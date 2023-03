https://sputniknews.com.tr/20230301/ilk-konserin-biletleri-tukendi-fazil-say-ve-serenad-bagcandan-depremzedeler-icin-ikinci-konser-1067665183.html

İlk konserin biletleri tükendi: Fazıl Say ve Serenad Bağcan'dan depremzedeler için ikinci konser

İlk konserin biletleri tükendi: Fazıl Say ve Serenad Bağcan'dan depremzedeler için ikinci konser

Depremzedeler yararına 4 Mart’ta konser verecek olan piyanist ve besteci Fazıl Say ile solist Serenad Bağcan, 6 Mart’ta bir kez daha sahne alacak. 01.03.2023, Sputnik Türkiye

Fazıl Say ve Serenad Bağcan'ın depremzedelere destek olmak için 4 Mart'ta sahneye çıkacağı konserin biletleri tükendi. Say ve Bağcan, 6 Mart'ta bir kez daha sahneye çıkmaya karar verdi.Anka'nın haberine göre, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer “Her iki yardım konserinin geliri de ‘Bir Kira Bir Yuva’ kampanyasına aktarılacak. Biletlerinizi bugün birkirabiryuva.org üzerinden alabilirsiniz” dedi.İkinci konserin duyurusunu sosyal medya hesabınsan yapan Fazıl Say, "Teşekkürler İzmir, binlerce insana yardım gidiyor, ilk konserin tüm biletleri yarım saatte tükendi. 6 Mart konseri biletleri de satışa çıktı" ifadelerini kullandı.Biletlerin bin liralık tek fiyattan satışa sunulduğu konsere gidemeyecek olanlar da, 500 lira tutarındaki katılımsız biletlerden satın alabilecek.Gecenin sunuculuğunu Yekta Kopan yapacak. Protokol, davetli uygulaması ve koltuk numarasının olmadığı konser için Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salonu’nun kapıları saat 19.30’da açılacak.İzmir Büyükşehir Belediyesi, depremlerin ardından barınma sorununa çözüm bulmak için 'İhtiyaç Haritası' ile 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyasını başlattı. Kira yardımı yapmak veya boş durumdaki evini depremzedelere açmak isteyenleri barınacak eve ihtiyacı olanlarla buluşturan kampanya kapsamında çadır ve konteyner desteği de verilebiliyor.Konserin biletleri birkirabiryuva.org üzerinden temin edilebiliyor.

