https://sputniknews.com.tr/20230310/ysk-baskani-secimler-14-mayista-ikinci-tura-kalirsa-28-mayista-yapilacak-1068089592.html

YSK Başkanı: Seçimler 14 Mayıs'ta, ikinci tura kalırsa 28 Mayıs'ta yapılacak

YSK Başkanı: Seçimler 14 Mayıs'ta, ikinci tura kalırsa 28 Mayıs'ta yapılacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, "Yüksek Seçim Kurulu, 14 Mayıs 2023 tarihini cumhurbaşkanı ve 28'inci dönem milletvekili seçimlerinin yapılma... 10.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-10T15:54+0300

2023-03-10T15:54+0300

2023-03-10T16:13+0300

politika

ysk

yüksek seçim kurulu (ysk)

seçim

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/15/1067321780_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c54e577b20fce6604b0c75872da8943b.jpg

Yener, YSK Başkanlığı önünde yaptığı açıklamada, "Bugün Cumhurbaşkanımızın seçimlerin yenilenmesi kararı üzerine Yüksek Seçim Kurulu yapmış olduğu toplantıda, 14 Mayıs 2023'ü cumhurbaşkanı ve 28'inci dönem milletvekili seçimlerinin yapılma tarihi olarak belirlemiştir." bilgisini verdi.Yener, Anayasa uyarınca cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde ikinci tur seçimin 28 Mayıs 2023'te yapılacağını belirterek, "Türk milletine, Türk demokrasisine, siyasi partilerimize hayırlı olsun. Çalışmalara devam ediyoruz." şeklinde konuştu.Yener, soru üzerine, "Birazdan kamu görevlilerinin istifasıyla ilgili tarih belirleme çalışmamız devam edecek." ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230310/cumhurbaskani-erdogan-secim-kararini-imzaliyor-1068081165.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), seçim