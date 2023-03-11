İçişleri Bakanı Soylu, depremzedelerin seçim öncesi adres değişiklik sürecine ilişkin konuştu

"Bugün ayın 11'i, bugün sabahtan itibaren depremzede vatandaşlarımız eğer bir başka vilayete taşınmış iseler ve eğer bugüne kadar kayıtlarını almamış iseler, e-Devlet üzerinden, ilgili nüfus idareleri üzerinden yani Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğünün il ve ilçe nüfus müdürlükleri üzerinden, aynı zamanda buralarda bulunan nüfusmatikler üzerinden kendi kayıtlarını şu anda taşınmış bulundukları yerlere alabilirler.

Bunu hangi tarihe kadar alabilirler? Ayın 17'si saat 23.59'a kadar bunu gerçekleştirebilirler. Peki 18'i 00.00'dan itibaren ne olur, eğer bir uzatılma söz konusu olmazsa seçimlerde oy kullanabilmek için geçmiş seçimlerde olduğu gibi YSK inisiyatifine geçtiği cihetiyle o tarihten itibaren yapacakları şey, ilçe seçim kurullarına müracaat etmektir.

Yani bu tarihle 17'si 23.59'a kadar e-Devlet, nüfus müdürlükleri ve nüfusmatikler üzerinden gerçekleştirebilirler. Ama 18'i itibarıyla artık inisiyatif YSK'ye geçmektedir. YSK'ye geçtiği andan itibaren kayıtlarını YSK'de askı süreci çerçevesinde ki onu YSK belirleyecektir, o çerçevede yapabilirler."