Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230306/fifa-ve-fifpro-yilin-11indeki-futbolcularin-formalari-depremzedeler-yararina-satista-1067882237.html
'FIFA ve FIFPro yılın 11'indeki futbolcuların formaları depremzedeler yararına satışta
'FIFA ve FIFPro yılın 11'indeki futbolcuların formaları depremzedeler yararına satışta
FIFA ile FIFPro tarafından belirlenen erkekler ve kadınlarda yılın 11'inde yer alan futbolcuların formaları, geliri Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler... 06.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-06T16:45+0300
2023-03-06T17:02+0300
fifa
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
forma
yardım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/06/1067882587_116:0:1282:656_1920x0_80_0_0_6b669e254f6fd000c57444b6f837b3a9.jpg
Türkiye Profesyonel Futbolcular Birliği (TPFD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği'nin (FIFPro) girişimleriyle geliri Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler yararına bağışlanmak üzere FIFA ve FIFPro yılın 11 ödülünü alan dünya yıldızlarının imzalı orijinal formaları açık artırmayla satışa sunuldu.Açık artırma, MatchWornShirt ortaklığıyla internet üzerinden gerçekleştiriliyor. En yüksek teklifi veren kişinin sahip olacağı formalar 'matchwornshirt.com' adresi üzerinden tanıtıldı.İmzalı forması satışa çıkarılan yıldızlar arasında erkek futbolculardan Lionel Messi, Erling Haaland, Kylian Mbappe, Kevin De Bruyne, Karim Benzema, Luka Modric, Thibaut Courtois, Virgil Van Dijk, Casemiro, Joao Cancelo, Achraf Hakimi bulunuyor.Kadın futbolunun yıldızları Alex Morgan, Alexia Putellas, Beth Mead, Lucy Bronze, Keira Walsh, Maria Leon, Sam Kerr, Leah Williamson, Wendie Renard, Christiane Endler, Lena Oberdorf gibi isimlerin de imzalı formaları açık artırma usulüyle futbolseverlerin beğensine sunuldu.
https://sputniknews.com.tr/20230301/futbol-dunyasindan-omuz-omuza-kampanyasi-200-milyon-liradan-fazla-bagis-toplandi-1067681128.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/06/1067882587_261:0:1136:656_1920x0_80_0_0_c0f45f2393b5a78b038a8e30709fa18a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fifa, forma, yardım
fifa, forma, yardım

'FIFA ve FIFPro yılın 11'indeki futbolcuların formaları depremzedeler yararına satışta

16:45 06.03.2023 (güncellendi: 17:02 06.03.2023)
© matchwornshirt.com'FIFA ve FIFPro yılın 11'indeki futbolcuların formaları
'FIFA ve FIFPro yılın 11'indeki futbolcuların formaları - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2023
© matchwornshirt.com
Abone olTelegram
FIFA ile FIFPro tarafından belirlenen erkekler ve kadınlarda yılın 11'inde yer alan futbolcuların formaları, geliri Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler yararına bağışlanmak üzere açık artırmayla satışa çıkarıldı.
Türkiye Profesyonel Futbolcular Birliği (TPFD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği'nin (FIFPro) girişimleriyle geliri Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler yararına bağışlanmak üzere FIFA ve FIFPro yılın 11 ödülünü alan dünya yıldızlarının imzalı orijinal formaları açık artırmayla satışa sunuldu.
Açık artırma, MatchWornShirt ortaklığıyla internet üzerinden gerçekleştiriliyor. En yüksek teklifi veren kişinin sahip olacağı formalar 'matchwornshirt.com' adresi üzerinden tanıtıldı.
İmzalı forması satışa çıkarılan yıldızlar arasında erkek futbolculardan Lionel Messi, Erling Haaland, Kylian Mbappe, Kevin De Bruyne, Karim Benzema, Luka Modric, Thibaut Courtois, Virgil Van Dijk, Casemiro, Joao Cancelo, Achraf Hakimi bulunuyor.
Kadın futbolunun yıldızları Alex Morgan, Alexia Putellas, Beth Mead, Lucy Bronze, Keira Walsh, Maria Leon, Sam Kerr, Leah Williamson, Wendie Renard, Christiane Endler, Lena Oberdorf gibi isimlerin de imzalı formaları açık artırma usulüyle futbolseverlerin beğensine sunuldu.
Futbol ailesinin, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerden zarar gören vatandaşlar için ortak yayınla ekranlarda ve radyolarda düzenlediği 'Omuz Omuza' kampanyası başladı. Kampanyanın ilk 2 saatinde 200 milyon liradan fazla bağış toplandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Futbol dünyasından 'Omuz Omuza' kampanyası: 800 milyon liradan fazla bağış toplandı
1 Mart, 22:36
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала