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https://sputniknews.com.tr/20230316/keanu-reevesden-kameralar-onunde-aldigi-evlilik-teklifine-ne-diledigine-dikkat-et-1068341270.html
Keanu Reeves'den kameralar önünde aldığı evlilik teklifine yanıt: Ne dilediğine dikkat et
Keanu Reeves'den kameralar önünde aldığı evlilik teklifine yanıt: Ne dilediğine dikkat et
Hollywood'un en kibar ünlülerinden biri olarak tanınan oyuncu Keanu Reeves, bir hayranından evlilik teklifi aldı. Kameralar önünde gerçekleşen beklenmedik... 16.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-16T14:03+0300
2023-03-16T14:03+0300
yaşam
keanu reeves
john wick
evlilik teklifi
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ABD'de gerçekleşen South by Southwest (SXSW) festivalinde 'John Wick: 4. Bölüm' filminin premiyerinde hayranlarıyla bir araya gelen ünlü oyuncu Keanu Reeves hayranlarından büyük ilgi gördü.Etkinliğe gösterilen büyük ilgi sebebiyle Reeves, hayranlarına "Harikasınız. Bu deneyim için çok teşekkürler. Herbiriniz harikasınız" diye seslendi.58 yaşındaki ünlü oyuncunun bu değerlendirmesine yönetmen Chad Stahelski'den de destek geldi. Stahelski, "Bu kesinlikle şimdiye kadar en iyi katılımlardan biri" dedi. Filmin gösteriminin ardından soru-cevap kısmında en sevdiği John Wick sahnelerini değerlendiren Reeves, setten topladığı bazı hatıralık eşyalardan da bahsetti. Reeves, John Wick karakterinin saatini ve alyansını sakladığını söyledi.Katılımcılardan biri, Reeves'in bu ifadelerini fırsat bilerek ünlü oyuncunun alyansına yanıt olarak, "Seninle evlenirim!" diye seslendi. Reeves ise bu ifadelere, "Ne dilediğine dikkat et" diye yanıt verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230307/keanu-reevesten-matrix-itirafi-kirmizi-hapi-aldim-1067935179.html
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keanu reeves, john wick, evlilik teklifi
keanu reeves, john wick, evlilik teklifi

Keanu Reeves'den kameralar önünde aldığı evlilik teklifine yanıt: Ne dilediğine dikkat et

14:03 16.03.2023
© AP Photo / Alberto PezzaliKeanu Reeves
Keanu Reeves - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2023
© AP Photo / Alberto Pezzali
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Hollywood'un en kibar ünlülerinden biri olarak tanınan oyuncu Keanu Reeves, bir hayranından evlilik teklifi aldı. Kameralar önünde gerçekleşen beklenmedik evlilik teklifine Reeves, sıra dışı bir yanıtla karşılık verdi.
ABD'de gerçekleşen South by Southwest (SXSW) festivalinde 'John Wick: 4. Bölüm' filminin premiyerinde hayranlarıyla bir araya gelen ünlü oyuncu Keanu Reeves hayranlarından büyük ilgi gördü.
Etkinliğe gösterilen büyük ilgi sebebiyle Reeves, hayranlarına "Harikasınız. Bu deneyim için çok teşekkürler. Herbiriniz harikasınız" diye seslendi.
58 yaşındaki ünlü oyuncunun bu değerlendirmesine yönetmen Chad Stahelski'den de destek geldi. Stahelski, "Bu kesinlikle şimdiye kadar en iyi katılımlardan biri" dedi.
Filmin gösteriminin ardından soru-cevap kısmında en sevdiği John Wick sahnelerini değerlendiren Reeves, setten topladığı bazı hatıralık eşyalardan da bahsetti. Reeves, John Wick karakterinin saatini ve alyansını sakladığını söyledi.
Katılımcılardan biri, Reeves'in bu ifadelerini fırsat bilerek ünlü oyuncunun alyansına yanıt olarak, "Seninle evlenirim!" diye seslendi.
Reeves ise bu ifadelere, "Ne dilediğine dikkat et" diye yanıt verdi.
Keanu Reeves - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2023
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