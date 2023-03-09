https://sputniknews.com.tr/20230309/voleybol-oyunculari-ve-tur-rehberleri-hayatini-kaybetmisti-isias-otelden-karot-ornekleri-alindi-1068022152.html

Voleybol oyuncuları ve tur rehberleri hayatını kaybetmişti: İsias Otel'den karot örnekleri alındı

Voleybol oyuncuları ve tur rehberleri hayatını kaybetmişti: İsias Otel'den karot örnekleri alındı

Adıyaman İsias Otel soruşturmasında, otel binası ve çevresinde yıkılan binalardan Cumhuriyet Savcısı kontrolünde karot ve demir örnekleri alındı. 09.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-09T10:28+0300

2023-03-09T10:28+0300

2023-03-09T10:28+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

otel

adıyaman

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Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremde yıkılan Adıyaman’daki İsias Otelinde konaklayan 35 Kuzey Kıbrıslı Türkiye Cumhuriyeti voleybolcusu olan öğrenci ve öğretmen, 30 tur rehberi olmak üzere onlarca kişiye mezar oldu.Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada otelin sahibi Ahmet Bozkurt ve yöneticileri Mehmet Fatih Bozkurt ve Efe Bozkurt tutuklanmıştı.Sanık avukatlarının mahkemede, otelin yanında bulunan diğer otelin yıkılmasına yan taraftaki binaların yıkılmasının sebep olduğu yönündeki savunması üzerine, Cumhuriyet Savcısı olay yerinde incelemede bulundu.İncelemede uzman kişiler tarafından hem İsias Otel hem de batısında yıkılan binalardan karot ve demir örnekleri alındı. İsias Otel yanındaki diğer binalardan alınan karot ve demir örneklerinin o binalar için yürütülecek soruşturmalar içinde delil niteliğinde olacak.

https://sputniknews.com.tr/20230302/isias-otel-davasi-cati-davadan-ayrildi-1067697065.html

adıyaman

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