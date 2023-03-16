https://sputniknews.com.tr/20230316/irakin-halepce-kentinde-51-buyuklugunde-deprem-1068366432.html
Irak'ın Halepçe kentinde 5.1 büyüklüğünde deprem
Irak'ın Halepçe kentinde 5.1 büyüklüğünde deprem
Irak'ın Halepçe kentinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 16.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-16T22:35+0300
2023-03-16T22:35+0300
2023-03-16T22:35+0300
dünya
deprem
irak
halepçe
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ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'nun (USGS) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Halepçe'nin 6 kilometre kuzeydoğusunda, saat 21.32'de gerçekleşen 5.1 büyüklüğündeki deprem yerin 10 kilometre derinliğinde yaşandı.Yerel medyada çıkan haberlerde sarsıntının çevre kentlerde de hissedildiği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20230316/tdp-genel-baskani-sarigul-dogal-afetler-ve-deprem-bakanligi-kuralim-1068366029.html
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deprem, irak, halepçe
Irak'ın Halepçe kentinde 5.1 büyüklüğünde deprem
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Irak'ın Halepçe kentinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'nun (USGS) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Halepçe'nin 6 kilometre kuzeydoğusunda, saat 21.32'de gerçekleşen 5.1 büyüklüğündeki deprem yerin 10 kilometre derinliğinde yaşandı.
Yerel medyada çıkan haberlerde sarsıntının çevre kentlerde de hissedildiği belirtildi.