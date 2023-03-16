https://sputniknews.com.tr/20230316/pegasusun-ankara-moskova-ucuslari-basliyor-1068340699.html

Pegasus'un Ankara-Moskova uçuşları başlıyor

Pegasus'un Ankara-Moskova uçuşları başlıyor

Pegasus, Ankara-Moskova uçuşlarını başlatacak. Seferlerin ilki 15 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. 16.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-16T13:54+0300

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pegasus

türkiye

moskova

ankara

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Pegasus Hava Yolları, Ankara-Moskova uçuşlarını başlatarak iki başkenti birbirine bağlıyor. Ankara’dan Moskova’ya haftanın üç günü düzenlenecek seferlerin ilki 15 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.Yapılan açıklamaya göre, şirketin Ankara-Moskova uçuşları; Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Domodedovo Havalimanı’na pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri saat 23.55’te; Domodedovo Havalimanı’ndan Esenboğa Havalimanı’na ise salı, perşembe ve pazar günleri saat 05.20’de düzenlenecek. Yeni hattın biletleri 129.99 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

https://sputniknews.com.tr/20230310/pegasustan-14-mayis-icin-iade-imkani-1068096635.html

türkiye

moskova

ankara

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