https://sputniknews.com.tr/20230317/bati-basini-abd-karadenize-bir-iha-daha-gonderdi-1068414414.html
Batı basını: ABD, Karadeniz'e bir İHA daha gönderdi
Batı basını: ABD, Karadeniz'e bir İHA daha gönderdi
ABD’nin Karadeniz'de MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracının (İHA) düştüğü bölgeye bir İHA daha gönderdiği ileri sürüldü. 17.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-17T20:45+0300
2023-03-17T20:45+0300
2023-03-17T20:45+0300
ukrayna krizi
mq-9 reaper iha
rusya
iha
abd
karadeniz
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CNN'in kaynaklarına dayandırarak verdiği haberine göre, ABD Karadeniz'de MQ-9 Reaper tipi İHA’sını kaybettiği bölgeye aynı tip bir İHA daha gönderdi.Pentagon’un Karadeniz bölgesindeki İHA uçuşlarını bu bölgedeki incelemeler tamamlayıncaya kadar durdurmayı düşünmediğini belirten kaynaklar, İHA'nın düşmesinden kısa bir süre sonra ABD'nin bölgeye yeni bir MQ-9 Reaper tipi İHA gönderdiğini söyledi. Kaynaklara göre İHA’nın görevi, olay yerini incelemek ve Rus askerleri ve insansız hava aracının enkazını çıkarrmaya yönelik olası girişimlerini izlemek.CNN’e göre Pentagon, söz konusu bölgeden alınan istihbaratın potansiyel değerini Rusya ile gerilimin artması riskine karşı tartarak, bu tür görevlerin maliyet ve faydalarını analiz etmeyi planlıyor. Kaynaklara göre Washington, önümüzdeki günlerde Karadeniz’e bir İHA daha gönderilmesi olasılığını değerlendiriyor.Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, 14 Mart’ta Karadeniz üstünde ABD’ye ait MQ-9 tipi bir insansız hava aracının saptanması ardından savaş uçaklarını havalandırdıklarını ve önleme uçuşu gerçekleştirdiklerini belirtmişti. Ancak Rus yetkililer, MQ-9 hava aracının düşmesine sebep oldukları suçlamalarını reddediyor.
https://sputniknews.com.tr/20230315/abdnin-mq-9-ihasinin-karadenizde-sert-manevra-yuzunden-dusme-olayi-1068303988.html
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mq-9 reaper iha, rusya, iha, abd, karadeniz
mq-9 reaper iha, rusya, iha, abd, karadeniz
Batı basını: ABD, Karadeniz'e bir İHA daha gönderdi
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ABD’nin Karadeniz'de MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracının (İHA) düştüğü bölgeye bir İHA daha gönderdiği ileri sürüldü.
CNN'in kaynaklarına dayandırarak verdiği haberine göre, ABD Karadeniz'de MQ-9 Reaper tipi İHA’sını kaybettiği bölgeye aynı tip bir İHA daha gönderdi.
Pentagon’un Karadeniz bölgesindeki İHA uçuşlarını bu bölgedeki incelemeler tamamlayıncaya kadar durdurmayı düşünmediğini belirten kaynaklar, İHA'nın düşmesinden kısa bir süre sonra ABD'nin bölgeye yeni bir MQ-9 Reaper tipi İHA gönderdiğini söyledi. Kaynaklara göre İHA’nın görevi, olay yerini incelemek ve Rus askerleri ve insansız hava aracının enkazını çıkarrmaya yönelik olası girişimlerini izlemek.
CNN’e göre Pentagon, söz konusu bölgeden alınan istihbaratın potansiyel değerini Rusya ile gerilimin artması riskine karşı tartarak, bu tür görevlerin maliyet ve faydalarını analiz etmeyi planlıyor. Kaynaklara göre Washington, önümüzdeki günlerde Karadeniz’e bir İHA daha gönderilmesi olasılığını değerlendiriyor.
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, 14 Mart’ta Karadeniz üstünde ABD’ye ait MQ-9 tipi bir insansız hava aracının saptanması ardından savaş uçaklarını havalandırdıklarını ve önleme uçuşu gerçekleştirdiklerini belirtmişti. Ancak Rus yetkililer, MQ-9 hava aracının düşmesine sebep oldukları suçlamalarını reddediyor.