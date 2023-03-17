https://sputniknews.com.tr/20230317/pariste-emeklilik-reformu-karsitlarinin-gosterisinde-120-kisi-gozaltina-alindi-1068374429.html

Paris'te emeklilik reformu karşıtlarının gösterisinde 120 kişi gözaltına alındı

Paris'te emeklilik reformu karşıtlarının gösterisinde 120 kişi gözaltına alındı

Fransa'nın başkenti Paris'te emeklilik yaşını kademeli olarak 64'e çıkarmayı hedefleyen emeklilik reformu karşıtlarının gösterisinde 120 kişinin gözaltına... 17.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-17T02:20+0300

2023-03-17T02:20+0300

2023-03-17T02:20+0300

dünya

fransa

paris

gösteri

emeklilik

emeklilik reformu

gözaltı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/11/1068374541_0:134:3073:1862_1920x0_80_0_0_3dafaefaac1637def19c5a9007e7a5bf.jpg

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne'un, emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmayı hedefleyen reforma ilişkin yasa tasarısını oylamadan geçirme kararı almasının akabinde Paris'in yanı sıra ülkenin farklı kentlerinde reform karşıtları gösteri düzenledi ve sokağa indi.Paris'te Ulusal Meclis'e yakın Concorde Meydanı'nda binlerce reform karşıtları toplandı. Gösteride polis ile göstericiler arasında gergin anlar yaşanırken, polislerin meydandan tahliye ettiği göstericiler ara sokaklara dağıldı.Göstericiler Paris sokaklarından günlerdir temizlik işçileri grevi nedeniyle yığılan çöplerin yanı sıra araç ve bazı kamu mallarını ateşe verdi.Gösterilerde 120 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.Yerel basına göre, Nantes, Lyon ve Rennes gibi farklı kentlerde sokaklarda gerginlikler yaşanıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230316/pariste-emeklilik-reformu-karsitlari-sokaga-cikti-eylemciler-ve-polis-arasinda-gerginlik-yasaniyor-1068366851.html

fransa

paris

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fransa, paris, gösteri, emeklilik, emeklilik reformu, gözaltı