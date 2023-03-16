Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20230316/tdp-genel-baskani-sarigul-dogal-afetler-ve-deprem-bakanligi-kuralim-1068366029.html
TDP Genel Başkanı Sarıgül: Doğal Afetler ve Deprem Bakanlığı kuralım
TDP Genel Başkanı Sarıgül: Doğal Afetler ve Deprem Bakanlığı kuralım
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Türkiye'de yaşanan doğal afetlerin ardından bir öneride bulunarak, "Sayın Cumhurbaşkanım bir... 16.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-16T22:08+0300
2023-03-16T22:08+0300
politika
mustafa sarıgül
türkiye değişim partisi (tdp)
deprem
sel
bakanlık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/19/1066138453_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_bea7972f7a97316837cf6f83d7557d45.jpg
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Ulus'taki evinde gündeme ilişkin basın açıklaması yaptı.Türkiye’de yaşanan doğal afetlere önlem alınması amacıyla Doğal Afet ve Deprem Bakanlığı kurulmasını öneren Sarıgül, şu ifadeleri kullandı:"Tekrar tekrar bu acıları yaşamayalım. Önceden tedbir alalım. Yanarak, sulara kapılarak ölmeyelim, enkaz altından cenazelerimizi çıkarmayalım. Analar ağlamasın, evlatlar babasız kalmasın. Deprem ve sel felaketi, bize sadece AFAD ve Kızılay ile bu sorunların çözülemeyeceğini göstermiştir. Türkiye Değişim Partisi olarak kurulduğumuz günden bugüne kadar ‘Doğal Afetler ve Deprem Bakanlığı’nı kuralım’ diyoruz. Bu bakanlık kurulsaydı bu tedbirleri çok önceden almış olurduk. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha sesleniyorum, Sayın Cumhurbaşkanım bir kararname daha çıkartarak Doğal Afetler ve Deprem Bakanlığı’nı kuralım. Çocuklar ölmesin, analar ağlamasın."
https://sputniknews.com.tr/20230306/tdp-genel-baskani-sarigul-altili-masada-en-uygun-aday-kilicdaroglu-kazanma-ihtimali-yuksek-1067889282.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/19/1066138453_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_b4bb50f3aae9761f86990af99db71eaa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mustafa sarıgül, türkiye değişim partisi (tdp), deprem, sel, bakanlık
mustafa sarıgül, türkiye değişim partisi (tdp), deprem, sel, bakanlık

TDP Genel Başkanı Sarıgül: Doğal Afetler ve Deprem Bakanlığı kuralım

22:08 16.03.2023
© İHA / EVREN DOĞRU - TOLGA BAŞER-Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2023
© İHA / EVREN DOĞRU - TOLGA BAŞER-
Abone olTelegram
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Türkiye'de yaşanan doğal afetlerin ardından bir öneride bulunarak, "Sayın Cumhurbaşkanım bir kararname çıkartarak Doğal Afetler ve Deprem Bakanlığı kuralım" dedim.
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Ulus'taki evinde gündeme ilişkin basın açıklaması yaptı.
Türkiye’de yaşanan doğal afetlere önlem alınması amacıyla Doğal Afet ve Deprem Bakanlığı kurulmasını öneren Sarıgül, şu ifadeleri kullandı:
"Tekrar tekrar bu acıları yaşamayalım. Önceden tedbir alalım. Yanarak, sulara kapılarak ölmeyelim, enkaz altından cenazelerimizi çıkarmayalım. Analar ağlamasın, evlatlar babasız kalmasın. Deprem ve sel felaketi, bize sadece AFAD ve Kızılay ile bu sorunların çözülemeyeceğini göstermiştir.
Türkiye Değişim Partisi olarak kurulduğumuz günden bugüne kadar ‘Doğal Afetler ve Deprem Bakanlığı’nı kuralım’ diyoruz. Bu bakanlık kurulsaydı bu tedbirleri çok önceden almış olurduk. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha sesleniyorum, Sayın Cumhurbaşkanım bir kararname daha çıkartarak Doğal Afetler ve Deprem Bakanlığı’nı kuralım. Çocuklar ölmesin, analar ağlamasın."
Mustafa Sarıgül - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2023
POLİTİKA
TDP Genel Başkanı Sarıgül: Altılı Masa'da en uygun aday Kılıçdaroğlu, kazanma ihtimali yüksek
6 Mart, 17:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала