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PFDK, Beşiktaş ve Sivasspor'a para cezası verdi
PFDK, Beşiktaş ve Sivasspor'a para cezası verdi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş ve Demir Grup Sivasspor'a para cezası verdi. 16.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-16T22:14+0300
2023-03-16T22:14+0300
spor
beşiktaş
sivasspor
spor toto süper lig
para cezası
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TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynanan maçlarda taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle Beşiktaş'a 220 bin lira, Sivasspor'a ise 70 bin lira para cezası verildiği belirtildi.Beşiktaş ve Sivasspor'un bazı taraftarlarının passolig kartlarının bir sonraki deplasman müsabakası, Medipol Başakşehirli bazı taraftarların passolig kartlarının ise iç saha maçı için bloke edildiği aktarıldı.Ligin 25. haftasında yapılan müsabakalarda kırmızı kart gören Adana Demirsporlu futbolcu Younes Belhanda ile Medipol Başakşehirli oyuncu Adnan Januzaj'a 2'şer maç men cezası uygulandığı bildirildi.Spor Toto 1. Lig'den Eyüpspor'a 65 bin lira, Bodrumspor'a 28 bin lira, Çaykur Rizespor ile Erzurumspor FK'ye de 25'er bin lira para cezası verildiği kaydedildi.Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü'nün de sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men cezasına çarptırıldığı ifade edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230314/besiktas-basaksehir-ve-sivasspor-cirkin-ve-kotu-tezahurat-gerekcesiyle-pfdkya-sevk-edildi-1068253801.html
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beşiktaş, sivasspor, spor toto süper lig, para cezası
beşiktaş, sivasspor, spor toto süper lig, para cezası

PFDK, Beşiktaş ve Sivasspor'a para cezası verdi

22:14 16.03.2023
© AABursaspor, futbol, maç
Bursaspor, futbol, maç - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2023
© AA
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş ve Demir Grup Sivasspor'a para cezası verdi.
TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynanan maçlarda taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle Beşiktaş'a 220 bin lira, Sivasspor'a ise 70 bin lira para cezası verildiği belirtildi.
Beşiktaş ve Sivasspor'un bazı taraftarlarının passolig kartlarının bir sonraki deplasman müsabakası, Medipol Başakşehirli bazı taraftarların passolig kartlarının ise iç saha maçı için bloke edildiği aktarıldı.
Ligin 25. haftasında yapılan müsabakalarda kırmızı kart gören Adana Demirsporlu futbolcu Younes Belhanda ile Medipol Başakşehirli oyuncu Adnan Januzaj'a 2'şer maç men cezası uygulandığı bildirildi.
Spor Toto 1. Lig'den Eyüpspor'a 65 bin lira, Bodrumspor'a 28 bin lira, Çaykur Rizespor ile Erzurumspor FK'ye de 25'er bin lira para cezası verildiği kaydedildi.
Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü'nün de sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men cezasına çarptırıldığı ifade edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2023
SPOR
Beşiktaş, Başakşehir ve Sivasspor 'çirkin ve kötü tezahürat' gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi
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