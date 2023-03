Futbol dünyasından 'Omuz Omuza' kampanyası: 200 milyon liradan fazla bağış toplandı

https://sputniknews.com.tr/20230301/futbol-dunyasindan-omuz-omuza-kampanyasi-200-milyon-liradan-fazla-bagis-toplandi-1067681128.html

Futbol ailesinin, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerden zarar gören vatandaşlar için ortak yayınla ekranlarda ve radyolarda düzenlediği 'Omuz... 01.03.2023, Sputnik Türkiye

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Medya Grubu iş birliği ile organize edilen yardım ve dayanışma kampanyasını, A Spor, beIN Sports, Sportstv, D Smart Spor, S Sport, Tivibu Spor, TRT Spor, TV8 ve kulüp televizyonları ile TRT Radyo, Radyo Gol, Radyospor ve Lig Radyo'nun yanı sıra birçok dijital medya kanalı da canlı yayınlıyor.Türk ve dünya futbol ailesinin deprem bölgesindeki vatandaşların yaralarını sarmak için bir araya geldiği yayına, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kulüpler Birliği Vakfı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu başta olmak üzere tüm Süper Lig kulüp başkanları katılıyor.Türk futbolunun önde gelen isimlerinin yanı sıra dünyaca ünlü futbol adamları ve oyuncular da kampanyaya destek veriyor.3-13 Mart tarihlerinde oynanacak Spor Toto Süper Lig maçları şifresiz yayınlanacakKampanyanın açılış konuşmasını yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, zor günlerden geçildiğini belirtti.Kasapoğlu, "Acımızı hafifletecek yol, ortak değerlerimizi bir araya getirmek, birlik ve beraberlik içinde olmaktır. Depremin ilk anından itibaren aziz milletimiz bu ruhu gösterdi. Devletimiz ve milletimiz ilk andan itibaren omuz omuza oldu. Allah'ın izniyle omuz omuza süreci birlikte yürüteceğiz. Peş peşe yaşanan depremlerde spor camiamızın birbirine sımsıkı kenetlenmesi, yaraları sarmak için seferber olması gurur verici. Elini taşın altına koyan camianın her ferdiyle gurur duyuyorum. İnşallah bu gecede aynı birlik ve beraberliği taçlandıracağız" ifadelerini kullandı.Omuz omuza veren futbol camiasına teşekkür eden Kasapoğlu, "Spor yalnızca fiziksel efor değildir. Spor bir dostluk köprüsü, centilmenlik dayanışmasıdır. Moral veren bir güçtür. Bu gece de buna şahitlik ediyoruz. Arması, forması birbirinden farklı olsa da ortak duyguların birleştiği tarihe geçen bir dayanışma örneği sergileniyor" diye konuştu.Spor camiasının sadece zor günlerde değil her daim bu birlik ve beraberliği ortaya koymasını temenni eden Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, şunları kaydetti:Elde edilecek gelirin deprem bölgesindeki vatandaşların geçici ve kalıcı barınma ihtiyaçlarının karşılanması için kullanılacağı kampanyaya SMS ile destek olmak isteyenler, tüm operatörlerden 'Destek' yazıp 8332'ye SMS göndererek 50 liralık bağışta bulunabilecek. Yine aynı şekilde, omuzomuza.org internet sitesi üzerinden hem kart hem de havale ve EFT ile bağış yapılabilecek.TFF Başkanı Büyükekşi: Federasyon olarak 80 milyon lira ile 'Omuz Omuza' kampanyasını açıyoruzTürkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, federasyon olarak depremzedeler için düzenlenen 'Omuz Omuza' kampanyasını 80 milyon liralık bağışla başlattıklarını söyledi.Büyükekşi, futbol ailesinin, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerden zarar gören vatandaşlar için ortak yayınla ekranlarda ve radyolarda düzenlediği "Omuz Omuza" yardım kampanyasında konuştu.Başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini sunan Büyükekşi, "Depremden sonraki ilk gün Türkiye Futbol Federasyonu olarak 20 milyon liralık bir bağışta bulunduk. Arkasından tüm Süper Lig kulüplerimiz 59 milyon lira bir bağış yaptı. Yine 1. Lig kulüpleri 