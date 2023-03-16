https://sputniknews.com.tr/20230316/wsj-g7-rus-petrolunun-tavan-fiyatini-varil-basina-60-dolarda-tutmak-istiyor-1068351440.html

WSJ: G7, Rus petrolünün tavan fiyatını varil başına 60 dolarda tutmak istiyor

WSJ: G7, Rus petrolünün tavan fiyatını varil başına 60 dolarda tutmak istiyor

Wall Street Journal, G7 ülkelerinin Rus petrolüne uygulanan tavan fiyatı varil başına 60 dolarda tutmayı planladığını bildirdi. 16.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-16T16:41+0300

2023-03-16T16:41+0300

2023-03-16T16:44+0300

ekonomi

rus petrolü

wall street journal

g7

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/1e/1055168007_0:0:2807:1578_1920x0_80_0_0_2567608dee02dc4c5e865f4776cfe428.jpg

Wall Street Journal'ın (WSJ) konuya vakıf kaynaklarına dayandırarak verdiği haberine göre, G7 ülkeleri Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrol için 60 dolar olarak belirlenen tavan fiyatı korumayı planlıyor.Haberde, “G7, Rus petrolünün tavan fiyatını varil başına 60 dolarda tutmak istiyor” denildi.AB ülkelerinin, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan dizel ve sıvı yakıt (fuel-oil) gibi çeşitli rafineri petrol ürünlerine yönelik ithalat yasağı ve bu ürünlere tavan fiyat uygulamasına ilişkin kararı 5 Şubat’ta yürürlüğe girmişti.Buna karşılık Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına katılanlara petrol ve petrol ürünü satışının yasaklanmasına ilişkin kararnameyi imzalamıştı. Bu kararla tavan fiyat uygulayan ülkelere getirilen petrol yasağı, 1 Şubat 2023 tarihinden 1 Temmuz 2024 tarihine kadar uygulamada kalacak.

https://sputniknews.com.tr/20230310/abd-hazine-bakanligi-tuccarlara-rus-petroluyle-islemlerden-korkmama-cagrisi-yapti-1068201546.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rus petrolü, wall street journal, g7