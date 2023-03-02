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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230302/isias-otel-davasi-cati-davadan-ayrildi-1067697065.html
İsias Otel davası çatı davadan ayrıldı
İsias Otel davası çatı davadan ayrıldı
Kuzey Kıbrıs, Adıyaman’da İsias Otel’de enkaz altında kalarak hayatını kaybeden çoğu ortaokul öğrencisi 35 kişilik sporcu kafilesi davasına tam kadro... 02.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-02T10:22+0300
2023-03-02T10:22+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
kuzey kıbrıs
adıyaman
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Hürriyet gazetesinden Ömer Bilge'nin haberine göre; Kuzey Kıbrıs Barolar Birliği, 3 kişinin tutuklandığı İsias Otel davasının, Adıyaman’da tüm yıkılan binalar için hazırlanan çatı davadan ayrıldığını duyururken, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adana’ya taziye ziyaretlerinde bulundu. Tatar, “Enkaz altında kalan yavrularımızın hakkını aramak, davayı takip etmek, adaletin yerine getirilmesi için elden ne gelirse yapacağız” dedi. İsias Otel soruşturmasında otel sahipleri Ahmet, Mehmet Fatih ve Efe Bozkurt tutuklandı. Otel yönetiminden bağlantılı 2 kişi de aranıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230220/adiyaman-cumhuriyet-bassavciligi-depremde-yikilan-grand-isias-otel-dosyasinda-gizlilik-karari-yok-1067280788.html
kuzey kıbrıs
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deprem, kuzey kıbrıs, adıyaman
deprem, kuzey kıbrıs, adıyaman

İsias Otel davası çatı davadan ayrıldı

10:22 02.03.2023
© İHA / AHMET ARSLANTAŞ - CİHAN KİZİR - MUHAMMED MUTTALİP YALÇIN-AW823171Adıyaman’da yıkılan Isias Otel'in enkazı
Adıyaman’da yıkılan Isias Otel'in enkazı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2023
© İHA / AHMET ARSLANTAŞ - CİHAN KİZİR - MUHAMMED MUTTALİP YALÇIN-AW823171
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Kuzey Kıbrıs, Adıyaman’da İsias Otel’de enkaz altında kalarak hayatını kaybeden çoğu ortaokul öğrencisi 35 kişilik sporcu kafilesi davasına tam kadro hazırlanıyor.
Hürriyet gazetesinden Ömer Bilge'nin haberine göre; Kuzey Kıbrıs Barolar Birliği, 3 kişinin tutuklandığı İsias Otel davasının, Adıyaman’da tüm yıkılan binalar için hazırlanan çatı davadan ayrıldığını duyururken, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adana’ya taziye ziyaretlerinde bulundu.
Tatar, “Enkaz altında kalan yavrularımızın hakkını aramak, davayı takip etmek, adaletin yerine getirilmesi için elden ne gelirse yapacağız” dedi.
İsias Otel soruşturmasında otel sahipleri Ahmet, Mehmet Fatih ve Efe Bozkurt tutuklandı. Otel yönetiminden bağlantılı 2 kişi de aranıyor.
Adıyaman’da yıkılan Isias Otel'in enkazı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı: Depremde yıkılan Grand İsias Otel dosyasında gizlilik kararı yok
20 Şubat, 16:49
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