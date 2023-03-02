https://sputniknews.com.tr/20230302/isias-otel-davasi-cati-davadan-ayrildi-1067697065.html
İsias Otel davası çatı davadan ayrıldı
İsias Otel davası çatı davadan ayrıldı
Kuzey Kıbrıs, Adıyaman’da İsias Otel’de enkaz altında kalarak hayatını kaybeden çoğu ortaokul öğrencisi 35 kişilik sporcu kafilesi davasına tam kadro... 02.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-02T10:22+0300
2023-03-02T10:22+0300
2023-03-02T10:22+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
kuzey kıbrıs
adıyaman
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0c/1066916131_115:0:1164:590_1920x0_80_0_0_604be47d6f09a5fd54b401d4126731be.jpg
Hürriyet gazetesinden Ömer Bilge'nin haberine göre; Kuzey Kıbrıs Barolar Birliği, 3 kişinin tutuklandığı İsias Otel davasının, Adıyaman’da tüm yıkılan binalar için hazırlanan çatı davadan ayrıldığını duyururken, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adana’ya taziye ziyaretlerinde bulundu. Tatar, “Enkaz altında kalan yavrularımızın hakkını aramak, davayı takip etmek, adaletin yerine getirilmesi için elden ne gelirse yapacağız” dedi. İsias Otel soruşturmasında otel sahipleri Ahmet, Mehmet Fatih ve Efe Bozkurt tutuklandı. Otel yönetiminden bağlantılı 2 kişi de aranıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230220/adiyaman-cumhuriyet-bassavciligi-depremde-yikilan-grand-isias-otel-dosyasinda-gizlilik-karari-yok-1067280788.html
kuzey kıbrıs
adıyaman
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0c/1066916131_246:0:1033:590_1920x0_80_0_0_6101ce076eb8fdc3c93ee37f32510179.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
deprem, kuzey kıbrıs, adıyaman
deprem, kuzey kıbrıs, adıyaman
İsias Otel davası çatı davadan ayrıldı
Abone ol
Kuzey Kıbrıs, Adıyaman’da İsias Otel’de enkaz altında kalarak hayatını kaybeden çoğu ortaokul öğrencisi 35 kişilik sporcu kafilesi davasına tam kadro hazırlanıyor.
Hürriyet gazetesinden Ömer Bilge'nin haberine
göre; Kuzey Kıbrıs
Barolar Birliği, 3 kişinin tutuklandığı İsias Otel davasının, Adıyaman’da tüm yıkılan binalar için hazırlanan çatı davadan ayrıldığını duyururken, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adana’ya taziye ziyaretlerinde bulundu.
Tatar, “Enkaz altında kalan yavrularımızın hakkını aramak, davayı takip etmek, adaletin yerine getirilmesi için elden ne gelirse yapacağız” dedi.
İsias Otel soruşturmasında otel sahipleri Ahmet, Mehmet Fatih ve Efe Bozkurt tutuklandı. Otel yönetiminden bağlantılı 2 kişi de aranıyor.