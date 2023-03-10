https://sputniknews.com.tr/20230310/zelenskiyin-kirimdaki-dairesi-cok-kalabalik-bir-aileye-verilebilir-1068097452.html
Zelenskiy’in Kırım’daki dairesi çok kalabalık bir aileye verilebilir
Zelenskiy’in Kırım’daki dairesi çok kalabalık bir aileye verilebilir
Rusya Federasyonu’na bağlı Kırım Cumhuriyeti’nin lideri Sergey Aksenov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Kırım’daki dairesinin düşük gelirli veya... 10.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-10T18:10+0300
2023-03-10T18:10+0300
2023-03-10T18:10+0300
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ukrayna
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rusya
vladimir zelenskiy
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Kırım yönetiminin “Zelenskiy’in elinden dairesini alma” amacını gütmediğini söyleyen Aksenov, “Amacımız onları yenmek” ifadesini kullandı.Kırım’da, “düşmana gelir sağlayan” tesisleri kamulaştırmaya çalıştıklarını anlatan Aksenov, Ukrayna vatandaşlarının yarımadadaki varlıklarının listesini mart ayı sonuna kadar hazırlayacaklarını belirterek, “Bu sürece vicdanı temiz Rusya vatandaşlarının veya alenen ve doğrudan Rusya’ya yönelik agresif duruş sergilemeyen Ukrayna vatandaşlarının kesinlikle bu sürece dahil edilmemesi için titiz araştırma yapılıyor” dedi.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in eşi, 2013’te Kırım’da bir daire satın almıştı.Kırım parlamentosu Devlet Konseyi, geçen yılın nisan ayında, ‘hasım ülkelerin’ vatandaşlarına ait varlıklarına tazminat ödemeden el konulmasını öngören tasarıyı Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’ya sunmuştu. Rusya Devlet Başkanlığı Mevzuat Düzenleme Kurulu, bu tasarıyı Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle reddetmişti. Kırım parlamentosu, 18 Ekim 2022 tarihinde ‘hasım ülkelerin’ vatandaşlarına ait mülklerin Kırım'ın mülkü olarak tanınması imkanına ilişkin yasayı kabul etmişti.Öte yandan Rusya yönetimi, Batı’da Rus vatandaşlara ve şirketlere ait varlıklara el konulması yönündeki girişimleri sert dille eleştiriyor. Böyle bir uygulamanın uluslararası kuralları ihlal ettiğini savunan Rusya yönetimine göre, “başkalarına ait varlıkların çalınmasının sonu iyi olmaz.”
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ukrayna, kırım, rusya, vladimir zelenskiy
Zelenskiy’in Kırım’daki dairesi çok kalabalık bir aileye verilebilir
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Rusya Federasyonu’na bağlı Kırım Cumhuriyeti’nin lideri Sergey Aksenov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Kırım’daki dairesinin düşük gelirli veya kalabalık aileye verilebileceğini belirtti.
Kırım yönetiminin “Zelenskiy’in elinden dairesini alma” amacını gütmediğini söyleyen Aksenov, “Amacımız onları yenmek” ifadesini kullandı.
Kırım’da, “düşmana gelir sağlayan” tesisleri kamulaştırmaya çalıştıklarını anlatan Aksenov, Ukrayna vatandaşlarının yarımadadaki varlıklarının listesini mart ayı sonuna kadar hazırlayacaklarını belirterek, “Bu sürece vicdanı temiz Rusya vatandaşlarının veya alenen ve doğrudan Rusya’ya yönelik agresif duruş sergilemeyen Ukrayna vatandaşlarının kesinlikle bu sürece dahil edilmemesi için titiz araştırma yapılıyor” dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in eşi, 2013’te Kırım’da bir daire satın almıştı.
Kırım parlamentosu Devlet Konseyi, geçen yılın nisan ayında, ‘hasım ülkelerin’ vatandaşlarına ait varlıklarına tazminat ödemeden el konulmasını öngören tasarıyı Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’ya sunmuştu. Rusya Devlet Başkanlığı Mevzuat Düzenleme Kurulu, bu tasarıyı Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle reddetmişti. Kırım parlamentosu, 18 Ekim 2022 tarihinde ‘hasım ülkelerin’ vatandaşlarına ait mülklerin Kırım'ın mülkü olarak tanınması imkanına ilişkin yasayı kabul etmişti.
Öte yandan Rusya yönetimi, Batı’da Rus vatandaşlara ve şirketlere ait varlıklara el konulması yönündeki girişimleri sert dille eleştiriyor. Böyle bir uygulamanın uluslararası kuralları ihlal ettiğini savunan Rusya yönetimine göre, “başkalarına ait varlıkların çalınmasının sonu iyi olmaz.”