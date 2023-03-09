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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230309/voleybol-oyunculari-ve-tur-rehberleri-hayatini-kaybetmisti-isias-otelden-karot-ornekleri-alindi-1068022152.html
Voleybol oyuncuları ve tur rehberleri hayatını kaybetmişti: İsias Otel'den karot örnekleri alındı
Voleybol oyuncuları ve tur rehberleri hayatını kaybetmişti: İsias Otel'den karot örnekleri alındı
Adıyaman İsias Otel soruşturmasında, otel binası ve çevresinde yıkılan binalardan Cumhuriyet Savcısı kontrolünde karot ve demir örnekleri alındı. 09.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-09T10:28+0300
2023-03-09T10:28+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
otel
adıyaman
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Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremde yıkılan Adıyaman’daki İsias Otelinde konaklayan 35 Kuzey Kıbrıslı Türkiye Cumhuriyeti voleybolcusu olan öğrenci ve öğretmen, 30 tur rehberi olmak üzere onlarca kişiye mezar oldu.Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada otelin sahibi Ahmet Bozkurt ve yöneticileri Mehmet Fatih Bozkurt ve Efe Bozkurt tutuklanmıştı.Sanık avukatlarının mahkemede, otelin yanında bulunan diğer otelin yıkılmasına yan taraftaki binaların yıkılmasının sebep olduğu yönündeki savunması üzerine, Cumhuriyet Savcısı olay yerinde incelemede bulundu.İncelemede uzman kişiler tarafından hem İsias Otel hem de batısında yıkılan binalardan karot ve demir örnekleri alındı. İsias Otel yanındaki diğer binalardan alınan karot ve demir örneklerinin o binalar için yürütülecek soruşturmalar içinde delil niteliğinde olacak.
https://sputniknews.com.tr/20230302/isias-otel-davasi-cati-davadan-ayrildi-1067697065.html
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deprem, otel, adıyaman
deprem, otel, adıyaman

Voleybol oyuncuları ve tur rehberleri hayatını kaybetmişti: İsias Otel'den karot örnekleri alındı

10:28 09.03.2023
© İHA / AHMET ARSLANTAŞ - CİHAN KİZİRİsias Otel'den karot örnekleri alındı
İsias Otel'den karot örnekleri alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2023
© İHA / AHMET ARSLANTAŞ - CİHAN KİZİR
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Adıyaman İsias Otel soruşturmasında, otel binası ve çevresinde yıkılan binalardan Cumhuriyet Savcısı kontrolünde karot ve demir örnekleri alındı.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremde yıkılan Adıyaman’daki İsias Otelinde konaklayan 35 Kuzey Kıbrıslı Türkiye Cumhuriyeti voleybolcusu olan öğrenci ve öğretmen, 30 tur rehberi olmak üzere onlarca kişiye mezar oldu.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada otelin sahibi Ahmet Bozkurt ve yöneticileri Mehmet Fatih Bozkurt ve Efe Bozkurt tutuklanmıştı.
Sanık avukatlarının mahkemede, otelin yanında bulunan diğer otelin yıkılmasına yan taraftaki binaların yıkılmasının sebep olduğu yönündeki savunması üzerine, Cumhuriyet Savcısı olay yerinde incelemede bulundu.
İncelemede uzman kişiler tarafından hem İsias Otel hem de batısında yıkılan binalardan karot ve demir örnekleri alındı. İsias Otel yanındaki diğer binalardan alınan karot ve demir örneklerinin o binalar için yürütülecek soruşturmalar içinde delil niteliğinde olacak.
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