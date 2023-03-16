Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230316/estonya-ukraynaya-keskin-nisanci-tufekleri-ve-ozel-kuvvetler-icin-techizat-verecek-1068364778.html
Estonya, Ukrayna’ya keskin nişancı tüfekleri ve özel kuvvetler için teçhizat verecek
Estonya, Ukrayna’ya keskin nişancı tüfekleri ve özel kuvvetler için teçhizat verecek
Estonya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya ağırlıklı olarak keskin nişancı tüfekleri ve özel kuvvetler için teçhizattan oluşan yaklaşık 500 bin euro değerinde... 16.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-16T21:33+0300
2023-03-16T21:33+0300
ukrayna krizi
estonya
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/10/1068364850_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c22aa4fab38b76e4e8c7d159d35bf3e9.jpg
Estonya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Yeni askeri yardım paketine yarı otomatik tüfekler, keskin nişancı tüfekleri, nişangahlar, dürbünler, mühimmat, kişisel ve özel ekipmanlar, devriye botları, termal kameralar ve tıbbi malzemeler dahil edildi” dendi.Yeni askeri yardımın değeri 494 bin 300 euro olarak ifade edildi.Toplamda, Estonya’nın Ukrayna’ya askeri yardımı yaklaşık 400 milyon euro’ya ya da ülkenin gayri safi yurt içi hasılatının yüzde 1’ine ulaştı.
estonya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/10/1068364850_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_e6345b2809f5b2d7563f205e4bd8f12f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
estonya, ukrayna
estonya, ukrayna

Estonya, Ukrayna’ya keskin nişancı tüfekleri ve özel kuvvetler için teçhizat verecek

21:33 16.03.2023
© AP Photo / Bernat ArmangueUkraynalı keskin nişancı
Ukraynalı keskin nişancı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2023
© AP Photo / Bernat Armangue
Abone olTelegram
Estonya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya ağırlıklı olarak keskin nişancı tüfekleri ve özel kuvvetler için teçhizattan oluşan yaklaşık 500 bin euro değerinde askeri yardım sağlayacaklarını belirtti.
Estonya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Yeni askeri yardım paketine yarı otomatik tüfekler, keskin nişancı tüfekleri, nişangahlar, dürbünler, mühimmat, kişisel ve özel ekipmanlar, devriye botları, termal kameralar ve tıbbi malzemeler dahil edildi” dendi.
Yeni askeri yardımın değeri 494 bin 300 euro olarak ifade edildi.
Toplamda, Estonya’nın Ukrayna’ya askeri yardımı yaklaşık 400 milyon euro’ya ya da ülkenin gayri safi yurt içi hasılatının yüzde 1’ine ulaştı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала