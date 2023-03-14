https://sputniknews.com.tr/20230314/besiktas-basaksehir-ve-sivasspor-cirkin-ve-kotu-tezahurat-gerekcesiyle-pfdkya-sevk-edildi-1068253801.html
Beşiktaş, Başakşehir ve Sivasspor 'çirkin ve kötü tezahürat' gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi
Beşiktaş, Başakşehir ve Sivasspor 'çirkin ve kötü tezahürat' gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor'u Profesyonel Futbol Disiplin... 14.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-14T21:31+0300
2023-03-14T21:31+0300
2023-03-14T21:32+0300
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
spor
beşiktaş
medipol başakşehir
sivasspor
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Süper Lig'den 3 kulüp PFDK'ye sevk edildi. TFF'den yapılan açıklamada, Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor'un Süper Lig'in 25. haftasında oynanan maçlardaki çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle disipline gönderildiği belirtildi.Ligin 25. haftasında yapılan müsabakalarda kırmızı kart gören Adana Demirsporlu futbolcu Younes Belhanda ile Medipol Başakşehirli oyuncu Adnan Januzaj'ın kural dışı hareketleri nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.Spor Toto 1. Lig'den Bodrumspor, Çaykur Rizespor, Erzurumspor FK ve Eyüpspor'un çeşitli sebeplerle disipline gönderildiği ifade edildi.Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü'nün de sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.
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profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), beşiktaş, medipol başakşehir, sivasspor
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), beşiktaş, medipol başakşehir, sivasspor
Beşiktaş, Başakşehir ve Sivasspor 'çirkin ve kötü tezahürat' gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi
21:31 14.03.2023 (güncellendi: 21:32 14.03.2023) Abone ol
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.
Süper Lig'den 3 kulüp PFDK'ye sevk edildi. TFF'den yapılan açıklamada, Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor'un Süper Lig'in 25. haftasında oynanan maçlardaki çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle disipline gönderildiği belirtildi.
Ligin 25. haftasında yapılan müsabakalarda kırmızı kart gören Adana Demirsporlu futbolcu Younes Belhanda ile Medipol Başakşehirli oyuncu Adnan Januzaj'ın kural dışı hareketleri nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.
Spor Toto 1. Lig'den Bodrumspor, Çaykur Rizespor, Erzurumspor FK ve Eyüpspor'un çeşitli sebeplerle disipline gönderildiği ifade edildi.
Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü'nün de sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.