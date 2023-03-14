Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20230314/fifa-2026-dunya-kupasina-48-takimin-katilmasini-resmen-onayladi-1068255876.html
FIFA, 2026 Dünya Kupası'na 48 takımın katılmasını resmen onayladı
FIFA, 2026 Dünya Kupası'na 48 takımın katılmasını resmen onayladı
ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda 48 takımın yer alacağı resmen onaylandı. 14.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-14T22:34+0300
2023-03-14T22:34+0300
spor
fifa
dünya kupası
takım
düzenleme
futbol
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/17/1063763627_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_b2151602ba94f30c838eb9cfb3a904c3.jpg
FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda 8 grupta 32 takım yerine 12 grupta 48 takım mücadele edecek ve organizasyon boyunca toplam 64 maç yerine 104 maç oynanacak.Açıklamaya göre, 48 takımın yer alacağı organizasyonda, 4'lü gruplar halinde toplam 12 grupta maçlar oynanacak. Grubunu ilk 2 sırada bitiren 24 takım ile en iyi 8 üçüncü takım, son 32 turuna kalmaya hak kazanacak.39 gün sürecek olan Dünya Kupası'nda toplam 104 karşılaşma gerçekleşecek ve final, 19 Temmuz 2026'da oynanacak.Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda 8 grupta 32 takım mücadele etmiş ve toplam 64 maç oynanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230306/fifa-ve-fifpro-yilin-11indeki-futbolcularin-formalari-depremzedeler-yararina-satista-1067882237.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/17/1063763627_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_1d3e7fa011d726134729afa8aa765e46.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fifa, dünya kupası, takım, düzenleme, futbol
fifa, dünya kupası, takım, düzenleme, futbol

FIFA, 2026 Dünya Kupası'na 48 takımın katılmasını resmen onayladı

22:34 14.03.2023
© AAKatar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış töreni
Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış töreni - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2023
© AA
Abone olTelegram
ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda 48 takımın yer alacağı resmen onaylandı.
FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda 8 grupta 32 takım yerine 12 grupta 48 takım mücadele edecek ve organizasyon boyunca toplam 64 maç yerine 104 maç oynanacak.
Açıklamaya göre, 48 takımın yer alacağı organizasyonda, 4'lü gruplar halinde toplam 12 grupta maçlar oynanacak. Grubunu ilk 2 sırada bitiren 24 takım ile en iyi 8 üçüncü takım, son 32 turuna kalmaya hak kazanacak.
39 gün sürecek olan Dünya Kupası'nda toplam 104 karşılaşma gerçekleşecek ve final, 19 Temmuz 2026'da oynanacak.
Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda 8 grupta 32 takım mücadele etmiş ve toplam 64 maç oynanmıştı.
'FIFA ve FIFPro yılın 11'indeki futbolcuların formaları - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
'FIFA ve FIFPro yılın 11'indeki futbolcuların formaları depremzedeler yararına satışta
6 Mart, 16:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала