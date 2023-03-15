https://sputniknews.com.tr/20230315/tunceli-ovacik-kara-yolu-taskin-nedeniyle-ulasima-kapatildi-1068316987.html

Tunceli-Ovacık kara yolu taşkın nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Tunceli-Ovacık kara yolu taşkın nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Tunceli'de sağanak yağış sonrasında Munzur Çayı’nın 2 ayrı yerden taştığı ve Ovacık yolunun bir bölümünün ulaşıma kapatıldığı bildirildi. 15.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-15T22:50+0300

2023-03-15T22:50+0300

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türkiye

tunceli

ovacık

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Tunceli-Ovacık kara yolu, Munzur Çayı’nın taşması sonucu ulaşıma kapatıldı.Valilikten yapılan açıklamada, kentte bir süre önce başlayan şiddetli sağanağın yaşamı olumsuz etkilediği belirtildi.Eriyen kar ve yağmur sularının etkisiyle kentteki akarsuların da debisinin yükseldiği kaydedilen açıklamada, "Tunceli-Ovacık kara yolunun 3 ile 60. kilometreleri arası, Munzur Çayı’nın 2 ayrı noktada taşması nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar araç trafiğine kapatılmıştır" ifadesine yer verildi.Açıklamada, vatandaşların taşkın ihtimali olan dere yatakları ve vadilerden uzak durması istendi.

türkiye

tunceli

ovacık

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tunceli, ovacık