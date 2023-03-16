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https://sputniknews.com.tr/20230316/kiz-kulesinde-kubbe-ahsap-imalatlari-tamamlandi-1068345713.html
Kız Kulesi'nde kubbe ahşap imalatları tamamlandı
Kız Kulesi'nde kubbe ahşap imalatları tamamlandı
Kulede kubbe ahşap imalatları tamamlandı, kubbe görüntüsü aslına uygun olarak yeniden ortaya çıkarıldı. Kaplama ve sonlandırma aşamasına geçildi. 16.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-16T15:14+0300
2023-03-16T15:26+0300
kız kulesi
restorasyon
yaşam
istanbul
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Yapımı milattan önce 410'lu yıllara dayanan Kız Kulesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığınca geçen yıl uluslararası restorasyon ilkeleri ve oluşturulan bilim kurulu rehberliğinde başlatılan çalışmalar devam ediyor.Tarihi yapıdaki restorasyon, II. Mahmud döneminde ahşap kubbesinin yeniden yapılarak yerine konulmasının ardından tamamlanmış olacak.Kız Kulesi restorasyonu danışma kurulunda Prof. Dr. Feridun Çılı, Prof. Dr. Zeynep Ahunbay ve Mimar Han Tümertekin yer alıyor. Ayrıca çalışmalarda İstanbul Teknik Üniversitesi ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinin uzmanlıklarından da yararlanılıyor.Tarihte Kız Kulesi ilk olarak 1453 yılında İstanbul'un fethinin ardından Fatih Sultan Mehmet tarafından tahkim edildi. 1509'da meydana gelen ve 'küçük kıyamet' olarak anılan depremde de Kız Kulesi hasar gördü ve onarımı Yavuz Sultan Selim döneminde gerçekleştirildi. 1690'da da yaşanan deprem sonrası kulede tamir ve onarım yapıldı.Kulede 1721'de fener inşa edildi. Fenerde yağ kandilinin rüzgarın etkisiyle birlikte tutuşmasından sonra çıkan yangında ahşap yapı yandı. 1725'te şehrin baş mimarı Damat İbrahim Paşa kapsamlı bir onarım gerçekleştirdi.1774-1776 ila 1779-1803 yıllarında da çeşitli bakım ve restorasyonlardan geçen kule, Osmanlı döneminde en büyük onarımını II. Mahmud 1832-1833 yıllarında gerçekleştirdi. 1920-1932 yıllarında ise kulede otomatik ışık sistemine geçildi.İkinci Dünya Savaşı döneminde kulede yenileme çalışmaları yapıldı. Kulenin çürüyen ahşap kısımları tamir edildi. Bazı bölümler betonarmeye çevrildi. 1943'te kulenin çevresine büyük kayalar eklenerek kulenin kayması önlendi. 1965'te ise binadaki sarnıç tadilatlar sonrası betonarme dökümlere kapatıldı.Kulede 1999-2000 yıllarında da 1944 onarımıyla yapılan tüm ilaveler söküldü. Bu söküm sonrasında yapının yıllarca kapalı kalmış mimari özelliklerinin bir kısmı açığa çıkarıldı. Marmara depremi sonrasında da kule çelik kuşakla güçlendirildi.Son olarak Bakanlık tarafından yürütülen çalışmalarda yapımında özgün malzeme olarak ahşap kullanılan kulede, farklı statik hesaplara göre kullanılan çimento, beton ve inşaat demiri gibi uygun olmayan malzemeler arındırılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230308/restorasyonu-devam-eden-kiz-kulesinin-son-hali-goruntulendi-1067986783.html
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kız kulesi, restorasyon, istanbul
kız kulesi, restorasyon, istanbul

Kız Kulesi'nde kubbe ahşap imalatları tamamlandı

15:14 16.03.2023 (güncellendi: 15:26 16.03.2023)
© AAKız Kulesi
Kız Kulesi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2023
© AA
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Kulede kubbe ahşap imalatları tamamlandı, kubbe görüntüsü aslına uygun olarak yeniden ortaya çıkarıldı. Kaplama ve sonlandırma aşamasına geçildi.
Yapımı milattan önce 410'lu yıllara dayanan Kız Kulesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığınca geçen yıl uluslararası restorasyon ilkeleri ve oluşturulan bilim kurulu rehberliğinde başlatılan çalışmalar devam ediyor.
