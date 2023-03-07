https://sputniknews.com.tr/20230307/keanu-reevesten-matrix-itirafi-kirmizi-hapi-aldim-1067935179.html
Keanu Reeves'ten Matrix itirafı: Kırmızı hapı aldım
Keanu Reeves'ten Matrix itirafı: Kırmızı hapı aldım
Ünlü aktör Keanu Reeves, bulunduğu film setlerinden 'herhangi bir şey çalıp çalmadığı' sorusuna yanıt vererek "Çalmak değil de John Wick'in saati ve evlilik... 07.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-07T14:07+0300
2023-03-07T14:07+0300
2023-03-07T14:07+0300
yaşam
keanu reeves
matrix
john wick
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Ünlü aktör Keanu Reeves, sosyal medya platformu Reddit'te düzenlenen 'Bana Her Şeyi Sor' (AMA) adlı etkinlikte soruları yanıtladı.Bir kullanıcının bulunduğu film setlerinden herhangi bir şey çalıp çalmadığı yönündeki sorusuna "Çalmak değil de... John Wick'in saative evlilik yüzüğü, 47 Ronin'den bir kılıç ve (The Matrix filminde) Wachowski'lerin bana verdiği ilk kırmızı hapı aldım" yanıtını verdi.Aktör şu sıralar serinin dördüncü filmi olan son 'John Wick' filminin tanıtımını yapıyor.Hem The Matrix hem de John Wick serileri, benzerlikleriyle dikkat çekiyor. Her ikisi de dövüş sanatları içeriyor.'Hiçbir şey Matrix'teki kung fu eğitimiyle kıyaslanamaz'Etkinlikte Reeves'a aksiyonlu sahneler de soruldu. Ünlü aktör, "Hiçbir şey Matrix'teki kung fu eğitimiyle kıyaslanamaz çünkü çok eşsizdi ve benim için bir ilkti. Ancak John Wick'teki jiu jitsu'nun judo ve silahlı çatışmalarla bütünleşmesi asla yabana atılamaz" diye konuştu.'Çocukken orkestra şefi olmak isterdim'Reeves, oyunculuğa başlamamış olsaydı ne yapmak istediğine dair bir soruyu da yanıtladı. Aktör, "Çocukken hep yarış arabası sürücüsü, orkestra şefi ya da astrofizikçi olmak istediğimi söylerdim. Bugün müzik derdim" ifadelerini kullandı.Rol aldığı filmlerden hangisini en çok sevdiğine yanıt veren Reeves, alaylı biçimde "Hayatımı değiştiren birkaç filmde çalıştığım için çok şanslıyım. Aralarından birini seçemem ama birkaçı 'River's Edge,' 'Bill and Ted's Excellent Adventure,' 'Matrix' üçlemesi, 'The Devil's Advocate,' 'A Scanner Darkly,' 'My Own Private Idaho,' 'Point Break,' 'John Wick'" yorumunu yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20220723/john-wick-4ten-ilk-fragman-yayinlandi-1059055340.html
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keanu reeves, matrix, john wick
keanu reeves, matrix, john wick
Keanu Reeves'ten Matrix itirafı: Kırmızı hapı aldım
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Ünlü aktör Keanu Reeves, bulunduğu film setlerinden 'herhangi bir şey çalıp çalmadığı' sorusuna yanıt vererek "Çalmak değil de John Wick'in saati ve evlilik yüzüğü, 47 Ronin'den bir kılıç ve Wachowski'lerin bana verdiği ilk kırmızı hapı aldım" dedi.
Ünlü aktör Keanu Reeves, sosyal medya platformu Reddit'te düzenlenen 'Bana Her Şeyi Sor' (AMA) adlı etkinlikte soruları yanıtladı.
Bir kullanıcının bulunduğu film setlerinden herhangi bir şey çalıp çalmadığı yönündeki sorusuna "Çalmak değil de... John Wick'in saative evlilik yüzüğü, 47 Ronin'den bir kılıç ve (The Matrix filminde) Wachowski'lerin bana verdiği ilk kırmızı hapı aldım" yanıtını verdi.
Aktör şu sıralar serinin dördüncü filmi olan son 'John Wick' filminin tanıtımını yapıyor.
Hem The Matrix hem de John Wick serileri, benzerlikleriyle dikkat çekiyor. Her ikisi de dövüş sanatları içeriyor.
'Hiçbir şey Matrix'teki kung fu eğitimiyle kıyaslanamaz'
Etkinlikte Reeves'a aksiyonlu sahneler de soruldu. Ünlü aktör, "Hiçbir şey Matrix'teki kung fu eğitimiyle kıyaslanamaz çünkü çok eşsizdi ve benim için bir ilkti. Ancak John Wick'teki jiu jitsu'nun judo ve silahlı çatışmalarla bütünleşmesi asla yabana atılamaz" diye konuştu.
'Çocukken orkestra şefi olmak isterdim'
Reeves, oyunculuğa başlamamış olsaydı ne yapmak istediğine dair bir soruyu da yanıtladı. Aktör, "Çocukken hep yarış arabası sürücüsü, orkestra şefi ya da astrofizikçi olmak istediğimi söylerdim. Bugün müzik derdim" ifadelerini kullandı.
Rol aldığı filmlerden hangisini en çok sevdiğine yanıt veren Reeves, alaylı biçimde "Hayatımı değiştiren birkaç filmde çalıştığım için çok şanslıyım. Aralarından birini seçemem ama birkaçı 'River's Edge,' 'Bill and Ted's Excellent Adventure,' 'Matrix' üçlemesi, 'The Devil's Advocate,' 'A Scanner Darkly,' 'My Own Private Idaho,' 'Point Break,' 'John Wick'" yorumunu yaptı.