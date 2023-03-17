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11 yıl sonra bir ilk: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mısır'a gidiyor
11 yıl sonra bir ilk: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mısır'a gidiyor
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Semih Şükri'nin daveti üzerine 18 Mart'ta Mısır'a resmi ziyaret gerçekleştirecek. 17.03.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
mevlüt çavuşoğlu
mısır
semih şükri
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Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ile Şükri görüşmesinde, Türkiye-Mısır ikili ilişkilerinin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor. Bakan Çavuşoğlu, 11 yıl aradan sonra Türkiye'den Mısır'ı ziyaret eden ilk dışişleri bakanı olacak. Bakan Şukri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, 27 Şubat'ta dayanışma ve taziyede bulunmak için Türkiye'yi ziyaret etmiş ve Bakan Çavuşoğlu'yla görüşmüştü. Mısır ayrıca, Türkiye'ye depremzedeler için insani yardım göndermişti.
https://sputniknews.com.tr/20230227/misir-disisleri-bakani-sukri-adanada--1067555267.html
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mevlüt çavuşoğlu, mısır, semih şükri
mevlüt çavuşoğlu, mısır, semih şükri

11 yıl sonra bir ilk: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mısır'a gidiyor

13:04 17.03.2023 (güncellendi: 13:13 17.03.2023)
© AAMevlüt Çavuşoğlu
Mevlüt Çavuşoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2023
© AA
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Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Semih Şükri'nin daveti üzerine 18 Mart'ta Mısır'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ile Şükri görüşmesinde, Türkiye-Mısır ikili ilişkilerinin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.
Bakan Çavuşoğlu, 11 yıl aradan sonra Türkiye'den Mısır'ı ziyaret eden ilk dışişleri bakanı olacak.
Bakan Şukri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, 27 Şubat'ta dayanışma ve taziyede bulunmak için Türkiye'yi ziyaret etmiş ve Bakan Çavuşoğlu'yla görüşmüştü.
Mısır ayrıca, Türkiye'ye depremzedeler için insani yardım göndermişti.
Semih Şükri- Mevlüt Çavuşoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2023
TÜRKİYE
Mısırlı mevkidaşıyla bir araya gelen Çavuşoğlu: İlişkilerin gelişmesi her iki tarafın yararına
27 Şubat, 14:14
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