https://sputniknews.com.tr/20230301/berlin-filarmonide-turkiyedeki-depremzedeler-yararina-klasik-muzik-konseri-verilecek-1067639608.html
Berlin Filarmoni'de, Türkiye'deki depremzedeler yararına klasik müzik konseri verilecek
Berlin Filarmoni'de, Türkiye'deki depremzedeler yararına klasik müzik konseri verilecek
Tanınmış müzisyenler Anna Fedorova ve Benedict Kloeckner, Berlin Filarmoni'de Türkiye'deki depremzedeler yararına verecekleri konsere herkesi beklediklerini... 01.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-01T10:43+0300
2023-03-01T10:43+0300
2023-03-01T10:43+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
almanya
berlin
konser
depremzede
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Türkiye sahnelerinin düzenli konukları olan ve ülkeyle güçlü bağları bulunan Kloeckner ve Fedorova, AA muhabirine, Berlin Filarmoni'de verecekleri konserle ilgili açıklamada bulundu.Kloeckner ve Fedorova, Türkiye'yi çok sevdiklerini ve verecekleri konserle depremzedelere destek olmak için özel bir katkıda bulunmak istediklerini ifade etti.Kloeckner, "Türkiye'de meydana gelen bu korkunç felaket karşısında şok olduk. Depremzedelerle derin bağlarımız olduğunu hissediyoruz özellikle Türkiye'yi çok seviyoruz ve orada birçok yakın dostumuz var. Bu konserle oradaki insanlara destek olmak için özel bir katkıda bulunmak istiyoruz. Herkesi bu konserimize bekliyoruz." ifadelerini kullandı.Berlin Filarmoni sahnesinde bugün gerçekleştirilecek konserde, Türk besteci Kaan Bulak'ın depremzedeler için yazdığı "Sessizlik" adlı eserinin dünya prömiyerinin yanı sıra Beethoven, Schubert ve Brahms'ın çello sonatlarından bazıları da yer alacak.
almanya
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almanya, berlin, konser, depremzede
almanya, berlin, konser, depremzede
Berlin Filarmoni'de, Türkiye'deki depremzedeler yararına klasik müzik konseri verilecek
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Tanınmış müzisyenler Anna Fedorova ve Benedict Kloeckner, Berlin Filarmoni'de Türkiye'deki depremzedeler yararına verecekleri konsere herkesi beklediklerini söyledi.
Türkiye sahnelerinin düzenli konukları olan ve ülkeyle güçlü bağları bulunan Kloeckner ve Fedorova, AA muhabirine, Berlin Filarmoni'de verecekleri konserle ilgili açıklamada bulundu.
Kloeckner ve Fedorova, Türkiye'yi çok sevdiklerini ve verecekleri konserle depremzedelere destek olmak için özel bir katkıda bulunmak istediklerini ifade etti.
Kloeckner, "Türkiye'de meydana gelen bu korkunç felaket karşısında şok olduk. Depremzedelerle derin bağlarımız olduğunu hissediyoruz özellikle Türkiye'yi çok seviyoruz ve orada birçok yakın dostumuz var. Bu konserle oradaki insanlara destek olmak için özel bir katkıda bulunmak istiyoruz. Herkesi bu konserimize bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Berlin Filarmoni sahnesinde bugün gerçekleştirilecek konserde, Türk besteci Kaan Bulak'ın depremzedeler için yazdığı "Sessizlik" adlı eserinin dünya prömiyerinin yanı sıra Beethoven, Schubert ve Brahms'ın çello sonatlarından bazıları da yer alacak.