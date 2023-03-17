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Depremde hayatını kaybeden Hataysporlu Atsu için Gana'da cenaze töreni yapıldı
Depremde hayatını kaybeden Hataysporlu Atsu için Gana'da cenaze töreni yapıldı
Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden Hatayspor'un Ganalı futbolcusu Christian Atsu için Gana'nın başkenti Akra'da cenaze töreni düzenlendi. 17.03.2023, Sputnik Türkiye
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kahramanmaraş, deprem, gana, cenaze, christian atsu, fotoğraf, фото
kahramanmaraş, deprem, gana, cenaze, christian atsu, fotoğraf, фото

Depremde hayatını kaybeden Hataysporlu Atsu için Gana'da cenaze töreni yapıldı

17:24 17.03.2023
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden Hatayspor'un Ganalı futbolcusu Christian Atsu için Gana'nın başkenti Akra'da cenaze töreni düzenlendi.
© İHAKahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan rezidansın enkazı altında kalarak yaşamını yitiren Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'nun cenazesi 19 Şubat'ta ülkesi Gana'ya gönderildi.
Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybeden Atsu için Gana'da cenaze töreni düzenlendi - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA
Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan rezidansın enkazı altında kalarak yaşamını yitiren Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'nun cenazesi 19 Şubat'ta ülkesi Gana'ya gönderildi.
© İHAAtsu için Gana’nın başkenti Akra’da devlet cenaze töreni yapıldı.
Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybeden Atsu için Gana'da cenaze töreni düzenlendi - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
Atsu için Gana’nın başkenti Akra’da devlet cenaze töreni yapıldı.
© İHATören, geniş güvenlik önlemleri altında Akra'daki cumhurbaşkanlığı avlusunda gerçekleşti.
Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybeden Atsu için Gana'da cenaze töreni düzenlendi - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
Tören, geniş güvenlik önlemleri altında Akra'daki cumhurbaşkanlığı avlusunda gerçekleşti.
© İHATörene, Gana Cumhurbaşkanı Nana Akufo-Addo, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mahamudu Bawumia, eski Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama'nın yanı sıra Atsu'nun yakınları, takım arkadaşları ve çok sayıda kişi katıldı.
Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybeden Atsu için Gana'da cenaze töreni düzenlendi - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
Törene, Gana Cumhurbaşkanı Nana Akufo-Addo, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mahamudu Bawumia, eski Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama'nın yanı sıra Atsu'nun yakınları, takım arkadaşları ve çok sayıda kişi katıldı.
© İHAAtsu'nun cenazesi, memleketi Greater Akra vilayetine bağlı Dogobome bölgesinde defnedilecek.
Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybeden Atsu için Gana'da cenaze töreni düzenlendi - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA
Atsu'nun cenazesi, memleketi Greater Akra vilayetine bağlı Dogobome bölgesinde defnedilecek.
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