TDP Genel Başkanı Sarıgül: Altılı Masa'da en uygun aday Kılıçdaroğlu, kazanma ihtimali yüksek

“Aslında bu sofra bizim soframız. Mesele bizim sofraya oturup oturmamamız değil, mesele parti meselesi, sen ben meselesi değil, ittifakı koruma meselesi değil; mesele inanın ki demokrasi meselesidir. Milletin derdine derman olma meselesidir. Biz kurulduğumuz günden bugüne Edirne’den Kars’a kadar bir demokrasi sofrası kuracağız dedik. Zengin ve bereketli bir vatan sofrası kuracağız diyen bir partiyiz. Zaten biz bu amaçla kurulduk. O nedenle de tarafsız cumhurbaşkanı, güçlü meclis ve bağımsız yargıdan yanayız. Son yaşananlar şunu gösterdi ki 6’lı masaya umut bağlayanlar son yaşanan olaylardan dolayı biraz endişeli ve heyecanlı olduklarını görüyorum. Masanın bu havayı dağıtması lazım. Masaya yeni bir heyecan, yeni bir umut ve yeni bir enerji dalgasına ihtiyaç olduğunu bütün yurttaşlarımız söylemekte. Ben kendilerine başarılar diliyorum.”