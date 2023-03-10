https://sputniknews.com.tr/20230310/pegasustan-14-mayis-icin-iade-imkani-1068096635.html

Pegasus'tan '14 Mayıs' için iade imkanı

Pegasus'tan '14 Mayıs' için iade imkanı

Pegasus, 14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek seçimler nedeniyle 14 Mayıs tarihini kapsayan seyahati olanların biletlerini iade edebileceğini duyurdu. 10.03.2023, Sputnik Türkiye

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pegasus

ekonomi

seçim

bilet iptali

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Türkiye, 14 Mayıs günü sandık başına gidiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Haziran'da yapılması gereken Cunhurbaşkanlığı seçimlerinin 14 Mayıs'a çekilerek yenilenme kararı aldıklarını açıkladı ve seçim tarihi ile ilgili kararı imzaladı.Karar, Erdoğan'ın açıklaması sonrası Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında da yayımlandı. Erdoğan, seçimlerin 14 Mayıs'a çekilmesini üniversite sınav tarihi ile çakışması, hac dönemine denk gelmesi ve tatil dönemi olmasını gerekçe gösterdi.Pegasus Hava Yolları, seçim nedeniyle 14 Mayıs tarihini kapsayacak şekilde seyahati olan yolcularına iade imkanı tanındığını açıkladı.Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

https://sputniknews.com.tr/20230310/ysk-baskani-secimler-14-mayista-ikinci-tura-kalirsa-28-mayista-yapilacak-1068089592.html

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pegasus, seçim, bilet iptali