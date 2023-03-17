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https://sputniknews.com.tr/20230317/pariste-emeklilik-reformu-karsitlarinin-gosterisinde-120-kisi-gozaltina-alindi-1068374429.html
Paris'te emeklilik reformu karşıtlarının gösterisinde 120 kişi gözaltına alındı
Paris'te emeklilik reformu karşıtlarının gösterisinde 120 kişi gözaltına alındı
Fransa'nın başkenti Paris'te emeklilik yaşını kademeli olarak 64'e çıkarmayı hedefleyen emeklilik reformu karşıtlarının gösterisinde 120 kişinin gözaltına... 17.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-17T02:20+0300
2023-03-17T02:20+0300
dünya
fransa
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gösteri
emeklilik
emeklilik reformu
gözaltı
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Fransa Başbakanı Elisabeth Borne'un, emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmayı hedefleyen reforma ilişkin yasa tasarısını oylamadan geçirme kararı almasının akabinde Paris'in yanı sıra ülkenin farklı kentlerinde reform karşıtları gösteri düzenledi ve sokağa indi.Paris'te Ulusal Meclis'e yakın Concorde Meydanı'nda binlerce reform karşıtları toplandı. Gösteride polis ile göstericiler arasında gergin anlar yaşanırken, polislerin meydandan tahliye ettiği göstericiler ara sokaklara dağıldı.Göstericiler Paris sokaklarından günlerdir temizlik işçileri grevi nedeniyle yığılan çöplerin yanı sıra araç ve bazı kamu mallarını ateşe verdi.Gösterilerde 120 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.Yerel basına göre, Nantes, Lyon ve Rennes gibi farklı kentlerde sokaklarda gerginlikler yaşanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230316/pariste-emeklilik-reformu-karsitlari-sokaga-cikti-eylemciler-ve-polis-arasinda-gerginlik-yasaniyor-1068366851.html
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fransa, paris, gösteri, emeklilik, emeklilik reformu, gözaltı
fransa, paris, gösteri, emeklilik, emeklilik reformu, gözaltı

Paris'te emeklilik reformu karşıtlarının gösterisinde 120 kişi gözaltına alındı

02:20 17.03.2023
© AAFransa'nın başkenti Paris'te emeklilik yaşını kademeli olarak 64'e çıkarmayı hedefleyen emeklilik reformu karşıtlarının gösterisinde 120 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Fransa'nın başkenti Paris'te emeklilik yaşını kademeli olarak 64'e çıkarmayı hedefleyen emeklilik reformu karşıtlarının gösterisinde 120 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2023
© AA
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Fransa'nın başkenti Paris'te emeklilik yaşını kademeli olarak 64'e çıkarmayı hedefleyen emeklilik reformu karşıtlarının gösterisinde 120 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Fransa Başbakanı Elisabeth Borne'un, emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmayı hedefleyen reforma ilişkin yasa tasarısını oylamadan geçirme kararı almasının akabinde Paris'in yanı sıra ülkenin farklı kentlerinde reform karşıtları gösteri düzenledi ve sokağa indi.
Paris'te Ulusal Meclis'e yakın Concorde Meydanı'nda binlerce reform karşıtları toplandı. Gösteride polis ile göstericiler arasında gergin anlar yaşanırken, polislerin meydandan tahliye ettiği göstericiler ara sokaklara dağıldı.
Göstericiler Paris sokaklarından günlerdir temizlik işçileri grevi nedeniyle yığılan çöplerin yanı sıra araç ve bazı kamu mallarını ateşe verdi.
Gösterilerde 120 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Yerel basına göre, Nantes, Lyon ve Rennes gibi farklı kentlerde sokaklarda gerginlikler yaşanıyor.
Paris - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2023
DÜNYA
Paris'te emeklilik reformu karşıtları sokağa çıktı: Eylemciler ve polis arasında gerginlik yaşandı
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