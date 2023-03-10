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YSK Başkanı: Seçimler 14 Mayıs'ta, ikinci tura kalırsa 28 Mayıs'ta yapılacak
YSK Başkanı: Seçimler 14 Mayıs'ta, ikinci tura kalırsa 28 Mayıs'ta yapılacak
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, "Yüksek Seçim Kurulu, 14 Mayıs 2023 tarihini cumhurbaşkanı ve 28'inci dönem milletvekili seçimlerinin yapılma... 10.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-10T15:54+0300
2023-03-10T16:13+0300
politika
ysk
yüksek seçim kurulu (ysk)
seçim
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Yener, YSK Başkanlığı önünde yaptığı açıklamada, "Bugün Cumhurbaşkanımızın seçimlerin yenilenmesi kararı üzerine Yüksek Seçim Kurulu yapmış olduğu toplantıda, 14 Mayıs 2023'ü cumhurbaşkanı ve 28'inci dönem milletvekili seçimlerinin yapılma tarihi olarak belirlemiştir." bilgisini verdi.Yener, Anayasa uyarınca cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde ikinci tur seçimin 28 Mayıs 2023'te yapılacağını belirterek, "Türk milletine, Türk demokrasisine, siyasi partilerimize hayırlı olsun. Çalışmalara devam ediyoruz." şeklinde konuştu.Yener, soru üzerine, "Birazdan kamu görevlilerinin istifasıyla ilgili tarih belirleme çalışmamız devam edecek." ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230310/cumhurbaskani-erdogan-secim-kararini-imzaliyor-1068081165.html
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ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), seçim
ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), seçim

YSK Başkanı: Seçimler 14 Mayıs'ta, ikinci tura kalırsa 28 Mayıs'ta yapılacak

15:54 10.03.2023 (güncellendi: 16:13 10.03.2023)
© AA / Raşit AydoğanYüksek Seçim Kurulu (YSK)
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2023
© AA / Raşit Aydoğan
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, "Yüksek Seçim Kurulu, 14 Mayıs 2023 tarihini cumhurbaşkanı ve 28'inci dönem milletvekili seçimlerinin yapılma tarihi olarak belirlemiştir. Anayasa uyarınca cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde de seçim tarihi olarak 28 Mayıs 2023 belirlenmiştir." dedi.
Yener, YSK Başkanlığı önünde yaptığı açıklamada, "Bugün Cumhurbaşkanımızın seçimlerin yenilenmesi kararı üzerine Yüksek Seçim Kurulu yapmış olduğu toplantıda, 14 Mayıs 2023'ü cumhurbaşkanı ve 28'inci dönem milletvekili seçimlerinin yapılma tarihi olarak belirlemiştir." bilgisini verdi.
Yener, Anayasa uyarınca cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde ikinci tur seçimin 28 Mayıs 2023'te yapılacağını belirterek, "Türk milletine, Türk demokrasisine, siyasi partilerimize hayırlı olsun. Çalışmalara devam ediyoruz." şeklinde konuştu.
Yener, soru üzerine, "Birazdan kamu görevlilerinin istifasıyla ilgili tarih belirleme çalışmamız devam edecek." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kararını imzaladı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2023
POLİTİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kararını imzaladı: Türkiye 14 Mayıs'ta seçime gidiyor
14:13
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