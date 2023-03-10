Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230310/abd-hazine-bakanligi-tuccarlara-rus-petroluyle-islemlerden-korkmama-cagrisi-yapti-1068201546.html
ABD Hazine Bakanlığı, tüccarlara Rus petrolüyle işlemlerden korkmama çağrısı yaptı
ABD Hazine Bakanlığı, tüccarlara Rus petrolüyle işlemlerden korkmama çağrısı yaptı
ABD Hazine Bakanlığı, dünyanın en büyük hammadde tüccarlarına, G7’nin uyguladığı fiyat aralığında pazarlanan Rus petrolüyle işlemlerden korkmama çağrısında... 10.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-10T18:25+0300
2023-03-13T19:48+0300
abd
rusya
petrol
ukrayna krizi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/05/1060823665_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_00c6e7d634f227240b578137a5f7be81.jpg
The Financial Times (FT) gazetesinin haberinde, ABD’nin belirlenen fiyat aralığındaki Rus petrol ticaretine karşı olmamasına rağmen dünyanın en büyük bağımsız petrol tüccarlarının Rusya pazarına kuşkuyla yaklaştığı ifade edildi.ABD Hazine Bakanlığı temsilcilerinin Trafigura ve Gunvor trader şirketlerinin yöneticileriyle görüştüğü aktarılan habere göre, görüşmeye katılanlardan biri, “Amerikalılar bizi petrol arzını yeniden aktif olarak başlatmaya çağırdı” diye konuştu.ABD Başkanı Joe Biden idaresinden bir yetkili, amaçlarının, fiyat kısıtlamaları çerçevesinde nelere izin verildiğini bildirmek olduğunu, şirketlerin de “kendi kararlarının kendilerinin vereceğini” söyledi.FT, buna rağmen tüccarların ve petrol tedariki için kredi veren bankaların itibar risklerinden korktuğunu yazıyor.Petrol ticareti yapan şirketlerden biri, “Tüccarlar, kurallara uymaları durumunda Rus petrolü ticaretini yapmalarına izin verildiğini biliyor, ama tüm potansiyel riskler dikkate alınırsa bu petrol ne kadar çekici?” ifadesini kullandı.Singapur merkezli bir Fransız çok uluslu emtia ticaret şirketi olan Trafigura, Hindistan’da, en büyük hissedarı Rus Rosneft ( yüzde 49.13) olan Nayara Energy şirketindeki yüzde 24.5’lik hissesini geçen Ocak ayında satmıştı. Şirket geçen yaz aylarında, Rosneft’le ortak projesi olan Vostok Oil’den de çekilmişti.Trafigura, Avrupa Birliği’nin yaptırım uyguladığı Rus kuruluşlarla petrol ticaretine son verdiğini duyurmuştu. Şirket ayrıca Avrupalı tüketicilerin ihtiyaç duyduğu yakıtlar haricinde tedarik ettiği Rus petrol ürünlerini önemli ölçüde azaltmıştı.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/05/1060823665_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_6b14eb4fc605d79425103b7c21789c69.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, rusya, petrol
abd, rusya, petrol

ABD Hazine Bakanlığı, tüccarlara Rus petrolüyle işlemlerden korkmama çağrısı yaptı

18:25 10.03.2023 (güncellendi: 19:48 13.03.2023)
© AAPetrol
Petrol - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2023
© AA
Abone olTelegram
ABD Hazine Bakanlığı, dünyanın en büyük hammadde tüccarlarına, G7’nin uyguladığı fiyat aralığında pazarlanan Rus petrolüyle işlemlerden korkmama çağrısında bulundu.
The Financial Times (FT) gazetesinin haberinde, ABD’nin belirlenen fiyat aralığındaki Rus petrol ticaretine karşı olmamasına rağmen dünyanın en büyük bağımsız petrol tüccarlarının Rusya pazarına kuşkuyla yaklaştığı ifade edildi.
ABD Hazine Bakanlığı temsilcilerinin Trafigura ve Gunvor trader şirketlerinin yöneticileriyle görüştüğü aktarılan habere göre, görüşmeye katılanlardan biri, “Amerikalılar bizi petrol arzını yeniden aktif olarak başlatmaya çağırdı” diye konuştu.
ABD Başkanı Joe Biden idaresinden bir yetkili, amaçlarının, fiyat kısıtlamaları çerçevesinde nelere izin verildiğini bildirmek olduğunu, şirketlerin de “kendi kararlarının kendilerinin vereceğini” söyledi.
FT, buna rağmen tüccarların ve petrol tedariki için kredi veren bankaların itibar risklerinden korktuğunu yazıyor.
Petrol ticareti yapan şirketlerden biri, “Tüccarlar, kurallara uymaları durumunda Rus petrolü ticaretini yapmalarına izin verildiğini biliyor, ama tüm potansiyel riskler dikkate alınırsa bu petrol ne kadar çekici?” ifadesini kullandı.
Singapur merkezli bir Fransız çok uluslu emtia ticaret şirketi olan Trafigura, Hindistan’da, en büyük hissedarı Rus Rosneft ( yüzde 49.13) olan Nayara Energy şirketindeki yüzde 24.5’lik hissesini geçen Ocak ayında satmıştı. Şirket geçen yaz aylarında, Rosneft’le ortak projesi olan Vostok Oil’den de çekilmişti.
Trafigura, Avrupa Birliği’nin yaptırım uyguladığı Rus kuruluşlarla petrol ticaretine son verdiğini duyurmuştu. Şirket ayrıca Avrupalı tüketicilerin ihtiyaç duyduğu yakıtlar haricinde tedarik ettiği Rus petrol ürünlerini önemli ölçüde azaltmıştı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала