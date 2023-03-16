Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230316/deprem-arastirma-komisyonuna-iliskin-tbmm-karari-resmi-gazetede--1068322807.html
Deprem Araştırma Komisyonu'na ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de
Deprem Araştırma Komisyonu'na ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de
Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'na üye seçimine dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı. 16.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-16T03:29+0300
2023-03-16T03:29+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
tbmm
meclis araştırma komisyonu
resmi gazete
karar
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Resmi Gazete'de yayımlanan TBMM kararına göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin sonuçlarının tüm yönleriyle araştırılması, depreme dirençli yapı stokunun oluşturulması ve kentsel dönüşüm uygulamalarının etkinliğinin artırılması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Başkanı AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu oldu.Komisyonda, AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu komisyon başkanvekili, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız komisyon sözcüsü, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan ise katip üye olarak belirlendi.Komisyon üyeleri ise AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk ve AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz'dan oluştu.
https://sputniknews.com.tr/20230315/tbmm-deprem-arastirma-komisyonu-toplandi-kirsala-donusle-ilgili-devlet-politikasina-ihtiyac-var-1068318012.html
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deprem, tbmm, meclis araştırma komisyonu, resmi gazete, karar
deprem, tbmm, meclis araştırma komisyonu, resmi gazete, karar

Deprem Araştırma Komisyonu'na ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de

03:29 16.03.2023
© AAResmi Gazete
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2023
© AA
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Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'na üye seçimine dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan TBMM kararına göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin sonuçlarının tüm yönleriyle araştırılması, depreme dirençli yapı stokunun oluşturulması ve kentsel dönüşüm uygulamalarının etkinliğinin artırılması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Başkanı AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu oldu.
Komisyonda, AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu komisyon başkanvekili, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız komisyon sözcüsü, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan ise katip üye olarak belirlendi.
Komisyon üyeleri ise AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk ve AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz'dan oluştu.
TBMM Genel Kurulu, TBMM - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
TBMM Deprem Araştırma Komisyonu toplandı: 'Kırsala dönüşle ilgili devlet politikasına ihtiyaç var'
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