https://sputniknews.com.tr/20230310/abd-hazine-bakanligi-tuccarlara-rus-petroluyle-islemlerden-korkmama-cagrisi-yapti-1068201546.html
ABD Hazine Bakanlığı, tüccarlara Rus petrolüyle işlemlerden korkmama çağrısı yaptı
ABD Hazine Bakanlığı, tüccarlara Rus petrolüyle işlemlerden korkmama çağrısı yaptı
ABD Hazine Bakanlığı, dünyanın en büyük hammadde tüccarlarına, G7’nin uyguladığı fiyat aralığında pazarlanan Rus petrolüyle işlemlerden korkmama çağrısında... 10.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-10T18:25+0300
2023-03-10T18:25+0300
2023-03-13T19:48+0300
abd
rusya
petrol
ukrayna krizi
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The Financial Times (FT) gazetesinin haberinde, ABD’nin belirlenen fiyat aralığındaki Rus petrol ticaretine karşı olmamasına rağmen dünyanın en büyük bağımsız petrol tüccarlarının Rusya pazarına kuşkuyla yaklaştığı ifade edildi.ABD Hazine Bakanlığı temsilcilerinin Trafigura ve Gunvor trader şirketlerinin yöneticileriyle görüştüğü aktarılan habere göre, görüşmeye katılanlardan biri, “Amerikalılar bizi petrol arzını yeniden aktif olarak başlatmaya çağırdı” diye konuştu.ABD Başkanı Joe Biden idaresinden bir yetkili, amaçlarının, fiyat kısıtlamaları çerçevesinde nelere izin verildiğini bildirmek olduğunu, şirketlerin de “kendi kararlarının kendilerinin vereceğini” söyledi.FT, buna rağmen tüccarların ve petrol tedariki için kredi veren bankaların itibar risklerinden korktuğunu yazıyor.Petrol ticareti yapan şirketlerden biri, “Tüccarlar, kurallara uymaları durumunda Rus petrolü ticaretini yapmalarına izin verildiğini biliyor, ama tüm potansiyel riskler dikkate alınırsa bu petrol ne kadar çekici?” ifadesini kullandı.Singapur merkezli bir Fransız çok uluslu emtia ticaret şirketi olan Trafigura, Hindistan’da, en büyük hissedarı Rus Rosneft ( yüzde 49.13) olan Nayara Energy şirketindeki yüzde 24.5’lik hissesini geçen Ocak ayında satmıştı. Şirket geçen yaz aylarında, Rosneft’le ortak projesi olan Vostok Oil’den de çekilmişti.Trafigura, Avrupa Birliği’nin yaptırım uyguladığı Rus kuruluşlarla petrol ticaretine son verdiğini duyurmuştu. Şirket ayrıca Avrupalı tüketicilerin ihtiyaç duyduğu yakıtlar haricinde tedarik ettiği Rus petrol ürünlerini önemli ölçüde azaltmıştı.
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abd, rusya, petrol
ABD Hazine Bakanlığı, tüccarlara Rus petrolüyle işlemlerden korkmama çağrısı yaptı
18:25 10.03.2023 (güncellendi: 19:48 13.03.2023) Abone ol
ABD Hazine Bakanlığı, dünyanın en büyük hammadde tüccarlarına, G7’nin uyguladığı fiyat aralığında pazarlanan Rus petrolüyle işlemlerden korkmama çağrısında bulundu.
The Financial Times (FT) gazetesinin haberinde, ABD’nin belirlenen fiyat aralığındaki Rus petrol ticaretine karşı olmamasına rağmen dünyanın en büyük bağımsız petrol tüccarlarının Rusya pazarına kuşkuyla yaklaştığı ifade edildi.
ABD Hazine Bakanlığı temsilcilerinin Trafigura ve Gunvor trader şirketlerinin yöneticileriyle görüştüğü aktarılan habere göre, görüşmeye katılanlardan biri, “Amerikalılar bizi petrol arzını yeniden aktif olarak başlatmaya çağırdı” diye konuştu.
ABD Başkanı Joe Biden idaresinden bir yetkili, amaçlarının, fiyat kısıtlamaları çerçevesinde nelere izin verildiğini bildirmek olduğunu, şirketlerin de “kendi kararlarının kendilerinin vereceğini” söyledi.
FT, buna rağmen tüccarların ve petrol tedariki için kredi veren bankaların itibar risklerinden korktuğunu yazıyor.
Petrol ticareti yapan şirketlerden biri, “Tüccarlar, kurallara uymaları durumunda Rus petrolü ticaretini yapmalarına izin verildiğini biliyor, ama tüm potansiyel riskler dikkate alınırsa bu petrol ne kadar çekici?” ifadesini kullandı.
Singapur merkezli bir Fransız çok uluslu emtia ticaret şirketi olan Trafigura, Hindistan’da, en büyük hissedarı Rus Rosneft ( yüzde 49.13) olan Nayara Energy şirketindeki yüzde 24.5’lik hissesini geçen Ocak ayında satmıştı. Şirket geçen yaz aylarında, Rosneft’le ortak projesi olan Vostok Oil’den de çekilmişti.
Trafigura, Avrupa Birliği’nin yaptırım uyguladığı Rus kuruluşlarla petrol ticaretine son verdiğini duyurmuştu. Şirket ayrıca Avrupalı tüketicilerin ihtiyaç duyduğu yakıtlar haricinde tedarik ettiği Rus petrol ürünlerini önemli ölçüde azaltmıştı.