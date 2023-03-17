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Biden'dan banka yöneticilerine daha sert cezaların uygulanması çağrısı
Biden'dan banka yöneticilerine daha sert cezaların uygulanması çağrısı
ABD Başkanı Joe Biden, kurumlarının başarısız olmasına neden olan banka yöneticilerine daha sert cezalar uygulanması için Kongre'yi harekete geçmeye çağırdı. 17.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-17T19:27+0300
2023-03-17T19:27+0300
dünya
joe biden
banka
kriz
ekonomik kriz
finans
ezan
yaptırım
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ABD Başkanı Joe Biden, konuya ilişkin yazılı açıklama yayımladı.Ülkede banka iflaslarının ardından bu hafta bankacılık sistemini istikrara kavuşturmak için adımlar attıklarını belirten Biden, vergi mükelleflerinin hiçbir zararı karşılamayacaklarını kaydetti.Biden, "Aldığımız aksiyonlar sayesinde bankacılık sistemimiz bugün daha dirençli ve istikrarlı" ifadesini kullanarak, Amerikalıların mevduatlarına istedikleri zaman erişebileceğini söylediğini aktardı.'Bu karmaşadan sorumlu olanların hesap vermesi gerektiğini' belirten Biden, kötü yönetim ve aşırı risk alma nedeniyle bankaların batmasıyla ilgili yöneticilerin sorumlu tutulması gerektiğini bildirdi.Biden, "Kongre, kötü yönetimleri, kurumlarının başarısız olmasına katkıda bulunan üst düzey banka yöneticileri için daha sert cezalar uygulamak için harekete geçmeli" ifadesini kullandı.
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joe biden, banka, kriz, ekonomik kriz, finans, ezan, yaptırım
joe biden, banka, kriz, ekonomik kriz, finans, ezan, yaptırım

Biden'dan banka yöneticilerine daha sert cezaların uygulanması çağrısı

19:27 17.03.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGANABD Başkanı Joe Biden, NATO'ya taahhütlerini tekrar dile getirmek istediğini belirterek, "Beşinci Madde kutsal bir taahhüttür. Kelimenin tam anlamıyla NATO'nun her santimini savunacağız" dedi.
ABD Başkanı Joe Biden, NATO'ya taahhütlerini tekrar dile getirmek istediğini belirterek, Beşinci Madde kutsal bir taahhüttür. Kelimenin tam anlamıyla NATO'nun her santimini savunacağız dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGAN
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ABD Başkanı Joe Biden, kurumlarının başarısız olmasına neden olan banka yöneticilerine daha sert cezalar uygulanması için Kongre'yi harekete geçmeye çağırdı.
ABD Başkanı Joe Biden, konuya ilişkin yazılı açıklama yayımladı.
Ülkede banka iflaslarının ardından bu hafta bankacılık sistemini istikrara kavuşturmak için adımlar attıklarını belirten Biden, vergi mükelleflerinin hiçbir zararı karşılamayacaklarını kaydetti.
Biden, "Aldığımız aksiyonlar sayesinde bankacılık sistemimiz bugün daha dirençli ve istikrarlı" ifadesini kullanarak, Amerikalıların mevduatlarına istedikleri zaman erişebileceğini söylediğini aktardı.
'Bu karmaşadan sorumlu olanların hesap vermesi gerektiğini' belirten Biden, kötü yönetim ve aşırı risk alma nedeniyle bankaların batmasıyla ilgili yöneticilerin sorumlu tutulması gerektiğini bildirdi.
Biden, "Kongre, kötü yönetimleri, kurumlarının başarısız olmasına katkıda bulunan üst düzey banka yöneticileri için daha sert cezalar uygulamak için harekete geçmeli" ifadesini kullandı.
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