https://sputniknews.com.tr/20230316/sampiyonlar-liginde-son-ceyrek-finalistler-real-madrid-ve-napoli-oldu--1068321436.html

Şampiyonlar Ligi'nde son çeyrek finalistler Real Madrid ve Napoli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde son çeyrek finalistler Real Madrid ve Napoli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İspanyol takımı Real Madrid ile İtalya temsilcisi Napoli, çeyrek finale yükseldi. 16.03.2023, Sputnik Türkiye

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uefa şampiyonlar ligi

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvası Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş ayağı iki maçla tamamlandı.Real Madrid, ilk maçta deplasmanda 5-2 yendiği İngiliz rakibi Liverpool'ı Karim Benzema'nın 79. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup ederek çeyrek finale çıktı.Napoli ise ilk maçta 2-0 yendiği Alman takımı Eintracht Frankfurt karşısında Victor Osimhen'in ilk yarının uzatma dakikalarında ve 53. dakikada attığı goller ile Piotr Zielinski'nin 64. dakikadaki penaltı golüyle 3-0 galip gelerek ilk kez çeyrek finale adını yazdırdı.Turnuvada, Real Madrid, Napoli, Bayern Münih, Benfica, Chelsea, Milan, Manchester City ve Inter, çeyrek finale yükselen takımlar oldu.

https://sputniknews.com.tr/20230315/sampiyonlar-liginde-manchester-city-ve-inter-ceyrek-finalde--1068263660.html

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