https://sputniknews.com.tr/20230317/depremde-hayatini-kaybeden-hataysporlu-atsu-icin-ganada-cenaze-toreni-yapildi-1068406791.html
Depremde hayatını kaybeden Hataysporlu Atsu için Gana'da cenaze töreni yapıldı
Depremde hayatını kaybeden Hataysporlu Atsu için Gana'da cenaze töreni yapıldı
Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden Hatayspor'un Ganalı futbolcusu Christian Atsu için Gana'nın başkenti Akra'da cenaze töreni düzenlendi. 17.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-17T17:24+0300
2023-03-17T17:24+0300
2023-03-17T17:24+0300
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kahramanmaraş, deprem, gana, cenaze, christian atsu, fotoğraf, фото
kahramanmaraş, deprem, gana, cenaze, christian atsu, fotoğraf, фото
Depremde hayatını kaybeden Hataysporlu Atsu için Gana'da cenaze töreni yapıldı Abone ol
Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden Hatayspor'un Ganalı futbolcusu Christian Atsu için Gana'nın başkenti Akra'da cenaze töreni düzenlendi.
© İHA Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan rezidansın enkazı altında kalarak yaşamını yitiren Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'nun cenazesi 19 Şubat'ta ülkesi Gana'ya gönderildi.
Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan rezidansın enkazı altında kalarak yaşamını yitiren Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'nun cenazesi 19 Şubat'ta ülkesi Gana'ya gönderildi.
© İHA Atsu için Gana’nın başkenti Akra’da devlet cenaze töreni yapıldı.
Atsu için Gana’nın başkenti Akra’da devlet cenaze töreni yapıldı.
© İHA Tören, geniş güvenlik önlemleri altında Akra'daki cumhurbaşkanlığı avlusunda gerçekleşti.
Tören, geniş güvenlik önlemleri altında Akra'daki cumhurbaşkanlığı avlusunda gerçekleşti.
© İHA Törene, Gana Cumhurbaşkanı Nana Akufo-Addo, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mahamudu Bawumia, eski Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama'nın yanı sıra Atsu'nun yakınları, takım arkadaşları ve çok sayıda kişi katıldı.
Törene, Gana Cumhurbaşkanı Nana Akufo-Addo, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mahamudu Bawumia, eski Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama'nın yanı sıra Atsu'nun yakınları, takım arkadaşları ve çok sayıda kişi katıldı.
© İHA Atsu'nun cenazesi, memleketi Greater Akra vilayetine bağlı Dogobome bölgesinde defnedilecek.
Atsu'nun cenazesi, memleketi Greater Akra vilayetine bağlı Dogobome bölgesinde defnedilecek.