https://sputniknews.com.tr/20230302/isias-otel-davasi-cati-davadan-ayrildi-1067697065.html

İsias Otel davası çatı davadan ayrıldı

İsias Otel davası çatı davadan ayrıldı

Kuzey Kıbrıs, Adıyaman’da İsias Otel’de enkaz altında kalarak hayatını kaybeden çoğu ortaokul öğrencisi 35 kişilik sporcu kafilesi davasına tam kadro... 02.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-02T10:22+0300

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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

kuzey kıbrıs

adıyaman

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Hürriyet gazetesinden Ömer Bilge'nin haberine göre; Kuzey Kıbrıs Barolar Birliği, 3 kişinin tutuklandığı İsias Otel davasının, Adıyaman’da tüm yıkılan binalar için hazırlanan çatı davadan ayrıldığını duyururken, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adana’ya taziye ziyaretlerinde bulundu. Tatar, “Enkaz altında kalan yavrularımızın hakkını aramak, davayı takip etmek, adaletin yerine getirilmesi için elden ne gelirse yapacağız” dedi. İsias Otel soruşturmasında otel sahipleri Ahmet, Mehmet Fatih ve Efe Bozkurt tutuklandı. Otel yönetiminden bağlantılı 2 kişi de aranıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230220/adiyaman-cumhuriyet-bassavciligi-depremde-yikilan-grand-isias-otel-dosyasinda-gizlilik-karari-yok-1067280788.html

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