https://sputniknews.com.tr/20230317/disisleri-bakani-cavusoglu-misira-gidiyor--1068389818.html

11 yıl sonra bir ilk: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mısır'a gidiyor

11 yıl sonra bir ilk: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mısır'a gidiyor

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Semih Şükri'nin daveti üzerine 18 Mart'ta Mısır'a resmi ziyaret gerçekleştirecek. 17.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-17T13:04+0300

2023-03-17T13:04+0300

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türkiye

mevlüt çavuşoğlu

mısır

semih şükri

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Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ile Şükri görüşmesinde, Türkiye-Mısır ikili ilişkilerinin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor. Bakan Çavuşoğlu, 11 yıl aradan sonra Türkiye'den Mısır'ı ziyaret eden ilk dışişleri bakanı olacak. Bakan Şukri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, 27 Şubat'ta dayanışma ve taziyede bulunmak için Türkiye'yi ziyaret etmiş ve Bakan Çavuşoğlu'yla görüşmüştü. Mısır ayrıca, Türkiye'ye depremzedeler için insani yardım göndermişti.

https://sputniknews.com.tr/20230227/misir-disisleri-bakani-sukri-adanada--1067555267.html

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mevlüt çavuşoğlu, mısır, semih şükri