https://sputniknews.com.tr/20230316/pegasusun-ankara-moskova-ucuslari-basliyor-1068340699.html
Pegasus'un Ankara-Moskova uçuşları başlıyor
Pegasus'un Ankara-Moskova uçuşları başlıyor
Pegasus, Ankara-Moskova uçuşlarını başlatacak. Seferlerin ilki 15 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. 16.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-16T13:54+0300
2023-03-16T13:54+0300
2023-03-16T13:55+0300
pegasus
türkiye
moskova
ankara
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Pegasus Hava Yolları, Ankara-Moskova uçuşlarını başlatarak iki başkenti birbirine bağlıyor. Ankara’dan Moskova’ya haftanın üç günü düzenlenecek seferlerin ilki 15 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.Yapılan açıklamaya göre, şirketin Ankara-Moskova uçuşları; Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Domodedovo Havalimanı’na pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri saat 23.55’te; Domodedovo Havalimanı’ndan Esenboğa Havalimanı’na ise salı, perşembe ve pazar günleri saat 05.20’de düzenlenecek. Yeni hattın biletleri 129.99 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.
https://sputniknews.com.tr/20230310/pegasustan-14-mayis-icin-iade-imkani-1068096635.html
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pegasus, moskova, ankara
Pegasus'un Ankara-Moskova uçuşları başlıyor
13:54 16.03.2023 (güncellendi: 13:55 16.03.2023) Abone ol
Pegasus, Ankara-Moskova uçuşlarını başlatacak. Seferlerin ilki 15 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.
Pegasus Hava Yolları, Ankara-Moskova uçuşlarını başlatarak iki başkenti birbirine bağlıyor. Ankara’dan Moskova’ya haftanın üç günü düzenlenecek seferlerin ilki 15 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.
Yapılan açıklamaya göre, şirketin Ankara-Moskova uçuşları; Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Domodedovo Havalimanı’na pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri saat 23.55’te; Domodedovo Havalimanı’ndan Esenboğa Havalimanı’na ise salı, perşembe ve pazar günleri saat 05.20’de düzenlenecek. Yeni hattın biletleri 129.99 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.