https://sputniknews.com.tr/20221110/rekabet-kurulundan-6-kozmetik-firmasina-sorusturma-internet-satislarinda-ihlal-var-1063276671.html
Rekabet Kurulu'ndan 6 kozmetik firmasına soruşturma: İnternet satışlarında ihlal var
Rekabet Kurulu'ndan 6 kozmetik firmasına soruşturma: İnternet satışlarında ihlal var
Rekabet Kurulu, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri sektöründe faaliyet gösteren 6 teşebbüs hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. 10.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-10T11:42+0300
2022-11-10T11:42+0300
2022-11-10T11:42+0300
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avon
kozmetik
rekabet
rekabet kurulu
soruşturma
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Rekabet Kurulu'nca 6 kozmetik firması hakkında soruşturma açıldı.Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, Avon Kozmetik Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ, Farmasi Enternasyonel Ticaret AŞ, Kosan Kozmetik Pazarlama ve Tic. AŞ, NAOS İstanbul Kozmetik San ve Tic. Ltd. Şti, Pierre Fabre Dermo Kozmetik Ltd. Şti. ve Yöntem Profesyonel Kozmetik Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti'nin, yeniden satış fiyatlarını tespit etmek ve internet satışlarını kısıtlamak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen ön araştırmayı karara bağladı.Elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak, söz konusu teşebbüsler hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.
https://sputniknews.com.tr/20220711/guvensiz-kozmetik-urunlere-645-bin-lira-ceza-kesildi-7-bin-parfum-imha-edildi-1058576234.html
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avon, kozmetik, rekabet, rekabet kurulu, soruşturma
avon, kozmetik, rekabet, rekabet kurulu, soruşturma
Rekabet Kurulu'ndan 6 kozmetik firmasına soruşturma: İnternet satışlarında ihlal var
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Rekabet Kurulu, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri sektöründe faaliyet gösteren 6 teşebbüs hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.
Rekabet Kurulu'nca 6 kozmetik firması hakkında soruşturma açıldı.
Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, Avon Kozmetik Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ, Farmasi Enternasyonel Ticaret AŞ, Kosan Kozmetik Pazarlama ve Tic. AŞ, NAOS İstanbul Kozmetik San ve Tic. Ltd. Şti, Pierre Fabre Dermo Kozmetik Ltd. Şti. ve Yöntem Profesyonel Kozmetik Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti'nin, yeniden satış fiyatlarını tespit etmek ve internet satışlarını kısıtlamak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen ön araştırmayı karara bağladı.
Elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak, söz konusu teşebbüsler hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.