https://sputniknews.com.tr/20230316/saglik-bakanligi-ifsa-etti-zararli-kozmetik-urunleri-listesi-1068333294.html

Sağlık Bakanlığı ifşa etti: Zararlı kozmetik ürünleri listesi

Sağlık Bakanlığı ifşa etti: Zararlı kozmetik ürünleri listesi

Türkiye bir yandan depremin yaralarını sararken diğer yandan devletin kurumları halkın sağlığını hiçe sayan sahtecilere yönelik denetimlerini aralıksız... 16.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-16T12:11+0300

2023-03-16T12:11+0300

2023-03-16T12:17+0300

kozmetik

yaşam

sağlığa zararlı

sağlık bakanlığı

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Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), Kozmetik Denetim Dairesi Başkanlığı tarafından 2022 yılı dördüncü üç aylık dönem (Ekim-Kasım-Aralık) kozmetik ürünlerin piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerine dair raporu kamuoyu ile paylaştı. Korkunç tabloda halk sağlığını hiçe sayan sahtecilerin sosyal medya üzerinden yaptıkları reklamlarla sağlığa zararlı ürünleri nasıl sattıkları günyüzüne çıktı. Denetimler sonucunda teknik düzenlemeye aykırı ve güvensiz oldukları tespit edilen ürünler imha edilirken üretici firmalara cezai işlem uygulandı.Binlerce sahte parfüm imha edildiKurumdan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Sağlığı hiçe saydıkları için ifşa edilen o markalarDenetlenen 203 kozmetik ürünün sadece 25'nin teknik düzenlemere uygun olarak üretildiği, 162'sinin düzenlemelere aykırı olarak üretildiği 16'sının ise tamamen güvensiz olduğu tespit edildi. Sahtecilere 545 bin 340 TL para cezası kesildi. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Kozmetik Denetim Dairesi Başkanlığı'nın kamuoyu ile paylaştığı 16 güvensiz ürünün markası şöyle sıralandı:

https://sputniknews.com.tr/20221110/rekabet-kurulundan-6-kozmetik-firmasina-sorusturma-internet-satislarinda-ihlal-var-1063276671.html

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kozmetik, sağlığa zararlı, sağlık bakanlığı