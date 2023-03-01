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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230301/kylian-mbappeden-turkiyeye-destek-mesaji-cocuklar-icin-calisacagim-1067679628.html
Kylian Mbappe'den Türkiye'ye destek mesajı: 'Çocukların hayalleri benim için çok önemli'
Kylian Mbappe'den Türkiye'ye destek mesajı: 'Çocukların hayalleri benim için çok önemli'
Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, 'Omuz Omuza' kampanyasına destek olmak için canlı yayına bağlanarak, "Ben de bunun bir parçası olduğum... 01.03.2023, Sputnik Türkiye
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
kylian mbappe
futbol
paris saint-germain
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Fransız yıldız Kylian Mbappe, 'Omuz Omuza' kampanyası için canlı yayınlanan programa bağlandı ve Acun Ilıcalı ile konuştu.Mbappe, şunları kaydetti:Fransız futbolcu ayrıca, sosyal medya hesabından Türk bayrağının da bulunduğu bir paylaşım yaptı.
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kylian mbappe, futbol, paris saint-germain, paris saint-germain (psg)
kylian mbappe, futbol, paris saint-germain, paris saint-germain (psg)

Kylian Mbappe'den Türkiye'ye destek mesajı: 'Çocukların hayalleri benim için çok önemli'

21:56 01.03.2023 (güncellendi: 22:31 01.03.2023)
© AP Photo / David Ramos Kylian Mbappe
 Kylian Mbappe - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2023
© AP Photo / David Ramos
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Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, 'Omuz Omuza' kampanyasına destek olmak için canlı yayına bağlanarak, "Ben de bunun bir parçası olduğum için gurur duyuyorum. Çocukların hayalleri benim için çok önemli. İmkanlarımı onlara yardımcı olmak için kullanacağım. Türkiye için her şey çok daha iyi olacak" ifadelerini kullandı.
Fransız yıldız Kylian Mbappe, 'Omuz Omuza' kampanyası için canlı yayınlanan programa bağlandı ve Acun Ilıcalı ile konuştu.
Mbappe, şunları kaydetti:
"Çok büyük bir trajedi yaşandı. Nelerin yaşandığını tahmin etmekte bile zorlanıyorum. Futbol camiası bir araya gelerek Türkiye'ye destek verecektir. Ben de bunun bir parçası olduğum için gurur duyuyorum. Çocukların hayalleri benim için çok önemli. İmkanlarımı onlara yardımcı olmak için kullanacağım. Türkiye için her şey çok daha iyi olacak."
Fransız futbolcu ayrıca, sosyal medya hesabından Türk bayrağının da bulunduğu bir paylaşım yaptı.
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