https://sputniknews.com.tr/20230316/beyaz-saray-ukraynada-ateskes-bm-anlasmasinin-ihlali-olur-1068367677.html

Beyaz Saray: Ukrayna’da ateşkes BM Anlaşması’nın ihlali olur

Beyaz Saray: Ukrayna’da ateşkes BM Anlaşması’nın ihlali olur

Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby, Ukrayna’da hemen şimdi ateşkesin sağlanmasının, Rusya’nın toprak ilhaklarının pekiştirilmesi anlamına geleceğini ve BM... 16.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-16T23:12+0300

2023-03-16T23:12+0300

2023-03-16T23:12+0300

ukrayna krizi

beyaz saray

abd

ukrayna

rusya

ateşkes

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Çin’in sunduğu barış planını değerlendiren Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby, “Değerlendirmemize göre, şimdi ateşkesin sağlanması, Rusya’nın BM Anlaşması’nı bir kez daha ihlal etmesi anlamına gelir” ifadesini kullandı.Ateşkesin ayrıca Rusya’nın ilhaklarının tanınması anlamına geleceğini kaydeden Kirby’nin görüşüne göre, Rusya ateşkesi ordu birliklerini yeniden gruplandırma, mevzilerini güçlendirme ve yeni taarruz için kullanacak.Kirby, “Ateşkesin, Ukrayna’nın çıkarlarını karşılayan adil ve uzun vadeli barışa yol açacağına inanmıyoruz” diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230316/estonya-ukraynaya-keskin-nisanci-tufekleri-ve-ozel-kuvvetler-icin-techizat-verecek-1068364778.html

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