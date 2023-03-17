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34 yıl hapis yattıktan sonra masum olduğu ortaya çıktı
34 yıl hapis yattıktan sonra masum olduğu ortaya çıktı
ABD'nin Florida Eyaleti'nde silahlı soygun suçundan 400 yıl hapse mahkum edilen bir kişi, hapiste geçen 34 yılın ardından aklandı. 17.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-17T04:00+0300
2023-03-17T04:00+0300
dünya
abd
mahkeme
hapis
masum
silahlı soygun
özgürlük
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ABD’de 34 yıl önce silahlı soygundan suçlu bulunan ve 400 yıl hapis cezası verilen 57 yaşındaki Sidney Holmes’un masum olduğu ortaya çıktı.Sidney Holmes, 'silahlı soyguna karıştığı suçlamasıyla' 1988 yılında gözaltına alınmıştı. 'Otomobilinin soyguncuların aracına benzerliği sebebiyle' gözaltına alınan Holmes, görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda tutuklanarak 400 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.Yıllarca masum olduğunu söylemesine rağmen kimseyi inandıramayan Holmes’un çabaları onlarca yılın ardından sonuç verdi.Kanıtları yeniden inceleyen mahkeme heyeti Holmes'ün 'suçsuz' olduğuna hükmetti. Holmes 23 yaşında girdiği hapishaneden 57 yaşında çıktı. Kararı gözyaşlarıyla dinleyen Holmes, salıverildikten sonra ailesi ile kucaklaştı. ABD'li adamın eyalet yönetimine tazminat davası açacağı ifade ediliyor.'Umudumu asla kaybetmedim'Özgürlüğüne kavuştuktan sonra yakınlarıyla hasret gideren ve medyaya konuşan Holmes, “Umudumu asla kaybetmedim ve özgürce dolaşabileceğim günün geleceğini biliyordum” dedi.NTV'nin aktardığı habere göre Holmes, özgür bir birey olarak annesine en son 34 yıl önce sarıldığını söyledi.1988 yılında bir mağazaya yapılan soygunda yer alan çetede olduğu iddia edilen Holmes, hakkındaki iddiaları yalanlamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230316/kaplan-kral-dizisine-konu-olan-hapisteki-hukumlu-joe-exotic-2024-abd-baskanligi-secimlerinde-aday-1068351904.html
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abd, mahkeme, hapis, masum, silahlı soygun, özgürlük
abd, mahkeme, hapis, masum, silahlı soygun, özgürlük

34 yıl hapis yattıktan sonra masum olduğu ortaya çıktı

04:00 17.03.2023
© Fotoğraf : Innocence Project of FloridaABD'nin Florida Eyaleti'nde silahlı soygun suçundan 400 yıl hapse mahkum edilen bir kişi, hapiste geçen 34 yılın ardından aklandı.
ABD'nin Florida Eyaleti'nde silahlı soygun suçundan 400 yıl hapse mahkum edilen bir kişi, hapiste geçen 34 yılın ardından aklandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2023
© Fotoğraf : Innocence Project of Florida
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ABD'nin Florida Eyaleti'nde silahlı soygun suçundan 400 yıl hapse mahkum edilen bir kişi, hapiste geçen 34 yılın ardından aklandı.
ABD’de 34 yıl önce silahlı soygundan suçlu bulunan ve 400 yıl hapis cezası verilen 57 yaşındaki Sidney Holmes’un masum olduğu ortaya çıktı.
Sidney Holmes, 'silahlı soyguna karıştığı suçlamasıyla' 1988 yılında gözaltına alınmıştı. 'Otomobilinin soyguncuların aracına benzerliği sebebiyle' gözaltına alınan Holmes, görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda tutuklanarak 400 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Yıllarca masum olduğunu söylemesine rağmen kimseyi inandıramayan Holmes’un çabaları onlarca yılın ardından sonuç verdi.

Kanıtları yeniden inceleyen mahkeme heyeti Holmes'ün 'suçsuz' olduğuna hükmetti. Holmes 23 yaşında girdiği hapishaneden 57 yaşında çıktı.
Kararı gözyaşlarıyla dinleyen Holmes, salıverildikten sonra ailesi ile kucaklaştı. ABD'li adamın eyalet yönetimine tazminat davası açacağı ifade ediliyor.

'Umudumu asla kaybetmedim'

Özgürlüğüne kavuştuktan sonra yakınlarıyla hasret gideren ve medyaya konuşan Holmes, “Umudumu asla kaybetmedim ve özgürce dolaşabileceğim günün geleceğini biliyordum” dedi.
NTV'nin aktardığı habere göre Holmes, özgür bir birey olarak annesine en son 34 yıl önce sarıldığını söyledi.

1988 yılında bir mağazaya yapılan soygunda yer alan çetede olduğu iddia edilen Holmes, hakkındaki iddiaları yalanlamıştı.
Netflix'in 'Kaplan Kral: Cinayet, Kargaşa ve Delilik' isimli belgesel dizisinin konu aldığı Joe Exotic, bir rakibine karşı kiralık katil tutarak cinayet girişiminde bulunmak ve 5 kaplanı öldürmek dahil çok sayıda yaban hayatı koruma ihlalinden 2018 yılında 22 yıl hapse çarptırılmıştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2023
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