https://sputniknews.com.tr/20230301/kylian-mbappeden-turkiyeye-destek-mesaji-cocuklar-icin-calisacagim-1067679628.html

Kylian Mbappe'den Türkiye'ye destek mesajı: 'Çocukların hayalleri benim için çok önemli'

Kylian Mbappe'den Türkiye'ye destek mesajı: 'Çocukların hayalleri benim için çok önemli'

Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, 'Omuz Omuza' kampanyasına destek olmak için canlı yayına bağlanarak, "Ben de bunun bir parçası olduğum... 01.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-01T21:56+0300

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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

kylian mbappe

futbol

paris saint-germain

paris saint-germain (psg)

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Fransız yıldız Kylian Mbappe, 'Omuz Omuza' kampanyası için canlı yayınlanan programa bağlandı ve Acun Ilıcalı ile konuştu.Mbappe, şunları kaydetti:Fransız futbolcu ayrıca, sosyal medya hesabından Türk bayrağının da bulunduğu bir paylaşım yaptı.

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kylian mbappe, futbol, paris saint-germain, paris saint-germain (psg)