Restorasyonu devam eden Kız Kulesi'nin son hali görüntülendi

© İHAKız Kulesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2021 yılında başlatılan restorasyon çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
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© İHA
Kız Kulesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2021 yılında başlatılan restorasyon çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
© İHARestorasyon çalışmaları süren Kız Kulesi’nin son hali havadan görüntülendi.
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© İHA
Restorasyon çalışmaları süren Kız Kulesi’nin son hali havadan görüntülendi.
© İHAKurulan iskelede ekiplerin restorasyon çalışmalarına devam ettiği, çevresinde ise alt yapı çalışması için borular bulunduğu görüldü.
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© İHA
Kurulan iskelede ekiplerin restorasyon çalışmalarına devam ettiği, çevresinde ise alt yapı çalışması için borular bulunduğu görüldü.
© İHAKültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kız Kulesi'nin mart ayı sonunda ziyaretçi ile bulaşacağını söylemişti.
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© İHA
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kız Kulesi'nin mart ayı sonunda ziyaretçi ile bulaşacağını söylemişti.
© İHAErsoy, Kız Kulesi'nin kubbe kısmından sökülen betonarme yapının binaya yük bindirdiğine dikkat çekerek "Beton ve inşaat demiri kullandığınız zaman yapının yükünü inanılmaz derecede artırıyorsunuz. Mevcut yapı tasarlanırkenki statik yapısından çok uzak hale getiriyorsunuz. Yapıda orta ve uzun vadede ciddi hasarlar oluşturuyor. Binanın statiğini bozuyorsunuz. Bütün eklentiler statiği el verdiği ölçüde söküldü. Yapı orta şiddetli bir depremde yıkılmaya müsait. 80 yıllık betonarme kullanıyorsunuz" ifadelerini kullanmıştı.
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© İHA
Ersoy, Kız Kulesi'nin kubbe kısmından sökülen betonarme yapının binaya yük bindirdiğine dikkat çekerek "Beton ve inşaat demiri kullandığınız zaman yapının yükünü inanılmaz derecede artırıyorsunuz. Mevcut yapı tasarlanırkenki statik yapısından çok uzak hale getiriyorsunuz. Yapıda orta ve uzun vadede ciddi hasarlar oluşturuyor. Binanın statiğini bozuyorsunuz. Bütün eklentiler statiği el verdiği ölçüde söküldü. Yapı orta şiddetli bir depremde yıkılmaya müsait. 80 yıllık betonarme kullanıyorsunuz" ifadelerini kullanmıştı.