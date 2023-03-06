https://sputniknews.com.tr/20230306/fifa-ve-fifpro-yilin-11indeki-futbolcularin-formalari-depremzedeler-yararina-satista-1067882237.html
'FIFA ve FIFPro yılın 11'indeki futbolcuların formaları depremzedeler yararına satışta
'FIFA ve FIFPro yılın 11'indeki futbolcuların formaları depremzedeler yararına satışta
FIFA ile FIFPro tarafından belirlenen erkekler ve kadınlarda yılın 11'inde yer alan futbolcuların formaları, geliri Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler... 06.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-06T16:45+0300
2023-03-06T16:45+0300
2023-03-06T17:02+0300
fifa
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
forma
yardım
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Türkiye Profesyonel Futbolcular Birliği (TPFD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği'nin (FIFPro) girişimleriyle geliri Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler yararına bağışlanmak üzere FIFA ve FIFPro yılın 11 ödülünü alan dünya yıldızlarının imzalı orijinal formaları açık artırmayla satışa sunuldu.Açık artırma, MatchWornShirt ortaklığıyla internet üzerinden gerçekleştiriliyor. En yüksek teklifi veren kişinin sahip olacağı formalar 'matchwornshirt.com' adresi üzerinden tanıtıldı.İmzalı forması satışa çıkarılan yıldızlar arasında erkek futbolculardan Lionel Messi, Erling Haaland, Kylian Mbappe, Kevin De Bruyne, Karim Benzema, Luka Modric, Thibaut Courtois, Virgil Van Dijk, Casemiro, Joao Cancelo, Achraf Hakimi bulunuyor.Kadın futbolunun yıldızları Alex Morgan, Alexia Putellas, Beth Mead, Lucy Bronze, Keira Walsh, Maria Leon, Sam Kerr, Leah Williamson, Wendie Renard, Christiane Endler, Lena Oberdorf gibi isimlerin de imzalı formaları açık artırma usulüyle futbolseverlerin beğensine sunuldu.
https://sputniknews.com.tr/20230301/futbol-dunyasindan-omuz-omuza-kampanyasi-200-milyon-liradan-fazla-bagis-toplandi-1067681128.html
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fifa, forma, yardım
'FIFA ve FIFPro yılın 11'indeki futbolcuların formaları depremzedeler yararına satışta
16:45 06.03.2023 (güncellendi: 17:02 06.03.2023) Abone ol
FIFA ile FIFPro tarafından belirlenen erkekler ve kadınlarda yılın 11'inde yer alan futbolcuların formaları, geliri Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler yararına bağışlanmak üzere açık artırmayla satışa çıkarıldı.
Türkiye Profesyonel Futbolcular Birliği (TPFD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği'nin (FIFPro) girişimleriyle geliri Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler yararına bağışlanmak üzere FIFA ve FIFPro yılın 11 ödülünü alan dünya yıldızlarının imzalı orijinal formaları açık artırmayla satışa sunuldu.
Açık artırma, MatchWornShirt ortaklığıyla internet üzerinden gerçekleştiriliyor. En yüksek teklifi veren kişinin sahip olacağı formalar 'matchwornshirt.com
' adresi üzerinden tanıtıldı.
İmzalı forması satışa çıkarılan yıldızlar arasında erkek futbolculardan Lionel Messi, Erling Haaland, Kylian Mbappe, Kevin De Bruyne, Karim Benzema, Luka Modric, Thibaut Courtois, Virgil Van Dijk, Casemiro, Joao Cancelo, Achraf Hakimi bulunuyor.
Kadın futbolunun yıldızları Alex Morgan, Alexia Putellas, Beth Mead, Lucy Bronze, Keira Walsh, Maria Leon, Sam Kerr, Leah Williamson, Wendie Renard, Christiane Endler, Lena Oberdorf gibi isimlerin de imzalı formaları açık artırma usulüyle futbolseverlerin beğensine sunuldu.