https://sputniknews.com.tr/20230316/tdp-genel-baskani-sarigul-dogal-afetler-ve-deprem-bakanligi-kuralim-1068366029.html

TDP Genel Başkanı Sarıgül: Doğal Afetler ve Deprem Bakanlığı kuralım

TDP Genel Başkanı Sarıgül: Doğal Afetler ve Deprem Bakanlığı kuralım

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Türkiye'de yaşanan doğal afetlerin ardından bir öneride bulunarak, "Sayın Cumhurbaşkanım bir... 16.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-16T22:08+0300

2023-03-16T22:08+0300

2023-03-16T22:08+0300

politika

mustafa sarıgül

türkiye değişim partisi (tdp)

deprem

sel

bakanlık

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/19/1066138453_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_bea7972f7a97316837cf6f83d7557d45.jpg

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Ulus'taki evinde gündeme ilişkin basın açıklaması yaptı.Türkiye’de yaşanan doğal afetlere önlem alınması amacıyla Doğal Afet ve Deprem Bakanlığı kurulmasını öneren Sarıgül, şu ifadeleri kullandı:"Tekrar tekrar bu acıları yaşamayalım. Önceden tedbir alalım. Yanarak, sulara kapılarak ölmeyelim, enkaz altından cenazelerimizi çıkarmayalım. Analar ağlamasın, evlatlar babasız kalmasın. Deprem ve sel felaketi, bize sadece AFAD ve Kızılay ile bu sorunların çözülemeyeceğini göstermiştir. Türkiye Değişim Partisi olarak kurulduğumuz günden bugüne kadar ‘Doğal Afetler ve Deprem Bakanlığı’nı kuralım’ diyoruz. Bu bakanlık kurulsaydı bu tedbirleri çok önceden almış olurduk. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha sesleniyorum, Sayın Cumhurbaşkanım bir kararname daha çıkartarak Doğal Afetler ve Deprem Bakanlığı’nı kuralım. Çocuklar ölmesin, analar ağlamasın."

https://sputniknews.com.tr/20230306/tdp-genel-baskani-sarigul-altili-masada-en-uygun-aday-kilicdaroglu-kazanma-ihtimali-yuksek-1067889282.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mustafa sarıgül, türkiye değişim partisi (tdp), deprem, sel, bakanlık