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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230317/depremzedeler-icin-duzenlenen-kampanyada-taahhut-edilen-925-milyon-lira-yatirilmadi-1068389318.html
Depremzedeler için düzenlenen kampanyada taahhüt edilen 92.5 milyon lira yatırılmadı
Depremzedeler için düzenlenen kampanyada taahhüt edilen 92.5 milyon lira yatırılmadı
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için düzenlediği, "Bir Kira Bir Yuva" kampanyasında taahhüt edilen 330 milyon... 17.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-17T12:43+0300
2023-03-17T12:48+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
tunç soyer
izmir
halk tv
deprem
yardım
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İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 30 Ekim 2020’de meydana gelen İzmir Depremi’nden sonra İzmirli depremzedeler için başlattığı "Bir Kira Bir Yuva" kampanyası, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedeler için de yapılmıştı. Halk TV'de düzenlenen, "Bir Kira Bir Yuva Özel" programına pek çok siyasetçi ve vatandaş katkı sağlamış, depremzede aileler için 330 milyon lira kira desteği toplanmıştı.Kira, maaş ve çadır yardımı yaptığı gece taahhüt edilen bağışlarla ilgili son durumu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer açıkladı.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Soyer, toplanan 237 milyon liranın 90 milyon lirasının çadır ve konteyner için, 109 milyon lirasının da, "Bir Kira Bir Yuva" için kullanıldığını, kalan 38 milyon liranın ise Umut Hareketi’ne aktarıldığını paylaştı.Soyer'in paylaştığı verilere göre, taahhüt edilen 92 milyon 566 bin lira yatırılmadı.
https://sputniknews.com.tr/20230301/ilk-konserin-biletleri-tukendi-fazil-say-ve-serenad-bagcandan-depremzedeler-icin-ikinci-konser-1067665183.html
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tunç soyer, izmir, halk tv, deprem, yardım
tunç soyer, izmir, halk tv, deprem, yardım

Depremzedeler için düzenlenen kampanyada taahhüt edilen 92.5 milyon lira yatırılmadı

12:43 17.03.2023 (güncellendi: 12:48 17.03.2023)
© İHA / CEREN ATMACA ÖZDENİzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2023
© İHA / CEREN ATMACA ÖZDEN
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İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için düzenlediği, "Bir Kira Bir Yuva" kampanyasında taahhüt edilen 330 milyon liradan 92,5 milyonu yatırılmadı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 30 Ekim 2020’de meydana gelen İzmir Depremi’nden sonra İzmirli depremzedeler için başlattığı "Bir Kira Bir Yuva" kampanyası, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedeler için de yapılmıştı. Halk TV'de düzenlenen, "Bir Kira Bir Yuva Özel" programına pek çok siyasetçi ve vatandaş katkı sağlamış, depremzede aileler için 330 milyon lira kira desteği toplanmıştı.
Kira, maaş ve çadır yardımı yaptığı gece taahhüt edilen bağışlarla ilgili son durumu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Soyer, toplanan 237 milyon liranın 90 milyon lirasının çadır ve konteyner için, 109 milyon lirasının da, "Bir Kira Bir Yuva" için kullanıldığını, kalan 38 milyon liranın ise Umut Hareketi’ne aktarıldığını paylaştı.
Soyer'in paylaştığı verilere göre, taahhüt edilen 92 milyon 566 bin lira yatırılmadı.
Fazıl Say - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
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