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https://sputniknews.com.tr/20230316/kirim-bahari-kirim-rusyayla-birlesme-referandumunun-9-yildonumunu-kutluyor-1068337616.html
'Kırım Baharı': Kırım, Rusya'yla birleşme referandumunun 9. yıldönümünü kutluyor
'Kırım Baharı': Kırım, Rusya'yla birleşme referandumunun 9. yıldönümünü kutluyor
2014 yılında Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden ve ardından referandumla yeniden Rusya topraklarına katılan Kırım Cumhuriyeti, anavatana dönüşün 9... 16.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-16T13:03+0300
2023-03-16T13:03+0300
dünya
rusya
kırım
kırım
referandum
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Kutlama etkinlikleri, bu sabah başkent Simferopol'deki Tüm Zamanların Halk Milisi Anıtı'na çiçek bırakılarak başladı.Törende konuşan Kırım Cumhuriyeti lideri Sergey Aksenov, Rusya'yla yeniden birleşme yönünde oy kullanan yarımada sakinlerinin tüm beklentilerinin karşılık bulduğunu vurguladı.Herkesin Kırım'ı bloke ettiğini, tüm dünyanın Kırım'a karşı tavır takındığını ve yarımada sakinlerinin enerji kaynakları, su kaynakları, ilaç da dahil her şeyden mahrum bırakıldığını kaydeden Aksenov, ancak Kırım olarak bu koşullar altında ayakta kalmayı başardıklarının altını çizdi.Rusya'yla birleşmenin 9. yıldönümünde başkent Simferepol'ün yanı sıra Sivastopol ve diğer kentlerde konserler, sergiler, yürüyüşler ve konvoy turları gibi etkinlikler düzenlenecek.Yalta şehrinde bulunan Artek Uluslararası Çocuk Merkezi'nde de referandumun yıldönümü, yüzlerce Kırımlu gencin katılımıyla 'Kırım Baharı - Birlikte 9 yıl' etkinlikleriyle kutlandı.16 Mart 2014 tarihinde yapılan referandumda Kırımlıların yüzde 96.77'si 'evet' oyu kullanarak Rusya'yla birleşme kararına destek vermişti.
https://sputniknews.com.tr/20230310/zelenskiyin-kirimdaki-dairesi-cok-kalabalik-bir-aileye-verilebilir-1068097452.html
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rusya, kırım, kırım, referandum, kutlama

'Kırım Baharı': Kırım, Rusya'yla birleşme referandumunun 9. yıldönümünü kutluyor

13:03 16.03.2023
© Sputnik / Константин Михальчевский / Multimedya arşivine gidinKırım'ın Yalta şehrinde bulunan Artek Uluslararası Çocuk Merkezi'nde Kırım'ın Rusya ile yeniden birleşmesinin 9. yıldönümü 'Kırım Baharı - birlikte 9 yıl' etkinlikleriyle kutlandı.
Kırım'ın Yalta şehrinde bulunan Artek Uluslararası Çocuk Merkezi'nde Kırım'ın Rusya ile yeniden birleşmesinin 9. yıldönümü 'Kırım Baharı - birlikte 9 yıl' etkinlikleriyle kutlandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2023
© Sputnik / Константин Михальчевский
/
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2014 yılında Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden ve ardından referandumla yeniden Rusya topraklarına katılan Kırım Cumhuriyeti, anavatana dönüşün 9. yıldönümünü etkinliklerle kutluyor.
Kutlama etkinlikleri, bu sabah başkent Simferopol'deki Tüm Zamanların Halk Milisi Anıtı'na çiçek bırakılarak başladı.

Törende konuşan Kırım Cumhuriyeti lideri Sergey Aksenov, Rusya'yla yeniden birleşme yönünde oy kullanan yarımada sakinlerinin tüm beklentilerinin karşılık bulduğunu vurguladı.

Herkesin Kırım'ı bloke ettiğini, tüm dünyanın Kırım'a karşı tavır takındığını ve yarımada sakinlerinin enerji kaynakları, su kaynakları, ilaç da dahil her şeyden mahrum bırakıldığını kaydeden Aksenov, ancak Kırım olarak bu koşullar altında ayakta kalmayı başardıklarının altını çizdi.

Rusya'yla birleşmenin 9. yıldönümünde başkent Simferepol'ün yanı sıra Sivastopol ve diğer kentlerde konserler, sergiler, yürüyüşler ve konvoy turları gibi etkinlikler düzenlenecek.
Yalta şehrinde bulunan Artek Uluslararası Çocuk Merkezi'nde de referandumun yıldönümü, yüzlerce Kırımlu gencin katılımıyla 'Kırım Baharı - Birlikte 9 yıl' etkinlikleriyle kutlandı.

16 Mart 2014 tarihinde yapılan referandumda Kırımlıların yüzde 96.77'si 'evet' oyu kullanarak Rusya'yla birleşme kararına destek vermişti.
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