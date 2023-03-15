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ABD’nin MQ-9 İHA’sının Karadeniz'de sert manevra yüzünden düşme olayı
ABD’nin MQ-9 İHA’sının Karadeniz'de sert manevra yüzünden düşme olayı
Rusya Savunma Bakanlığı, ABD’nin MQ-9 insansız hava aracının Karadeniz üzerinde gerçekleştirdiği sert manevra yüzünden düştüğünü belirtti. 15.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-15T20:51+0300
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infografik
mq-9 reaper iha
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “MQ-9 insansız hava aracı, Moskova saatiyle 09.30’da (TSİ ile aynı) sert manevra yüzünden kontrolsüz uçuşa geçti, irtifa kaybetmesi yaşadı ve suya çarptı. Rus savaş uçakları silah kullanmadı, insansız hava aracıyla temasa geçmedi ve sağ salim hava üslerine geri döndü” ifadesine yer verildi.Olayla ilgili bilgi ve insansız hava aracının teknik özellikleri, Sputnik'in infografiğinde.
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infografik, mq-9 reaper iha, rusya, инфографика
infografik, mq-9 reaper iha, rusya, инфографика

ABD’nin MQ-9 İHA’sının Karadeniz'de sert manevra yüzünden düşme olayı

20:51 15.03.2023
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Rusya Savunma Bakanlığı, ABD’nin MQ-9 insansız hava aracının Karadeniz üzerinde gerçekleştirdiği sert manevra yüzünden düştüğünü belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “MQ-9 insansız hava aracı, Moskova saatiyle 09.30’da (TSİ ile aynı) sert manevra yüzünden kontrolsüz uçuşa geçti, irtifa kaybetmesi yaşadı ve suya çarptı. Rus savaş uçakları silah kullanmadı, insansız hava aracıyla temasa geçmedi ve sağ salim hava üslerine geri döndü” ifadesine yer verildi.
Olayla ilgili bilgi ve insansız hava aracının teknik özellikleri, Sputnik'in infografiğinde.
İnfografik MQ-9 İHA’sı olayı - Sputnik Türkiye
İnfografik MQ-9 İHA’sı olayı - Sputnik Türkiye
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