Restorasyonu devam eden Kız Kulesi'nin son hali görüntülendi

© İHA Ersoy, Kız Kulesi'nin kubbe kısmından sökülen betonarme yapının binaya yük bindirdiğine dikkat çekerek "Beton ve inşaat demiri kullandığınız zaman yapının yükünü inanılmaz derecede artırıyorsunuz. Mevcut yapı tasarlanırkenki statik yapısından çok uzak hale getiriyorsunuz. Yapıda orta ve uzun vadede ciddi hasarlar oluşturuyor. Binanın statiğini bozuyorsunuz. Bütün eklentiler statiği el verdiği ölçüde söküldü. Yapı orta şiddetli bir depremde yıkılmaya müsait. 80 yıllık betonarme kullanıyorsunuz" ifadelerini kullanmıştı.