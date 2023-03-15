https://sputniknews.com.tr/20230315/tunceli-ovacik-kara-yolu-taskin-nedeniyle-ulasima-kapatildi-1068316987.html
Tunceli-Ovacık kara yolu taşkın nedeniyle ulaşıma kapatıldı
Tunceli-Ovacık kara yolu taşkın nedeniyle ulaşıma kapatıldı
Tunceli'de sağanak yağış sonrasında Munzur Çayı’nın 2 ayrı yerden taştığı ve Ovacık yolunun bir bölümünün ulaşıma kapatıldığı bildirildi. 15.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-15T22:50+0300
2023-03-15T22:50+0300
2023-03-15T22:50+0300
türkiye
tunceli
ovacık
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Tunceli-Ovacık kara yolu, Munzur Çayı’nın taşması sonucu ulaşıma kapatıldı.Valilikten yapılan açıklamada, kentte bir süre önce başlayan şiddetli sağanağın yaşamı olumsuz etkilediği belirtildi.Eriyen kar ve yağmur sularının etkisiyle kentteki akarsuların da debisinin yükseldiği kaydedilen açıklamada, "Tunceli-Ovacık kara yolunun 3 ile 60. kilometreleri arası, Munzur Çayı’nın 2 ayrı noktada taşması nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar araç trafiğine kapatılmıştır" ifadesine yer verildi.Açıklamada, vatandaşların taşkın ihtimali olan dere yatakları ve vadilerden uzak durması istendi.
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tunceli, ovacık
Tunceli-Ovacık kara yolu taşkın nedeniyle ulaşıma kapatıldı
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Tunceli'de sağanak yağış sonrasında Munzur Çayı’nın 2 ayrı yerden taştığı ve Ovacık yolunun bir bölümünün ulaşıma kapatıldığı bildirildi.
Tunceli-Ovacık kara yolu, Munzur Çayı’nın taşması sonucu ulaşıma kapatıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, kentte bir süre önce başlayan şiddetli sağanağın yaşamı olumsuz etkilediği belirtildi.
Eriyen kar ve yağmur sularının etkisiyle kentteki akarsuların da debisinin yükseldiği kaydedilen açıklamada, "Tunceli-Ovacık kara yolunun 3 ile 60. kilometreleri arası, Munzur Çayı’nın 2 ayrı noktada taşması nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar araç trafiğine kapatılmıştır" ifadesine yer verildi.
Açıklamada, vatandaşların taşkın ihtimali olan dere yatakları ve vadilerden uzak durması istendi.