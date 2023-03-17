https://sputniknews.com.tr/20230317/a-milli-takim-aday-kadrosu-belli-oldu-3-isim-ilk-defa-cagrildi-1068400389.html
A Milli Takım aday kadrosu belli oldu: 3 isim ilk defa çağrıldı
A Milli Takım aday kadrosu belli oldu: 3 isim ilk defa çağrıldı
A Milli Takım, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde Ermenistan ve Hırvatistan’la oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu. Abdülkerim Bardakcı... 17.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-17T15:54+0300
2023-03-17T15:54+0300
2023-03-17T15:54+0300
spor
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kadro
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A Milli Takım, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde Ermenistan ve Hırvatistan’la oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı. A Milli Takım kadrosuna Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Mehmet Can Aydın (Schalke 04) ve Mehmet Umut Nayir (Ümraniyespor) ilk kez seçildi.
https://sputniknews.com.tr/20230315/fifa-2025-ile-2030-yillari-arasindaki-milli-mac-takvimini-acikladi-1068286977.html
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a milli futbol takımı, futbol, kadro
a milli futbol takımı, futbol, kadro
A Milli Takım aday kadrosu belli oldu: 3 isim ilk defa çağrıldı
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A Milli Takım, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde Ermenistan ve Hırvatistan’la oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu. Abdülkerim Bardakcı, Mehmet Can Aydın ve Umut Nayir, ilk kez A Milli Takım'a çağrıldı.
A Milli Takım, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde Ermenistan ve Hırvatistan’la oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı.
A Milli Takım kadrosuna Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Mehmet Can Aydın (Schalke 04) ve Mehmet Umut Nayir (Ümraniyespor) ilk kez seçildi.