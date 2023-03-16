https://sputniknews.com.tr/20230316/michael-jordanin-ayakkabilari-acik-artirmaya-cikiyor-1068319732.html
Michael Jordan'ın ayakkabıları açık artırmaya çıkıyor
Michael Jordan'ın ayakkabıları açık artırmaya çıkıyor
'Jordan Yılı' konseptiyle düzenlenecek müzayedede, Michael Jordan'ın Chicago Bulls formasıyla son kez giydiği ayakkabıların 2 ila 4 milyon dolar arasında rekor... 16.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-16T00:39+0300
2023-03-16T00:39+0300
2023-03-16T00:39+0300
spor
michael jordan
nba
basketbol
müzayede
açık artırma
ayakkabı
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ABD'li efsane basketbolcu Michael Jordan'ın 1998 Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Finalleri ikinci maçında giydiği spor ayakkabılar, müzayedeye çıkacak.Dünyanın en önemli müzayede şirketlerinden Sotheby's tarafından yapılan açıklamada, Jordan'ın Chicago Bulls formasını son kez giymesi ve kariyerindeki 6 şampiyonluktan sonuncusuna ulaşması nedeniyle 'Son Dans' adıyla spor literatürüne geçen sezonda giydiği söz konusu ayakkabıların, 3-11 Nisan tarihleri arasında satışa çıkarılacağı belirtildi.Yıldız basketbolcunun kariyeri boyunca giydiği 23 numaralı ikonik formasına atıfta bulunarak 'Jordan Yılı' konseptiyle düzenlenecek müzayedede, ayakkabıların 2 ila 4 milyon dolar arasında rekor bedelle alıcı bulması öngörülüyor. Tahminlerin gerçekleşmesi halinde, Jordan'ın ayakkabıları, dünyanın en yüksek bedelle satılan spor ayakkabısı olacak.Yine Sotheby's tarafından geçen yıl eylül ayında düzenlenen müzayedede, Michael Jordan'ın 1998 NBA Finalleri'nde giydiği forma, 10.1 milyon dolarla rekor fiyata alıcı bulmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230111/ronaldo-ballon-dor-odulunu-satti-1065631010.html
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michael jordan, nba, basketbol, müzayede, açık artırma, ayakkabı
michael jordan, nba, basketbol, müzayede, açık artırma, ayakkabı
Michael Jordan'ın ayakkabıları açık artırmaya çıkıyor
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'Jordan Yılı' konseptiyle düzenlenecek müzayedede, Michael Jordan'ın Chicago Bulls formasıyla son kez giydiği ayakkabıların 2 ila 4 milyon dolar arasında rekor bedelle alıcı bulması öngörülüyor.
ABD'li efsane basketbolcu Michael Jordan'ın 1998 Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Finalleri ikinci maçında giydiği spor ayakkabılar, müzayedeye çıkacak.
Dünyanın en önemli müzayede şirketlerinden Sotheby's tarafından yapılan açıklamada, Jordan'ın Chicago Bulls formasını son kez giymesi ve kariyerindeki 6 şampiyonluktan sonuncusuna ulaşması nedeniyle 'Son Dans' adıyla spor literatürüne geçen sezonda giydiği söz konusu ayakkabıların, 3-11 Nisan tarihleri arasında satışa çıkarılacağı belirtildi.
Yıldız basketbolcunun kariyeri boyunca giydiği 23 numaralı ikonik formasına atıfta bulunarak 'Jordan Yılı' konseptiyle düzenlenecek müzayedede, ayakkabıların 2 ila 4 milyon dolar arasında rekor bedelle alıcı bulması öngörülüyor.
Tahminlerin gerçekleşmesi halinde, Jordan'ın ayakkabıları, dünyanın en yüksek bedelle satılan spor ayakkabısı olacak.
Yine Sotheby's tarafından geçen yıl eylül ayında düzenlenen müzayedede, Michael Jordan'ın 1998 NBA Finalleri'nde giydiği forma, 10.1 milyon dolarla rekor fiyata alıcı bulmuştu.