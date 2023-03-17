A Milli Takım, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde Ermenistan ve Hırvatistan’la oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı. A Milli Takım kadrosuna Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Mehmet Can Aydın (Schalke 04) ve Mehmet Umut Nayir (Ümraniyespor) ilk kez seçildi.

A Milli Takım, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde Ermenistan ve Hırvatistan’la oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu. Abdülkerim Bardakcı... 17.03.2023, Sputnik Türkiye

A Milli Takım aday kadrosu belli oldu: 3 isim ilk defa çağrıldı

A Milli Takım aday kadrosu belli oldu: 3 isim ilk defa çağrıldı

A Milli Takım aday kadrosu belli oldu: 3 isim ilk defa çağrıldı

© AA A Milli Takım kadrosu © AA

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A Milli Takım, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde Ermenistan ve Hırvatistan’la oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu. Abdülkerim Bardakcı, Mehmet Can Aydın ve Umut Nayir, ilk kez A Milli Takım'a çağrıldı.