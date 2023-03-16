https://sputniknews.com.tr/20230316/estonya-ukraynaya-keskin-nisanci-tufekleri-ve-ozel-kuvvetler-icin-techizat-verecek-1068364778.html

Estonya, Ukrayna’ya keskin nişancı tüfekleri ve özel kuvvetler için teçhizat verecek

Estonya, Ukrayna’ya keskin nişancı tüfekleri ve özel kuvvetler için teçhizat verecek

Estonya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya ağırlıklı olarak keskin nişancı tüfekleri ve özel kuvvetler için teçhizattan oluşan yaklaşık 500 bin euro değerinde... 16.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-16T21:33+0300

2023-03-16T21:33+0300

2023-03-16T21:33+0300

ukrayna krizi

estonya

ukrayna

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Estonya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Yeni askeri yardım paketine yarı otomatik tüfekler, keskin nişancı tüfekleri, nişangahlar, dürbünler, mühimmat, kişisel ve özel ekipmanlar, devriye botları, termal kameralar ve tıbbi malzemeler dahil edildi” dendi.Yeni askeri yardımın değeri 494 bin 300 euro olarak ifade edildi.Toplamda, Estonya’nın Ukrayna’ya askeri yardımı yaklaşık 400 milyon euro’ya ya da ülkenin gayri safi yurt içi hasılatının yüzde 1’ine ulaştı.

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