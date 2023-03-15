https://sputniknews.com.tr/20230315/abdnin-mq-9-ihasinin-karadenizde-sert-manevra-yuzunden-dusme-olayi-1068303988.html

ABD’nin MQ-9 İHA’sının Karadeniz'de sert manevra yüzünden düşme olayı

ABD’nin MQ-9 İHA’sının Karadeniz'de sert manevra yüzünden düşme olayı

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD’nin MQ-9 insansız hava aracının Karadeniz üzerinde gerçekleştirdiği sert manevra yüzünden düştüğünü belirtti. 15.03.2023, Sputnik Türkiye

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multimedya

infografik

mq-9 reaper iha

rusya

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “MQ-9 insansız hava aracı, Moskova saatiyle 09.30’da (TSİ ile aynı) sert manevra yüzünden kontrolsüz uçuşa geçti, irtifa kaybetmesi yaşadı ve suya çarptı. Rus savaş uçakları silah kullanmadı, insansız hava aracıyla temasa geçmedi ve sağ salim hava üslerine geri döndü” ifadesine yer verildi.Olayla ilgili bilgi ve insansız hava aracının teknik özellikleri, Sputnik'in infografiğinde.

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infografik, mq-9 reaper iha, rusya, инфографика