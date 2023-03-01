https://sputniknews.com.tr/20230301/berlin-filarmonide-turkiyedeki-depremzedeler-yararina-klasik-muzik-konseri-verilecek-1067639608.html

Berlin Filarmoni'de, Türkiye'deki depremzedeler yararına klasik müzik konseri verilecek

Berlin Filarmoni'de, Türkiye'deki depremzedeler yararına klasik müzik konseri verilecek

Tanınmış müzisyenler Anna Fedorova ve Benedict Kloeckner, Berlin Filarmoni'de Türkiye'deki depremzedeler yararına verecekleri konsere herkesi beklediklerini... 01.03.2023, Sputnik Türkiye

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2023-03-01T10:43+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

almanya

berlin

konser

depremzede

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Türkiye sahnelerinin düzenli konukları olan ve ülkeyle güçlü bağları bulunan Kloeckner ve Fedorova, AA muhabirine, Berlin Filarmoni'de verecekleri konserle ilgili açıklamada bulundu.Kloeckner ve Fedorova, Türkiye'yi çok sevdiklerini ve verecekleri konserle depremzedelere destek olmak için özel bir katkıda bulunmak istediklerini ifade etti.Kloeckner, "Türkiye'de meydana gelen bu korkunç felaket karşısında şok olduk. Depremzedelerle derin bağlarımız olduğunu hissediyoruz özellikle Türkiye'yi çok seviyoruz ve orada birçok yakın dostumuz var. Bu konserle oradaki insanlara destek olmak için özel bir katkıda bulunmak istiyoruz. Herkesi bu konserimize bekliyoruz." ifadelerini kullandı.Berlin Filarmoni sahnesinde bugün gerçekleştirilecek konserde, Türk besteci Kaan Bulak'ın depremzedeler için yazdığı "Sessizlik" adlı eserinin dünya prömiyerinin yanı sıra Beethoven, Schubert ve Brahms'ın çello sonatlarından bazıları da yer alacak.

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