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https://sputniknews.com.tr/20230317/afetzedelerin-secim-icin-adres-beyaninda-bugun-son-gun-1068378384.html
Afetzedelerin seçim için adres beyanında bugün son gün
Afetzedelerin seçim için adres beyanında bugün son gün
14 Mayıs seçimlerinde oy kullanacak afetzedelerin adres değişikliği beyanı için bugün son gün. Yeni adres beyanları nüfus müdürlüklerinin yanı sıra e-Devlet ve... 17.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-17T08:28+0300
2023-03-17T08:27+0300
türkiye
deprem
depremzede
seçim
oy kullanma
adres
adres kaydı
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Deprem nedeniyle ikametgahından ayrılan seçmenlerin bulundukları yerde oy kullanabilmeleri için adres değişikliğini bildirmeleri gerekiyor. Yeni adres beyanları için son tarih 17 Mart.Hem farklı illere gidenler hem de bölgedeki çadır ve konteyner kentlerde kalan seçmenler adres değişikliği bildirimlerini saat 23.59'a kadar yapabilecek.Bildirimler e-Devlet, Nüfus Müdürlükleri ve Nüfusmatikler üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Yurt, otel ve pansiyon gibi geçici ikametgahlara da adres bilgileri taşınabiliyor.Adres beyanına dair işlemler 18 Mart'tan itibaren ilçe seçim kurullarının kararıyla yapılabilecek.
https://sputniknews.com.tr/20230311/icisleri-bakani-soylu-depremzedelerin-secim-oncesi-adres-degisiklik-surecine-iliskin-konustu-1068120241.html
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deprem, depremzede, seçim, oy kullanma, adres, adres kaydı
deprem, depremzede, seçim, oy kullanma, adres, adres kaydı

Afetzedelerin seçim için adres beyanında bugün son gün

08:28 17.03.2023
© AA / Raşit AydoğanYüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim, oy, sandık
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim, oy, sandık - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2023
© AA / Raşit Aydoğan
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14 Mayıs seçimlerinde oy kullanacak afetzedelerin adres değişikliği beyanı için bugün son gün. Yeni adres beyanları nüfus müdürlüklerinin yanı sıra e-Devlet ve nüfusmatiklerden yapılabiliyor.
Deprem nedeniyle ikametgahından ayrılan seçmenlerin bulundukları yerde oy kullanabilmeleri için adres değişikliğini bildirmeleri gerekiyor. Yeni adres beyanları için son tarih 17 Mart.
Hem farklı illere gidenler hem de bölgedeki çadır ve konteyner kentlerde kalan seçmenler adres değişikliği bildirimlerini saat 23.59'a kadar yapabilecek.
Bildirimler e-Devlet, Nüfus Müdürlükleri ve Nüfusmatikler üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Yurt, otel ve pansiyon gibi geçici ikametgahlara da adres bilgileri taşınabiliyor.
Adres beyanına dair işlemler 18 Mart'tan itibaren ilçe seçim kurullarının kararıyla yapılabilecek.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
İçişleri Bakanı Soylu, depremzedelerin seçim öncesi adres değişiklik sürecine ilişkin konuştu
11 Mart, 14:05
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