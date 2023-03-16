https://sputniknews.com.tr/20230316/beyaz-saray-ukraynada-ateskes-bm-anlasmasinin-ihlali-olur-1068367677.html
Beyaz Saray: Ukrayna’da ateşkes BM Anlaşması’nın ihlali olur
Beyaz Saray: Ukrayna’da ateşkes BM Anlaşması’nın ihlali olur
Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby, Ukrayna’da hemen şimdi ateşkesin sağlanmasının, Rusya’nın toprak ilhaklarının pekiştirilmesi anlamına geleceğini ve BM... 16.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-16T23:12+0300
2023-03-16T23:12+0300
2023-03-16T23:12+0300
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ateşkes
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Çin’in sunduğu barış planını değerlendiren Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby, “Değerlendirmemize göre, şimdi ateşkesin sağlanması, Rusya’nın BM Anlaşması’nı bir kez daha ihlal etmesi anlamına gelir” ifadesini kullandı.Ateşkesin ayrıca Rusya’nın ilhaklarının tanınması anlamına geleceğini kaydeden Kirby’nin görüşüne göre, Rusya ateşkesi ordu birliklerini yeniden gruplandırma, mevzilerini güçlendirme ve yeni taarruz için kullanacak.Kirby, “Ateşkesin, Ukrayna’nın çıkarlarını karşılayan adil ve uzun vadeli barışa yol açacağına inanmıyoruz” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230316/estonya-ukraynaya-keskin-nisanci-tufekleri-ve-ozel-kuvvetler-icin-techizat-verecek-1068364778.html
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beyaz saray, abd, ukrayna, rusya, ateşkes
beyaz saray, abd, ukrayna, rusya, ateşkes
Beyaz Saray: Ukrayna’da ateşkes BM Anlaşması’nın ihlali olur
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Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby, Ukrayna’da hemen şimdi ateşkesin sağlanmasının, Rusya’nın toprak ilhaklarının pekiştirilmesi anlamına geleceğini ve BM Anlaşması’nın ihlali olacağını belirtti.
Çin’in sunduğu barış planını değerlendiren Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby, “Değerlendirmemize göre, şimdi ateşkesin sağlanması, Rusya’nın BM Anlaşması’nı bir kez daha ihlal etmesi anlamına gelir” ifadesini kullandı.
Ateşkesin ayrıca Rusya’nın ilhaklarının tanınması anlamına geleceğini kaydeden Kirby’nin görüşüne göre, Rusya ateşkesi ordu birliklerini yeniden gruplandırma, mevzilerini güçlendirme ve yeni taarruz için kullanacak.
Kirby, “Ateşkesin, Ukrayna’nın çıkarlarını karşılayan adil ve uzun vadeli barışa yol açacağına inanmıyoruz” diye ekledi.