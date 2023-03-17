https://sputniknews.com.tr/20230317/34-yil-hapis-yattiktan-sonra-masum-oldugu-ortaya-cikti-1068375524.html

34 yıl hapis yattıktan sonra masum olduğu ortaya çıktı

34 yıl hapis yattıktan sonra masum olduğu ortaya çıktı

ABD'nin Florida Eyaleti'nde silahlı soygun suçundan 400 yıl hapse mahkum edilen bir kişi, hapiste geçen 34 yılın ardından aklandı. 17.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-17T04:00+0300

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dünya

abd

mahkeme

hapis

masum

silahlı soygun

özgürlük

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ABD’de 34 yıl önce silahlı soygundan suçlu bulunan ve 400 yıl hapis cezası verilen 57 yaşındaki Sidney Holmes’un masum olduğu ortaya çıktı.Sidney Holmes, 'silahlı soyguna karıştığı suçlamasıyla' 1988 yılında gözaltına alınmıştı. 'Otomobilinin soyguncuların aracına benzerliği sebebiyle' gözaltına alınan Holmes, görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda tutuklanarak 400 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.Yıllarca masum olduğunu söylemesine rağmen kimseyi inandıramayan Holmes’un çabaları onlarca yılın ardından sonuç verdi.Kanıtları yeniden inceleyen mahkeme heyeti Holmes'ün 'suçsuz' olduğuna hükmetti. Holmes 23 yaşında girdiği hapishaneden 57 yaşında çıktı. Kararı gözyaşlarıyla dinleyen Holmes, salıverildikten sonra ailesi ile kucaklaştı. ABD'li adamın eyalet yönetimine tazminat davası açacağı ifade ediliyor.'Umudumu asla kaybetmedim'Özgürlüğüne kavuştuktan sonra yakınlarıyla hasret gideren ve medyaya konuşan Holmes, “Umudumu asla kaybetmedim ve özgürce dolaşabileceğim günün geleceğini biliyordum” dedi.NTV'nin aktardığı habere göre Holmes, özgür bir birey olarak annesine en son 34 yıl önce sarıldığını söyledi.1988 yılında bir mağazaya yapılan soygunda yer alan çetede olduğu iddia edilen Holmes, hakkındaki iddiaları yalanlamıştı.

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abd, mahkeme, hapis, masum, silahlı soygun, özgürlük