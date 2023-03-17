https://sputniknews.com.tr/20230317/deprem-sorusturmalarinda-7-ilde-yikilan-binalardan-delil-toplanmasi-tamamlandi-1068385940.html

Deprem soruşturmalarında 7 ilde yıkılan binalardan delil toplanması tamamlandı

Deprem soruşturmalarında 7 ilde yıkılan binalardan delil toplanması tamamlandı

Adıyaman, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Malatya ile 8 ilçede ölüm ve yaralanmaların yaşandığı binalardaki delil toplama süreci devam ediyor. Depremden etkilenen... 17.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-17T11:57+0300

2023-03-17T11:57+0300

2023-03-17T12:00+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

delil

hatay

adana

enkaz

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Depremlerin ardından Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ'da başsavcılıklar tarafından, yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili resen soruşturmalar başlatıldı.Yıkılan binalarla ilgili sorumluğu bulunanların tespiti ve yakalanması için işlemleri yürüten başsavcılıklar, binalardan delil toplanması için de süreçleri başlattı.Deprem bölgelerinde görevlendirilen savcılar ve bilirkişiler, yıkılan, ölüm ve yaralanmaların meydana geldiği binalarda soruşturmalar çerçevesinde delil toplamak için çalışma yürüttü.Başsavcılıklarca, 11 ilde depremin ardından ilk bir ayda 9 bin 198 bina incelendi. Bugüne kadar ise depremin etkilediği illerde 9 bin 435 bina incelenerek gerekli delillerin toplanması tamamlandı.Soruşturmalar çerçevesinde Adana, Diyarbakır, Hatay, Osmaniye, Kilis, Şanlıurfa ve Elazığ'da binaların incelenmesi ve delillerin toplanması sona erdi. Adıyaman, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Malatya ile Besni, Gölbaşı, Elbistan, İskenderun, İslahiye, Nurdağı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerindeki binaların incelenmesine devam ediliyor.16 ilçede delillendirme işlemleri tamamlandıAdalet Bakanı Bekir Bozdağ, dün Diyarbakır'da yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar Adana, Diyarbakır, Hatay, Osmaniye, Kilis, Şanlıurfa ve Elazığ olmak üzere buralarda delillendirme işlemlerinin tamamı bitti. Ayrıca depremin etkilediği 16 ilçede de delillendirme işlemleri tamamlandı" açıklamasını yapmıştı.

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