Tarihi yapıdaki restorasyon, II. Mahmud döneminde ahşap kubbesinin yeniden yapılarak yerine konulmasının ardından tamamlanmış olacak.
Kız Kulesi restorasyonu danışma kurulunda Prof. Dr. Feridun Çılı, Prof. Dr. Zeynep Ahunbay ve Mimar Han Tümertekin yer alıyor. Ayrıca çalışmalarda İstanbul Teknik Üniversitesi ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinin uzmanlıklarından da yararlanılıyor.
© AA / Yunus Emre GünaydınYapımı milattan önce 410'lu yıllara dayanan Kız Kulesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığınca geçen yıl uluslararası restorasyon ilkeleri ve oluşturulan bilim kurulu rehberliğinde başlatılan çalışmalar devam ediyor. Tarihi yapıdaki restorasyon, II. Mahmud döneminde ahşap kubbesinin yeniden yapılarak yerine konulmasının ardından tamamlanmış olacak.
Yapımı milattan önce 410'lu yıllara dayanan Kız Kulesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığınca geçen yıl uluslararası restorasyon ilkeleri ve oluşturulan bilim kurulu rehberliğinde başlatılan çalışmalar devam ediyor. Tarihi yapıdaki restorasyon, II. Mahmud döneminde ahşap kubbesinin yeniden yapılarak yerine konulmasının ardından tamamlanmış olacak. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2023
Yapımı milattan önce 410'lu yıllara dayanan Kız Kulesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığınca geçen yıl uluslararası restorasyon ilkeleri ve oluşturulan bilim kurulu rehberliğinde başlatılan çalışmalar devam ediyor. Tarihi yapıdaki restorasyon, II. Mahmud döneminde ahşap kubbesinin yeniden yapılarak yerine konulmasının ardından tamamlanmış olacak.
© AA / Yunus Emre Günaydın
Tarihte Kız Kulesi ilk olarak 1453 yılında İstanbul'un fethinin ardından Fatih Sultan Mehmet tarafından tahkim edildi. 1509'da meydana gelen ve 'küçük kıyamet' olarak anılan depremde de Kız Kulesi hasar gördü ve onarımı Yavuz Sultan Selim döneminde gerçekleştirildi. 1690'da da yaşanan deprem sonrası kulede tamir ve onarım yapıldı.
Kulede 1721'de fener inşa edildi. Fenerde yağ kandilinin rüzgarın etkisiyle birlikte tutuşmasından sonra çıkan yangında ahşap yapı yandı. 1725'te şehrin baş mimarı Damat İbrahim Paşa kapsamlı bir onarım gerçekleştirdi.
1774-1776 ila 1779-1803 yıllarında da çeşitli bakım ve restorasyonlardan geçen kule, Osmanlı döneminde en büyük onarımını II. Mahmud 1832-1833 yıllarında gerçekleştirdi. 1920-1932 yıllarında ise kulede otomatik ışık sistemine geçildi.
İkinci Dünya Savaşı döneminde kulede yenileme çalışmaları yapıldı. Kulenin çürüyen ahşap kısımları tamir edildi. Bazı bölümler betonarmeye çevrildi. 1943'te kulenin çevresine büyük kayalar eklenerek kulenin kayması önlendi. 1965'te ise binadaki sarnıç tadilatlar sonrası betonarme dökümlere kapatıldı.
Kulede 1999-2000 yıllarında da 1944 onarımıyla yapılan tüm ilaveler söküldü. Bu söküm sonrasında yapının yıllarca kapalı kalmış mimari özelliklerinin bir kısmı açığa çıkarıldı. Marmara depremi sonrasında da kule çelik kuşakla güçlendirildi.
Son olarak Bakanlık tarafından yürütülen çalışmalarda yapımında özgün malzeme olarak ahşap kullanılan kulede, farklı statik hesaplara göre kullanılan çimento, beton ve inşaat demiri gibi uygun olmayan malzemeler arındırılıyor.
Restorasyonu devam eden Kız Kulesi’nin son hali görüntülendi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2023
MULTİMEDYA
Restorasyonu devam eden Kız Kulesi'nin son hali görüntülendi
8 Mart, 14:58
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