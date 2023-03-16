https://sputniknews.com.tr/20230316/wsj-g7-rus-petrolunun-tavan-fiyatini-varil-basina-60-dolarda-tutmak-istiyor-1068351440.html
WSJ: G7, Rus petrolünün tavan fiyatını varil başına 60 dolarda tutmak istiyor
WSJ: G7, Rus petrolünün tavan fiyatını varil başına 60 dolarda tutmak istiyor
Wall Street Journal, G7 ülkelerinin Rus petrolüne uygulanan tavan fiyatı varil başına 60 dolarda tutmayı planladığını bildirdi. 16.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-16T16:41+0300
2023-03-16T16:41+0300
2023-03-16T16:44+0300
ekonomi
rus petrolü
wall street journal
g7
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Wall Street Journal'ın (WSJ) konuya vakıf kaynaklarına dayandırarak verdiği haberine göre, G7 ülkeleri Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrol için 60 dolar olarak belirlenen tavan fiyatı korumayı planlıyor.Haberde, “G7, Rus petrolünün tavan fiyatını varil başına 60 dolarda tutmak istiyor” denildi.AB ülkelerinin, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan dizel ve sıvı yakıt (fuel-oil) gibi çeşitli rafineri petrol ürünlerine yönelik ithalat yasağı ve bu ürünlere tavan fiyat uygulamasına ilişkin kararı 5 Şubat’ta yürürlüğe girmişti.Buna karşılık Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına katılanlara petrol ve petrol ürünü satışının yasaklanmasına ilişkin kararnameyi imzalamıştı. Bu kararla tavan fiyat uygulayan ülkelere getirilen petrol yasağı, 1 Şubat 2023 tarihinden 1 Temmuz 2024 tarihine kadar uygulamada kalacak.
https://sputniknews.com.tr/20230310/abd-hazine-bakanligi-tuccarlara-rus-petroluyle-islemlerden-korkmama-cagrisi-yapti-1068201546.html
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rus petrolü, wall street journal, g7
rus petrolü, wall street journal, g7
WSJ: G7, Rus petrolünün tavan fiyatını varil başına 60 dolarda tutmak istiyor
16:41 16.03.2023 (güncellendi: 16:44 16.03.2023) Abone ol
Wall Street Journal, G7 ülkelerinin Rus petrolüne uygulanan tavan fiyatı varil başına 60 dolarda tutmayı planladığını bildirdi.
Wall Street Journal'ın (WSJ) konuya vakıf kaynaklarına dayandırarak verdiği haberine göre, G7 ülkeleri Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrol için 60 dolar olarak belirlenen tavan fiyatı korumayı planlıyor.
Haberde, “G7, Rus petrolünün tavan fiyatını varil başına 60 dolarda tutmak istiyor” denildi.
AB ülkelerinin, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan dizel ve sıvı yakıt (fuel-oil) gibi çeşitli rafineri petrol ürünlerine yönelik ithalat yasağı ve bu ürünlere tavan fiyat uygulamasına ilişkin kararı 5 Şubat’ta yürürlüğe girmişti.
Buna karşılık Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına katılanlara petrol ve petrol ürünü satışının yasaklanmasına ilişkin kararnameyi imzalamıştı. Bu kararla tavan fiyat uygulayan ülkelere getirilen petrol yasağı, 1 Şubat 2023 tarihinden 1 Temmuz 2024 tarihine kadar uygulamada kalacak.