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FIFA, 2025 ile 2030 yılları arasındaki milli maç takvimini açıkladı
FIFA, 2025 ile 2030 yılları arasındaki milli maç takvimini açıkladı
FIFA, erkek futbolunda 2025 ile 2030 yılları arasında oynanacak uluslararası maçların takvimini açıkladı. 15.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-15T13:39+0300
2023-03-15T13:40+0300
fifa
spor
takvim
maç
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FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, 2025-2030 yıllarındaki milli takım karşılaşmaları, mart, haziran, eylül-ekim ve kasım aylarında 9'ar günlük sürede iki maç haftası olarak oynanacak.2025'te 9'ar günlük iki periyotta ikişer maç haftası üzerinden oynanacak eylül-ekim müsabakaları, 2026'dan itibaren ise 16 gün içinde 4 maç haftası olarak takvimde yer alacak.Turnuva tarihinde ilk kez 48 takımla düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nın final maçı, 19 Temmuz 2026'da yapılacak. Söz konusu sezonda kulüp maçları, 24 Mayıs 2026'da tamamlanacak. Bu süre, FIFA onayıyla 30 Mayıs 2026'ya kadar uzatılabilecek.Öte yandan FIFA, 2025'ten itibaren 4 yılda bir 32 takımın katılımıyla düzenleyeceği FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın dışında her yıl bir başka kulüp organizasyonu daha gerçekleştirecek. Söz konusu kupa, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takım ile diğer konfederasyon şampiyonları arasında oynanacak play-off'ların galibinin tarafsız sahada karşılaşacağı final maçıyla sahibini bulacak. Turnuva formatıyla ilgili detaylı bilgilendirme, daha sonra yapılacak.
https://sputniknews.com.tr/20230314/fifa-2026-dunya-kupasina-48-takimin-katilmasini-resmen-onayladi-1068255876.html
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fifa, takvim, maç
fifa, takvim, maç

FIFA, 2025 ile 2030 yılları arasındaki milli maç takvimini açıkladı

13:39 15.03.2023 (güncellendi: 13:40 15.03.2023)
© AAFutbol, top, maç
Futbol, top, maç - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2023
© AA
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FIFA, erkek futbolunda 2025 ile 2030 yılları arasında oynanacak uluslararası maçların takvimini açıkladı.
FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, 2025-2030 yıllarındaki milli takım karşılaşmaları, mart, haziran, eylül-ekim ve kasım aylarında 9'ar günlük sürede iki maç haftası olarak oynanacak.
2025'te 9'ar günlük iki periyotta ikişer maç haftası üzerinden oynanacak eylül-ekim müsabakaları, 2026'dan itibaren ise 16 gün içinde 4 maç haftası olarak takvimde yer alacak.
Turnuva tarihinde ilk kez 48 takımla düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nın final maçı, 19 Temmuz 2026'da yapılacak. Söz konusu sezonda kulüp maçları, 24 Mayıs 2026'da tamamlanacak. Bu süre, FIFA onayıyla 30 Mayıs 2026'ya kadar uzatılabilecek.
Öte yandan FIFA, 2025'ten itibaren 4 yılda bir 32 takımın katılımıyla düzenleyeceği FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın dışında her yıl bir başka kulüp organizasyonu daha gerçekleştirecek. Söz konusu kupa, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takım ile diğer konfederasyon şampiyonları arasında oynanacak play-off'ların galibinin tarafsız sahada karşılaşacağı final maçıyla sahibini bulacak. Turnuva formatıyla ilgili detaylı bilgilendirme, daha sonra yapılacak.
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FIFA, 2026 Dünya Kupası'na 48 takımın katılmasını resmen onayladı
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