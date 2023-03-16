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Karadeniz kahverengiye boyandı
Karadeniz kahverengiye boyandı
Yağışların etkili olduğu Samsun'da debisi yükselen akarsuların Karadeniz'e döküldüğü noktalar kahverengiye döndü. 16.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-16T10:09+0300
2023-03-16T10:09+0300
yaşam
karadeniz
çamur
deniz
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Samsun'da son iki gün içinde metrekareye 100 kiloya yakın yağış düştü. Yağışlar sahile yakın bölgelerde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde etkili oldu. Kar sularının erimesi ve yağmur nedeniyle debileri yükselen akarsular çamur rengini aldı. Çamur akan akarsular, Karadeniz'in mavi renginin kahverengiye dönmesine neden oldu.Karadeniz'in sahile yakın kısmında deniz suyunun rengi kahverengi olurken, çamurumsu bir görünüme büründü. Samsun’dan denize dökülen Mert ve Kürtün Irmaklarından kar ve yağmurun etkisiyle çamur aktı. Irmakların denize döküldüğü bölgelerin rengi kahverengiye döndü. Ufuk çizgisine yakın kısımdaki deniz suyu ise mavi rengini korudu. Yağmur yağmadan önce Karadeniz'in sularının mavi olduğunu ifade eden vatandaşlar, “Son günlerde Samsun'a yoğun bir şekilde yağmur yağdı. Yağmur sularının Karadeniz ile buluşmasıyla birlikte sahil kesiminde denizin rengi kahverengiye döndü” dedi.Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü Samsun'da yağışlı havanın devam etmesinin tahmin edildiğini açıkladı.
https://sputniknews.com.tr/20230316/sanliurfa-ve-adiyamandaki-sel-felaketinde-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-15e-yukseldi-1068327468.html
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karadeniz, çamur, deniz
karadeniz, çamur, deniz

Karadeniz kahverengiye boyandı

10:09 16.03.2023
© İHA / ERDİ DEMİR - FURKAN ABREK ÜNALKaradeniz kahverengiye boyandı
Karadeniz kahverengiye boyandı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2023
© İHA / ERDİ DEMİR - FURKAN ABREK ÜNAL
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Yağışların etkili olduğu Samsun'da debisi yükselen akarsuların Karadeniz'e döküldüğü noktalar kahverengiye döndü.
Samsun'da son iki gün içinde metrekareye 100 kiloya yakın yağış düştü. Yağışlar sahile yakın bölgelerde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde etkili oldu. Kar sularının erimesi ve yağmur nedeniyle debileri yükselen akarsular çamur rengini aldı. Çamur akan akarsular, Karadeniz'in mavi renginin kahverengiye dönmesine neden oldu.
Karadeniz'in sahile yakın kısmında deniz suyunun rengi kahverengi olurken, çamurumsu bir görünüme büründü. Samsun’dan denize dökülen Mert ve Kürtün Irmaklarından kar ve yağmurun etkisiyle çamur aktı. Irmakların denize döküldüğü bölgelerin rengi kahverengiye döndü. Ufuk çizgisine yakın kısımdaki deniz suyu ise mavi rengini korudu.
Yağmur yağmadan önce Karadeniz'in sularının mavi olduğunu ifade eden vatandaşlar, “Son günlerde Samsun'a yoğun bir şekilde yağmur yağdı. Yağmur sularının Karadeniz ile buluşmasıyla birlikte sahil kesiminde denizin rengi kahverengiye döndü” dedi.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü Samsun'da yağışlı havanın devam etmesinin tahmin edildiğini açıkladı.
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