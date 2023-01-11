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Ronaldo, Ballon d'Or ödülünü sattı
Ronaldo, Ballon d'Or ödülünü sattı
Cristiano Ronaldo, 2013 yılında kazanmış olduğu Ballon d'Or ödülünü sattı. 600 bin euro'ya alıcı bulan ödülden gelen para çocuklar için çalışan bir kuruma... 11.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-11T14:10+0300
2023-01-11T14:24+0300
cristiano ronaldo
ballon d'or ödülleri
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Yılın futbolcusuna verilen ödüllerden Altın Top'u (Ballon d'Or) 5 kez kazanan Cristiano Ronaldo, serinin bir parçasını satma kararı aldı.37 yaşındaki yıldızın 2013 yılında kazandığı Ballon d'Or ödülü, Londra'da düzenlenen bir hayır kurumu müzayedesiyle İsrail'in en zengin adamı Idan Ofer tarafından satın alındı.NTV'nin aktardığına göre, Ronaldo'nun Ballon d'Or ödülü açık artırmaya çıkarıldı ve kazanan Ofer'in 600 bin euro'luk teklifi oldu. Bu ücret doğrudan, kritik hastalıktan etkilenen çocukların dileklerini yerine getiren çocuk hayır kurumuna gidecek.Ronaldo'nun kendisi müzayedeye yer almazken ödülün Ofer'e teslim görevini ünlü menajeri Jorge Mendes üstlendi.Ronaldo Ballon d'Or'u 2008, 2013, 2014, 2016 ve 2017 yıllarında olmak üzere 5 kez kazanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20211130/ronaldodan-ballon-dor-sefi-pascal-ferreye-yalanci-adimi-kullaniyor-1051297494.html
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cristiano ronaldo, ballon d'or ödülleri, satış
cristiano ronaldo, ballon d'or ödülleri, satış

Ronaldo, Ballon d'Or ödülünü sattı

14:10 11.01.2023 (güncellendi: 14:24 11.01.2023)
© AFP 2022Cristiano Ronaldo, Ballon d'Or ödülleri
Cristiano Ronaldo, Ballon d'Or ödülleri - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2023
© AFP 2022
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Cristiano Ronaldo, 2013 yılında kazanmış olduğu Ballon d'Or ödülünü sattı. 600 bin euro'ya alıcı bulan ödülden gelen para çocuklar için çalışan bir kuruma bağışlanacak.
Yılın futbolcusuna verilen ödüllerden Altın Top'u (Ballon d'Or) 5 kez kazanan Cristiano Ronaldo, serinin bir parçasını satma kararı aldı.
37 yaşındaki yıldızın 2013 yılında kazandığı Ballon d'Or ödülü, Londra'da düzenlenen bir hayır kurumu müzayedesiyle İsrail'in en zengin adamı Idan Ofer tarafından satın alındı.
NTV'nin aktardığına göre, Ronaldo'nun Ballon d'Or ödülü açık artırmaya çıkarıldı ve kazanan Ofer'in 600 bin euro'luk teklifi oldu. Bu ücret doğrudan, kritik hastalıktan etkilenen çocukların dileklerini yerine getiren çocuk hayır kurumuna gidecek.
Ronaldo'nun kendisi müzayedeye yer almazken ödülün Ofer'e teslim görevini ünlü menajeri Jorge Mendes üstlendi.
Ronaldo Ballon d'Or'u 2008, 2013, 2014, 2016 ve 2017 yıllarında olmak üzere 5 kez kazanmıştı.
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