5 milyon liralık bize bir bağış yaptı. Federasyon da bunun üzerine 16 milyon ekleyince, 80 milyon ile bugün bu 'Omuz Omuza' kampanyasını açıyoruz." dedi.'Bu ihtiyaç maalesef hep devam edecek'Bin konteyner siparişi verdiklerini ve bu konteynerlerin 10 gün içinde Gaziantep'in İslahiye kazasında monte edilmesine başlanacağını kaydeden Büyükekşi, şöyle devam etti:'Kampanya 6 ay daha sürecek'Bugün profesyonel ve amatör tüm kulüplerle el ele, ekran karşısında omuz omuza olduklarını dile getiren Büyükekşi, "Hepimiz bir ağacın farklı dallarıyız. Kökümüz, suyumuz bir. Bugünkü samimiyetimiz, dayanışmamız ve tüm düşüncelerimiz, dilerim depremle sınırlı kalmaz. Bu yıllar boyunca davam eder. Biz bunu Trabzonspor-Basel maçıyla başlattık. Arkasından Fenerbahçe'nin stadında, arkasından Beşiktaş'ın stadında bütün renkler, başkanlarımız bir araya gelerek, omuz omuza kampanya için destek verdik" ifadelerini kullandı.Mehmet Büyükekşi, bir gecelik iş için bir araya gelmediklerini özellikle vurgulayarak devam ettiği konuşmasında, "Bugün bu kampanyanın başlangıcı, kampanya en az 6 ay daha devam edecek. Kampanyaya destek için birtakım özel maçlar yapacağız. Biliyorsunuz 10 Haziran'da İstanbul'da Şampiyonlar Ligi finali yapılacak. O zamana kadar birçok farklı organizasyon da yaparak kampanyaya yeni gelirler için çabalarımız devam edecek" değerlendirmesinde bulundu.'Birlik ve beraberlikle her türlü güçlüğü yenecek karakterdeyiz'Bu kampanyada çok güzel ve özel duyguları bir arada yaşadıklarını aktaran Büyükekşi, depremden sonra yaşanan güzel dayanışma örneklerinden bahsederek, depremzedelerin hisleriyle hareket etmeleri ve yardımları bu duygularıyla yapmaları gerektiğini söyledi.Türk milletinin her zaman her büyük problemde bir araya geldiğini ve bu kampanyaya destek veren tüm paydaşlara teşekkür ettiğini belirten Büyükekşi, kampanyaya özellikle tüm kulüp yöneticilerini, oyuncuları, taraftarları davet etti.Atatürk'ün 10. Yıl Nutku'ndan 'Türk milletinin birlik ve beraberliğini' vurgulayan bir bölümü okuyan Büyükekşi, sözlerini, "Bizler, her zaman bu bilinci koruyarak, büyük Atatürk'ün dediği gibi birlik ve beraberlikle her türlü güçlüğü yenecek karakterdeyiz ve bunu her zaman sergileriz" diyerek noktaladı.Volkan Demirel ve Gökhan Zan'ın görüşleriAtakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Türk bayrağı altındaki herkesin yardım kampanyalarına destek vermesini rica ederek, "Hatay'da bulunduğum sürede 100 kişi tanıdıysam, neredeyse yarısını kaybettim. Kalanlar da geleceğini kaybetti. Keşke elimizden daha fazla şey gelebilseydi. Bu saatten sonra söz bir tarafa, yapılacaklar bir tarafa. Futbolun paydaşları burada, yapmamız gereken belli. Ne yazık ki şu anda oradaki sorunlar devam ediyor. Ben yaşadığımı bilirim, bunu bilerek herkesin elini vicdanına koyarak hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.Antrenör Gökhan Zan ise 100 yılın felaketini yaşadıklarını ve artık geleceğe bakmak gerektiğini belirterek, şunları aktardı:Kampanyanın ilk 2 saatinde 200 milyon liradan fazla bağış Futbol ailesinin Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerden zarar gören vatandaşlar için ortak yayınla ekranlarda ve radyolarda düzenlediği "Omuz Omuza" kampanyasında ilk 2 saatte 200 milyon liradan fazla bağış toplandı.Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Medya Grubu iş birliği ile organize edilen yardım ve dayanışma kampanyasını, A Spor, beIN Sports, Sportstv, D Smart Spor, S Sport, Tivibu Spor, TRT Spor, TV8 ve kulüp televizyonları ile TRT Radyo, Radyo Gol, Radyospor ve Lig Radyo'nun yanı sıra birçok dijital medya kanalı canlı yayınlıyor.Moderatörlüğünü Acun Ilıcalı'nın yaptığı kampanyanın ilk 2 saatinde 200 milyon lirayı aşkın bağışa ulaşıldı.

