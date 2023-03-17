https://sputniknews.com.tr/20230317/fransada-tehdide-maruz-kalabilecek-parlamenterlerin-guvenligi-artirilacak-1068376097.html
Fransa'da 'tehdide maruz kalabilecek' parlamenterlerin güvenliği artırılacak
Fransa'da 'tehdide maruz kalabilecek' parlamenterlerin güvenliği artırılacak
Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, tehdide maruz kalabilecek özellikle parlamenterler gibi seçilmişlerin güvenliklerinin artırılmasını talep etti. 17.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-17T05:20+0300
2023-03-17T05:20+0300
2023-03-17T05:20+0300
dünya
fransa
fransa içişleri bakanlığı
bildiri
emeklilik
emeklilik yaşı
emeklilik reformu
protesto
protesto gösterisi
gerald darmanin
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Fransız basınındaki habere göre, hükümetin emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmayı hedefleyen yasa tasarısının oylamasının ardından ülke genelinde meydana gelen gergin olaylar sonrası İçişleri Bakanı Gerald Darmanin emniyet müdürlerine bildiri gönderdi.Darmanin, emniyet müdürlerine Fransız seçilmişlerin güvenliği için önlemleri artırma ve teyakkuz halinde olma talimatı verdiği bildiride, özellikle parlamenterlerin bazen tehdit, aşağılama ve hakarete maruz kaldığı veya mallarına zarar verildiğini belirtti. Fransız İçişleri Bakanı, bu sindirme ve şiddet eylemlerini kabul edilmez olarak niteledi.Fransa Başbakanı Elisabeth Borne'nin 16 Mart'ta bir yasa tasarısının meclisten oylama yapılmadan geçmesini sağlayan Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını, emeklilik reformuna ilişkin tasarı için devreye koyması sonrası Paris dahil ülkenin farklı kentlerinde reform karşıtları gösteriler düzenlenmiş ve sokağa inmişti.Paris'te Concorde Meydanı'nda gösteride polis ve göstericiler arasında gergin anlar yaşanmıştı. Polislerin meydandan tahliye ettiği göstericiler dağıldıkları ara sokaklarda çöp, araç ve bazı kamu mallarını ateşe vermişti.
https://sputniknews.com.tr/20230317/pariste-emeklilik-reformu-karsitlarinin-gosterisinde-120-kisi-gozaltina-alindi-1068374429.html
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fransa, fransa içişleri bakanlığı, bildiri, emeklilik, emeklilik yaşı, emeklilik reformu, protesto, protesto gösterisi, gerald darmanin
fransa, fransa içişleri bakanlığı, bildiri, emeklilik, emeklilik yaşı, emeklilik reformu, protesto, protesto gösterisi, gerald darmanin
Fransa'da 'tehdide maruz kalabilecek' parlamenterlerin güvenliği artırılacak
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Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, tehdide maruz kalabilecek özellikle parlamenterler gibi seçilmişlerin güvenliklerinin artırılmasını talep etti.
Fransız basınındaki habere göre, hükümetin emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmayı hedefleyen yasa tasarısının oylamasının ardından ülke genelinde meydana gelen gergin olaylar sonrası İçişleri Bakanı Gerald Darmanin emniyet müdürlerine bildiri gönderdi.
Darmanin, emniyet müdürlerine Fransız seçilmişlerin güvenliği için önlemleri artırma ve teyakkuz halinde olma talimatı verdiği bildiride, özellikle parlamenterlerin bazen tehdit, aşağılama ve hakarete maruz kaldığı veya mallarına zarar verildiğini belirtti. Fransız İçişleri Bakanı, bu sindirme ve şiddet eylemlerini kabul edilmez olarak niteledi.
Fransa Başbakanı Elisabeth Borne'nin 16 Mart'ta bir yasa tasarısının meclisten oylama yapılmadan geçmesini sağlayan Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını, emeklilik reformuna ilişkin tasarı için devreye koyması sonrası Paris dahil ülkenin farklı kentlerinde reform karşıtları gösteriler düzenlenmiş ve sokağa inmişti.
Paris'te Concorde Meydanı'nda gösteride polis ve göstericiler arasında gergin anlar yaşanmıştı. Polislerin meydandan tahliye ettiği göstericiler dağıldıkları ara sokaklarda çöp, araç ve bazı kamu mallarını ateşe vermişti.