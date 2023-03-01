https://sputniknews.com.tr/20230301/kylian-mbappeden-turkiyeye-destek-mesaji-cocuklar-icin-calisacagim-1067679628.html
Kylian Mbappe'den Türkiye'ye destek mesajı: 'Çocukların hayalleri benim için çok önemli'
Kylian Mbappe'den Türkiye'ye destek mesajı: 'Çocukların hayalleri benim için çok önemli'
Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, 'Omuz Omuza' kampanyasına destek olmak için canlı yayına bağlanarak, "Ben de bunun bir parçası olduğum... 01.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-01T21:56+0300
2023-03-01T21:56+0300
2023-03-01T22:31+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
kylian mbappe
futbol
paris saint-germain
paris saint-germain (psg)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/09/07/1042798936_0:0:2553:1437_1920x0_80_0_0_b6e48ecb209f0a5629d833e71ffede82.jpg
Fransız yıldız Kylian Mbappe, 'Omuz Omuza' kampanyası için canlı yayınlanan programa bağlandı ve Acun Ilıcalı ile konuştu.Mbappe, şunları kaydetti:Fransız futbolcu ayrıca, sosyal medya hesabından Türk bayrağının da bulunduğu bir paylaşım yaptı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/09/07/1042798936_191:0:2218:1520_1920x0_80_0_0_98a83dc98e4cb98dc4c8b3354aa0bc75.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kylian mbappe, futbol, paris saint-germain, paris saint-germain (psg)
kylian mbappe, futbol, paris saint-germain, paris saint-germain (psg)
Kylian Mbappe'den Türkiye'ye destek mesajı: 'Çocukların hayalleri benim için çok önemli'
21:56 01.03.2023 (güncellendi: 22:31 01.03.2023) Abone ol
Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, 'Omuz Omuza' kampanyasına destek olmak için canlı yayına bağlanarak, "Ben de bunun bir parçası olduğum için gurur duyuyorum. Çocukların hayalleri benim için çok önemli. İmkanlarımı onlara yardımcı olmak için kullanacağım. Türkiye için her şey çok daha iyi olacak" ifadelerini kullandı.
Fransız yıldız Kylian Mbappe, 'Omuz Omuza' kampanyası için canlı yayınlanan programa bağlandı ve Acun Ilıcalı ile konuştu.
Mbappe, şunları kaydetti:
"Çok büyük bir trajedi yaşandı. Nelerin yaşandığını tahmin etmekte bile zorlanıyorum. Futbol camiası bir araya gelerek Türkiye'ye destek verecektir. Ben de bunun bir parçası olduğum için gurur duyuyorum. Çocukların hayalleri benim için çok önemli. İmkanlarımı onlara yardımcı olmak için kullanacağım. Türkiye için her şey çok daha iyi olacak."
Fransız futbolcu ayrıca, sosyal medya hesabından Türk bayrağının da bulunduğu bir paylaşım yaptı.