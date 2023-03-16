Prof. Dr. Ercan, Rönesans Rezidans'ın çökme nedenini açıkladı
© İHARönesans Rezidans
© İHA
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan depremde en yüksek can kaybının yaşandığı binalardan biri olan Hatay'daki Rönesans Rezidans'ta binanın sağlam olduğunu, yıkıma ise bina önüne 'dilatasyon koyulmamasının' sebep olduğunu açıkladı.
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Hatay'daki Rönesans Rezidans'ın çökme sebebini açıkladı.
Antakya'da Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ile yaptıkları toplantıda yıkıma ilişkin ayrıntılı inceleme yaptıklarını belirtti ve şunları ifade etti:
"Akşam Antakya'nın TMMOB oda temsilcileri, belediye başkanı, gönüllülerlerle Defne'de sobalı bir çadırda, 4 saat çok verimli geçen teknik bir toplantı yaptık. Deprem, oluşumu, etkileri, toplumsal, tinsel(ruhsal) boyutu, göçüklerin nedenlerini ayrıntılı inceledik. Antakya'daki,TMMOB toplantısında iki bodrumlu, arkaya kapaklanan Rönesans yapısının sağlam olduğu, ancak bodrumların L biçimli olup, yapı birleşim yeri boyunca, önde dilatasyon koyulmaması nedeniyle yıkıldığına karar verdik."
Antakya'daki,TMMOB toplantısında iki bodrumlu, arkaya kapaklanan Rönesans yapısının sağlam olduğu, ancak bodrumların L biçimli olup,yapı birleşim yeri boyunca, önde dilatasyon koyulmaması nedeniyle yıkıldığına karar verdik.@ibrahimguzelbb pic.twitter.com/mX7R4DKLxM— Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) March 16, 2023
Dilatasyon nedir?
İnşaat projelerinde planlanan boşluklara verilen isim olan dilatasyon, özellikle yüksek katlı ve geniş alana sahip yapıların inşası sırasında uygulanır. Farklı ölçeklere sahip binaların ve büyük ölçekli yapıların belli kısımlardan bölünerek ayrı ayrı kullanılmasını sağlayan, hareketlilik sonucu yapıların zarar görmesini engellemek amacıyla bırakılan boşluklardır.