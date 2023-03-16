https://sputniknews.com.tr/20230316/sampiyonlar-liginde-son-ceyrek-finalistler-real-madrid-ve-napoli-oldu--1068321436.html
Şampiyonlar Ligi'nde son çeyrek finalistler Real Madrid ve Napoli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde son çeyrek finalistler Real Madrid ve Napoli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İspanyol takımı Real Madrid ile İtalya temsilcisi Napoli, çeyrek finale yükseldi. 16.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-16T02:03+0300
2023-03-16T02:03+0300
2023-03-16T02:07+0300
spor
uefa şampiyonlar ligi
real madrid
napoli
futbol
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eintracht frankfurt
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvası Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş ayağı iki maçla tamamlandı.Real Madrid, ilk maçta deplasmanda 5-2 yendiği İngiliz rakibi Liverpool'ı Karim Benzema'nın 79. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup ederek çeyrek finale çıktı.Napoli ise ilk maçta 2-0 yendiği Alman takımı Eintracht Frankfurt karşısında Victor Osimhen'in ilk yarının uzatma dakikalarında ve 53. dakikada attığı goller ile Piotr Zielinski'nin 64. dakikadaki penaltı golüyle 3-0 galip gelerek ilk kez çeyrek finale adını yazdırdı.Turnuvada, Real Madrid, Napoli, Bayern Münih, Benfica, Chelsea, Milan, Manchester City ve Inter, çeyrek finale yükselen takımlar oldu.
https://sputniknews.com.tr/20230315/sampiyonlar-liginde-manchester-city-ve-inter-ceyrek-finalde--1068263660.html
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uefa şampiyonlar ligi, real madrid, napoli, futbol, liverpool, eintracht frankfurt
uefa şampiyonlar ligi, real madrid, napoli, futbol, liverpool, eintracht frankfurt
Şampiyonlar Ligi'nde son çeyrek finalistler Real Madrid ve Napoli oldu
02:03 16.03.2023 (güncellendi: 02:07 16.03.2023) Abone ol
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İspanyol takımı Real Madrid ile İtalya temsilcisi Napoli, çeyrek finale yükseldi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvası Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş ayağı iki maçla tamamlandı.
Real Madrid, ilk maçta deplasmanda 5-2 yendiği İngiliz rakibi Liverpool'ı Karim Benzema'nın 79. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup ederek çeyrek finale çıktı.
Napoli ise ilk maçta 2-0 yendiği Alman takımı Eintracht Frankfurt karşısında Victor Osimhen'in ilk yarının uzatma dakikalarında ve 53. dakikada attığı goller ile Piotr Zielinski'nin 64. dakikadaki penaltı golüyle 3-0 galip gelerek ilk kez çeyrek finale adını yazdırdı.
Turnuvada, Real Madrid, Napoli, Bayern Münih, Benfica, Chelsea, Milan, Manchester City ve Inter, çeyrek finale yükselen takımlar oldu.