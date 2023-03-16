https://sputniknews.com.tr/20230316/prof-dr-ercan-ronesans-rezidansin-cokme-nedenini-acikladi-1068328851.html

Prof. Dr. Ercan, Rönesans Rezidans'ın çökme nedenini açıkladı

Prof. Dr. Ercan, Rönesans Rezidans'ın çökme nedenini açıkladı

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan depremde en yüksek can kaybının yaşandığı binalardan biri olan Hatay'daki Rönesans Rezidans'ta binanın sağlam olduğunu, yıkıma ise... 16.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-16T10:26+0300

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türkiye

deprem

hatay

rönesans

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Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Hatay'daki Rönesans Rezidans'ın çökme sebebini açıkladı.Antakya'da Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ile yaptıkları toplantıda yıkıma ilişkin ayrıntılı inceleme yaptıklarını belirtti ve şunları ifade etti:Dilatasyon nedir?İnşaat projelerinde planlanan boşluklara verilen isim olan dilatasyon, özellikle yüksek katlı ve geniş alana sahip yapıların inşası sırasında uygulanır. Farklı ölçeklere sahip binaların ve büyük ölçekli yapıların belli kısımlardan bölünerek ayrı ayrı kullanılmasını sağlayan, hareketlilik sonucu yapıların zarar görmesini engellemek amacıyla bırakılan boşluklardır.

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deprem, hatay, rönesans