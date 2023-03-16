Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230316/beyaz-saray-ukraynada-ateskes-bm-anlasmasinin-ihlali-olur-1068367677.html
Beyaz Saray: Ukrayna’da ateşkes BM Anlaşması’nın ihlali olur
Beyaz Saray: Ukrayna’da ateşkes BM Anlaşması’nın ihlali olur
Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby, Ukrayna’da hemen şimdi ateşkesin sağlanmasının, Rusya’nın toprak ilhaklarının pekiştirilmesi anlamına geleceğini ve BM... 16.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-16T23:12+0300
2023-03-16T23:12+0300
ukrayna krizi
beyaz saray
abd
ukrayna
rusya
ateşkes
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/04/08/1044220167_0:94:1801:1107_1920x0_80_0_0_4bfe8843cff31179ff380224ed00a42a.jpg
Çin’in sunduğu barış planını değerlendiren Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby, “Değerlendirmemize göre, şimdi ateşkesin sağlanması, Rusya’nın BM Anlaşması’nı bir kez daha ihlal etmesi anlamına gelir” ifadesini kullandı.Ateşkesin ayrıca Rusya’nın ilhaklarının tanınması anlamına geleceğini kaydeden Kirby’nin görüşüne göre, Rusya ateşkesi ordu birliklerini yeniden gruplandırma, mevzilerini güçlendirme ve yeni taarruz için kullanacak.Kirby, “Ateşkesin, Ukrayna’nın çıkarlarını karşılayan adil ve uzun vadeli barışa yol açacağına inanmıyoruz” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230316/estonya-ukraynaya-keskin-nisanci-tufekleri-ve-ozel-kuvvetler-icin-techizat-verecek-1068364778.html
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/04/08/1044220167_100:0:1699:1199_1920x0_80_0_0_b5aed45bcf663034e8cf523a2603e160.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
beyaz saray, abd, ukrayna, rusya, ateşkes
beyaz saray, abd, ukrayna, rusya, ateşkes

Beyaz Saray: Ukrayna’da ateşkes BM Anlaşması’nın ihlali olur

23:12 16.03.2023
© AP Photo / Susan WalshJohn Kirby
John Kirby - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Abone olTelegram
Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby, Ukrayna’da hemen şimdi ateşkesin sağlanmasının, Rusya’nın toprak ilhaklarının pekiştirilmesi anlamına geleceğini ve BM Anlaşması’nın ihlali olacağını belirtti.
Çin’in sunduğu barış planını değerlendiren Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby, “Değerlendirmemize göre, şimdi ateşkesin sağlanması, Rusya’nın BM Anlaşması’nı bir kez daha ihlal etmesi anlamına gelir” ifadesini kullandı.
Ateşkesin ayrıca Rusya’nın ilhaklarının tanınması anlamına geleceğini kaydeden Kirby’nin görüşüne göre, Rusya ateşkesi ordu birliklerini yeniden gruplandırma, mevzilerini güçlendirme ve yeni taarruz için kullanacak.
Kirby, “Ateşkesin, Ukrayna’nın çıkarlarını karşılayan adil ve uzun vadeli barışa yol açacağına inanmıyoruz” diye ekledi.
Ukraynalı keskin nişancı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2023
Ukrayna krizi
Estonya, Ukrayna’ya keskin nişancı tüfekleri ve özel kuvvetler için teçhizat verecek
21:33
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала