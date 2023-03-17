https://sputniknews.com.tr/20230317/devlet-korumasina-alinan-depremzede-2-bebek-dna-testiyle-ailelerine-kavusturuldu-1068415402.html

Devlet korumasına alınan depremzede 2 bebek, DNA testiyle ailelerine kavuşturuldu

Devlet korumasına alınan depremzede 2 bebek, DNA testiyle ailelerine kavuşturuldu

Hatay'da enkazdan kurtarıldıktan sonra tedavi için getirildikleri Mersin'de Davultepe Çocuk Evleri Sitesi'ne yerleştirilen 2 bebek, ailelerine verildi 17.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-17T22:06+0300

2023-03-17T22:06+0300

2023-03-17T22:09+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

hatay

kahramanmaraş

deprem

dna

dna testi

pazarcık

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Kahramanmaraş merkezli depremlere Hatay'da yakalanan 2 aile, tedavi için getirildikleri Mersin'de devlet korumasına alınan bebeklerine DNA örneklerinin uyuşmasıyla kavuştu.Pazarcık merkezli 6 Şubat'taki depreme Kırıkhan ilçesindeki evlerinde yakalanan Orhan ve Ayşe Ertem çifti, yıkılan binanın enkazından çıkmayı başarsa da 16 günlük bebekleri Hazal'a ulaşamadı.Çiftin bebeğinin, Hatay'daki binadan kurtarıldıktan sonra tedavi için Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği, taburcu olduktan sonra da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Davultepe Çocuk Evleri Sitesi'nde bakım ve koruma alındığı tespit edildi.Bakanlığın aileden aldığı DNA örneğinin bebekle uyuşmasıyla aile, afetten 39 gün sonra yavrularını kucağına almanın sevincini yaşadı.'Hala inanamıyorum, bana rüya gibi geliyor'Baba Orhan Ertem, AA muhabirine, depremin şokunu uzun süredir atlatamadıklarını söyledi.Sarsıntıya uyurken yakalandıklarını anlatan Ertem, "Yataktan çıkana kadar bina yıkıldı, altında kaldık. Millet sağ olsun bizi kurtardı ama kızım kayboldu. Kızımı aradım, Mersin Şehir Hastanesi'de bulundu. Allah hepsinden razı olsun, bize yardımcı oldular. Kızıma kavuştum, çok mutluyum. Hala inanamıyorum, bana rüya gibi geliyor. Allah'a çok şükür çocuğuma kavuştum. Ona çok iyi, gözleri gibi bakmışlar. Allah onlardan razı olsun" diye konuştu.Anne Ertem de kızını yeniden kucağına aldığı için mutlu olduğunu belirtti.Çok sevindiğini aktaran anne Ertem, "Allah böyle bir acıyı kimseye göstermesin. Ona çok iyi bakmışlar, Allah razı olsun. Hala inanamıyorum" dedi.4 aylık Bessam bebek ailesiyle buluştuHatay'dan sevk edildiği Mersin Şehir Hastanesi'ndeki tedavisi sonrasında korumaya alınan 4 aylık erkek bebeğin ailesinin de Suriye uyruklu Muhammed ve Meram Al Haddet çifti olduğu belirlendi.DNA testinin olumlu sonuçlanmasıyla Bessam adını verdikleri oğullarına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan aile, gözyaşı döktü.Baba Muhammed üzüntüyle geçen günlerin ardından yüzlerinin güldüğünü belirtti.Deprem anında yaşadıklarını anlatan Muhammed, şöyle devam etti:'Bebeklerimizi ailelerine kavuşturmanın sevincini ve mutluluğunu yaşıyoruz'Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Aysel Gürsoy da ailelerin mutluluğuna ortak oldukları için sevinç duyduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20230317/depremde-hayatini-kaybeden-hataysporlu-atsu-icin-ganada-cenaze-toreni-yapildi-1068406791.html

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